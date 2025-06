Was ist Redis?

Redis speichert Daten direkt im Arbeitsspeicher, anstatt sie auf einem Festplattenlaufwerk oder einem Solid-State-Laufwerk (SSD) unterzubringen. So lässt sich eine beispiellose Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung erzielen.

Wenn eine Anwendung auf externe Datenquellen angewiesen ist, führen die Latenz und der Durchsatz dieser Quellen häufig zu einem Leistungsengpass. Das kann insbesondere dann vorkommen, wenn der Datenverkehr zunimmt oder die Anwendung skaliert wird. In solchen Fällen kann die Leistung maßgeblich erhöht werden, indem Daten im Arbeitsspeicher gespeichert und verarbeitet werden. Auf diese Weise befinden sich die Daten physisch näher an der Anwendung, was den Zugriff deutlich erleichtert und beschleunigt. Redis ist speziell für diese Aufgabe ausgelegt: Es speichert alle Daten im Arbeitsspeicher und bietet so die schnellstmögliche Leistung beim Lesen oder Schreiben von Daten. Zudem bietet es integrierte Replikationsfunktionen, mit denen sich Daten physisch näher am Benutzer speichern und laden lassen, um die niedrigste Latenz zu erzielen.

Zu den weiteren erwähnenswerten Merkmalen von Redis gehören die Unterstützung mehrerer Datenstrukturen, eine integrierte Lua-Skripterstellung, mehrere Ebenen von On-Disk-Persistenz und hohe Verfügbarkeit.