Was ist Datenabstimmung?

Moderne Datenumgebungen produzieren und erfassen extrem große Datenmengen. Allein die globale Datenerstellung wird voraussichtlich von 149 Zettabyte im Jahr 2024 auf mehr als 394 Zettabyte bis 2028 wachsen, was einem Anstieg von 164,4 % entspricht.1



Diese Daten existieren in einer Vielzahl von Systemen – wie Kundenbeziehungsmanagement-Plattformen (CRM), Finanzdatenbanken, Gesundheitssystemen und Cloud-Anwendungen – jeweils mit eigener Struktur und Aktualisierungshäufigkeit.

Um aus diesem explosionsartigen Datenwachstum einen sinnvollen Nutzen zu ziehen, müssen Unternehmen Silos aufbrechen und Informationen aus dem gesamten Unternehmen nutzen. Wenn die Daten vereinheitlicht und effektiv analysiert werden, können sie Muster aufdecken, Trends vorhersagen und zu intelligenteren Entscheidungen führen. Mit diesen Erkenntnissen können Unternehmen Marketingkampagnen optimieren, die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern, die Logistik optimieren und vieles mehr.



Wenn Unternehmen jedoch Daten aus all diesen verschiedenen Quellen ohne einen effektiven Datenabstimmungsprozess kombinieren, kann es zu einer Vielzahl von Problemen kommen. Beispielsweise können im Gesundheitswesen ungleiche Patientenakten in elektronischen Zustandssystemen zu doppelten Tests und falschen Diagnosen führen, was wiederum zu größeren Datenungenauigkeiten beiträgt. Und im Finanzwesen können uneinheitliche Daten zu Berichts- und Prüfungsfehlern, Compliance-Risiken und fehlerhaften Ergebnisse führen.

Hier kommt die Datenabstimmung ins Spiel. Diese Vorgehensweise der Datenverwaltung entstand, um Probleme mit der Datenintegrität zu verhindern, bevor sie Entscheidungsfindung, operative Effizienz oder das Vertrauen der Stakeholder beeinträchtigen. Die Datenabstimmung unterstützt genaue Prognosen, zuverlässige Leistungsverfolgung, Berichterstellung und mehr. Sie stärkt die Datenverwaltung, indem sie eine klare Nachvollziehbarkeit dafür schafft, wie Daten bezogen, transformiert und validiert werden.



Darüber hinaus erkennen immer mehr Unternehmen das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI): Laut IBM Institute for Business Value CEO Study 2025 geben 61 % der CEOs an, dass ihr Unternehmen aktiv KI-Agenten einsetzt und sich auf deren großflächige Implementierung vorbereitet. Die Datenabstimmung ist für die Maximierung der Rendite von KI- und Analyse-Investitionen entscheidend, da sie sicherstellt, dass die Modelle auf hochwertigen, konstanten Daten trainiert und getestet werden.