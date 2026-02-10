Was sind unsaubere Daten?

Unsaubere Daten können viele Formen annehmen. Dies kann doppelte Datensätze, fehlende Werte oder Nullwerte, inkonsistente Formate, veraltete Informationen, ungültige Einträge, fehlerhafte Beziehungen zwischen Datensätzen oder widersprüchliche Definitionen in verschiedenen Systemen umfassen.

Derartige Datenqualitätsprobleme können in jeder Phase des Datenlebenszyklus auftreten, von der ersten Erfassung bis hin zur nachgelagerten Analyse und Verteilung. Die Berücksichtigung dieser Probleme ist unerlässlich, da ungenaue oder inkonsistente Eingaben die Genauigkeit von Entscheidungen beeinträchtigen, die Ergebnisse der Datenanalyse verfälschen, die Leistungsfähigkeit von Modellen der künstlichen Intelligenz (KI) mindern und das Risiko durch die Skalierung von Fehlern über Systeme und Prozesse hinweg erhöhen können.

Unternehmen können auf eine breite Palette von Tools und Technologien zurückgreifen, um fehlerhafte Daten zu bereinigen, darunter Datenprofilierung, Validierung, Deduplizierung, Standardisierung und Überwachung. Diese Bemühungen sind umso wirksamer, wenn sie durch eine starke Data Governance unterstützt werden. Governance bietet die notwendige Struktur, um Eigentumsverhältnisse zu definieren, Standards festzulegen und Kontrollmechanismen zu implementieren, die das Wiederauftreten von Datenqualitätsproblemen verhindern und nachhaltige Verbesserungen gewährleisten.