Was sind unsaubere Daten?

Unsaubere Daten sind Informationen, die ungenau, ungültig, unvollständig oder inkonsistent sind, sodass sie für geschäftliche Zwecke unzuverlässig sind.
Unsaubere Daten können viele Formen annehmen. Dies kann doppelte Datensätze, fehlende Werte oder Nullwerte, inkonsistente Formate, veraltete Informationen, ungültige Einträge, fehlerhafte Beziehungen zwischen Datensätzen oder widersprüchliche Definitionen in verschiedenen Systemen umfassen.
Derartige Datenqualitätsprobleme können in jeder Phase des Datenlebenszyklus auftreten, von der ersten Erfassung bis hin zur nachgelagerten Analyse und Verteilung. Die Berücksichtigung dieser Probleme ist unerlässlich, da ungenaue oder inkonsistente Eingaben die Genauigkeit von Entscheidungen beeinträchtigen, die Ergebnisse der Datenanalyse verfälschen, die Leistungsfähigkeit von Modellen der künstlichen Intelligenz (KI) mindern und das Risiko durch die Skalierung von Fehlern über Systeme und Prozesse hinweg erhöhen können.
Unternehmen können auf eine breite Palette von Tools und Technologien zurückgreifen, um fehlerhafte Daten zu bereinigen, darunter Datenprofilierung, Validierung, Deduplizierung, Standardisierung und Überwachung. Diese Bemühungen sind umso wirksamer, wenn sie durch eine starke Data Governance unterstützt werden. Governance bietet die notwendige Struktur, um Eigentumsverhältnisse zu definieren, Standards festzulegen und Kontrollmechanismen zu implementieren, die das Wiederauftreten von Datenqualitätsproblemen verhindern und nachhaltige Verbesserungen gewährleisten.
Unternehmen, die es versäumen, mit fehlerhaften Daten umzugehen, sind anfällig für erhebliche finanzielle und betriebliche Kosten. Wenn Teams sich auf ungenaue Daten stützen, die oft synonym als fehlerhafte oder schlechte Daten bezeichnet werden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie Geschäftsentscheidungen treffen, die nicht mit der Realität und den Marktbedingungen übereinstimmen.
Diese Risiken sind allgemein bekannt: Einem Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) aus dem Jahr 2025 zufolge nennen 43 % der Chief Operations Officers die Datenqualität als ihre oberste Priorität im Bereich Daten.1 Und mehr als ein Viertel der Unternehmen schätzt laut Forrester jährliche Verluste von über 5 Millionen US-Dollar aufgrund schlechter Datenqualität.2
Fehlerhafte Daten können auch zu Folgendem führen:
Unsaubere Daten wirken sich zunehmend auf KI-Systeme aus, einschließlich Large Language Models (LLMs). Diese Systeme (und ihre zugrundeliegenden Algorithmen) lernen, indem sie statistische Muster in Datensätzen in großem Maßstab erkennen. Daher können Fehler oder Verzerrungen in den Datensätzen während des Trainings gelernt werden und sich in fehlerhaften und irreführenden Ausgaben während der Inferenz widerspiegeln. Gartner prognostiziert sogar, dass „Unternehmen bis 2026 60 % der KI-Projekte, die nicht durch KI-fähige Daten gestützt werden, aufgeben werden.“³
Infolgedessen ist die Bedeutung hochwertiger, verwalteter Daten mit der zunehmenden Verbreitung von KI noch größer geworden. Starke Datenqualitätspraktiken unterstützen genauere, zuverlässigere und vertrauenswürdigere Ausgaben. Dieser Vorteil schlägt sich in messbaren Geschäftsergebnissen nieder. Studien des IBV zeigen, dass Unternehmen mit großen Datenmengen, denen sowohl interne als auch externe Stakeholder vertrauen, eine nahezu doppelt so hohe Rendite auf ihre KI-Funktionen erzielen.4
Minderwertige oder fehlerhafte Daten entstehen nicht spontan; sie sind das Ergebnis organisatorischer, technischer und menschlicher Faktoren. Die Ursachen für unsaubere Daten lassen sich oft auf folgende Quellen und Praktiken zurückführen:
Die manuelle Dateneingabe ist aufgrund von Wiederholungen, Zeitdruck und kognitiver Belastung naturgemäß fehleranfällig, was zu fehlerhaften Daten wie Tippfehlern, vertauschten Zeichen, falsch interpretierten Quellen und Kopierfehlern führen kann. Wenn solche menschlichen Fehler systematisch auftreten, können sie sich schnell vervielfachen und einen umfangreichen Bereinigungsprozess erforderlich machen.
Datensilos können zu unsauberen Daten führen, da Informationen über verschiedene Abteilungen hinweg fragmentiert werden. Wenn Teams isolierte Datensätze ohne gemeinsame Standards oder Koordination pflegen, können doppelte und nicht aufeinander abgestimmte Datensätze schnell die Folge sein.
Unsaubere Daten können sich ungehindert verbreiten, wenn es an zentraler Aufsicht, klar definierter Datenhoheit, durchsetzbaren Standards und anderen Kennzeichen einer soliden Data Governance mangelt.
Unter diesen Bedingungen erfassen und verwalten die Abteilungen Daten uneinheitlich, was im Laufe der Zeit zu Problemen führt, wie etwa widersprüchliche Formate und Namenskonventionen, inkonsistente Datendefinitionen und nicht validierte Einträge, die die Datenzuverlässigkeit untergraben.
Die Integration von Daten aus verschiedenen, spezialisierten Systemen kann durch Schema-Fehlanpassungen, fehlerhafte Transformationen und unvollständige Datenübertragungen zu Fehlern führen. Diese Risiken haben sich mit Cloud- und Hybrid-Architekturen verstärkt, bei denen Daten zwischen Umgebungen mit unterschiedlichen Formaten und Validierungsregeln übertragen werden.
Altlast-Systeme basieren häufig auf veralteten Datenmodellen, begrenzter Validierung und fehleranfälligen Schnittstellen, die nicht mehr den aktuellen Geschäftsanforderungen entsprechen. Da sich die Anforderungen weiterentwickeln, häufen diese Systeme technische Schulden an, die manuelle Umgehungslösungen erzwingen. Außerdem erhöht es die Wahrscheinlichkeit struktureller Datenfehler, einschließlich nicht gekennzeichneter Sonderfälle, die die Berichterstattung und nachfolgende Analysen verfälschen.
Wenn Daten ohne Echtzeitvalidierung – wie Bereichsprüfungen, Formatvorgaben, Pflichtfelder oder Eindeutigkeitsbedingungen – schleichen sich Fehler unbemerkt in die Systeme ein. Sind diese Fehler einmal entstanden, breiten sie sich weiter aus, sodass ihre Erkennung und Behebung immer schwieriger und kostspieliger wird.
Unsaubere Daten spiegeln möglicherweise eher organisatorische Prioritäten als technische Mängel wider. Wenn Geschwindigkeit, Volumen oder kurzfristige Lieferung gegenüber Datengenauigkeit und Datenverwaltung belohnt werden, steigen oft die Fehlerraten und die Verantwortung für die Aufrechterhaltung sauberer Daten wird unklar.
Systeme des maschinellen Lernens können unbeabsichtigt unsaubere Daten einschleusen oder verstärken. Wenn Data Scientists Modelle auf fehlerhaften, voreingenommenen oder unvollständigen Datensätzen trainieren, können die Ausgaben später als Eingaben ohne ausreichende Validierung oder Aufsicht wieder integriert werden.
Die Bereinigung fehlerhafter Daten ist eine grundlegende Praxis der Datenverwaltung, die Prozesse, Technologien, Tools und Governance miteinander verbindet. Die Datenbereinigung umfasst das Verständnis dafür, wie Daten aus verschiedenen Datenquellen erfasst und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verwaltet werden; das Identifizieren und Korrigieren von Fehlern wie doppelten, inkonsistenten oder unvollständigen Daten; das Validieren der Ergebnisse und das Einbetten von Kontrollmechanismen, um zuverlässige Daten zu gewährleisten.
Zu den acht häufigsten Schritten der Datenbereinigung gehören:
Es gibt eine Vielzahl von Tools und Technologien zur Datenbereinigung, von denen sich einige in ihren Funktionen überschneiden. Diese sind darauf ausgelegt, unterschiedliche Herausforderungen hinsichtlich der Datenqualität, Anwendungsfälle und Komplexitätsgrade über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg zu bewältigen:
Bei der Behebung von Datenfehlern in Unternehmen geht es um mehr als die Behandlung isolierter Probleme; es bedarf auch der Korrektur von Datenqualitätsproblemen, die in Prozessen, Technologien und Eigentumsmodellen verankert sind.
Data Governance bietet das organisatorische Framework, das dazu beiträgt, dass Daten im gesamten Unternehmen vertrauenswürdig und nutzbar sind, indem Richtlinien, Rollen, Prozesse und Tools für die Verwaltung von Daten während ihres gesamten Lebenszyklus festgelegt werden. Durch die Einbettung von Verantwortlichkeit und Kontrollen in vorgelagerte Prozesse trägt die Governance dazu bei, das Wiederauftreten von Qualitätsproblemen zu verhindern und nachhaltige Verbesserungen der Datenqualität zu unterstützen.
In einer IBV-Umfrage gaben 54 % der Führungskräfte an, dass die Implementierung einer effektiven Daten-Governance und Datenverwaltung für ihr Unternehmen Priorität hat.5
Um zu verstehen, warum Data Governance zu einem so kritischen und entscheidenden Schwerpunkt geworden ist, hilft es, zu verdeutlichen, was Governance in der Praxis bedeutet. Governance definiert, wem die Daten gehören, wie sie behandelt werden müssen und welche Regeln sie einhalten müssen, um als zuverlässige Daten zu gelten. Stellen Sie sich Governance als eine Art „Flugsicherungssystem“ für Daten vor: Es koordiniert den Zugriff, Qualitätsstandards und die Einhaltung von Vorschriften, sodass verifizierte Daten an die richtigen Benutzer und Systeme weitergeleitet werden.
Ein solides Data-Governance-Framework umfasst in der Regel:
Ein Governance-Rat oder Lenkungsausschuss legt die Datenstrategie, die Prioritäten und die Entscheidungsbefugnisse für das gesamte Unternehmen fest. Dateneigentümer sind für die Datenqualität innerhalb bestimmter Geschäftsbereiche verantwortlich, während Datenverantwortliche das tägliche Datenqualitätsmanagement übernehmen und an der Standardisierung von Datendefinitionen und Business Rules arbeiten.
Dokumentierte Richtlinien legen fest, wie Daten formatiert, benannt, abgerufen und geschützt werden sollen. Diese Richtlinien fördern zudem die Einheitlichkeit, reduzieren Unklarheiten und gewährleisten, dass Daten auf gesetzeskonforme und sichere Weise verarbeitet werden.
Kontinuierliche Audits und Überwachungsprozesse dienen der Beurteilung der Datenqualität, der Einhaltung von Richtlinien und der Einhaltung festgelegter Standards im Zeitverlauf. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, Probleme frühzeitig zu erkennen, Fortschritte zu verfolgen und für Transparenz und Rechenschaftspflicht hinsichtlich der Verwaltung und Nutzung von Daten zu sorgen.
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1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12. November 2025.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 31. Juli 2024.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 26. Februar 2025.
4 The CEO’s guide to generative AI, IBM Institute for Business Value, 18. Juli 2023.
5 Unveröffentlichte Erkenntnisse aus 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12. November 2025.