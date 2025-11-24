Was sind schlechte Daten?

Schlechte Daten sind das Gegenteil guter Daten. Während hochwertige Daten Wachstum und Innovation fördern, bremsen minderwertige Daten den Fortschritt.

Unternehmen verlassen sich auf Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und Prognosen für interne Abläufe sowie Customer Experience zu erstellen. Entscheidungen auf Basis schlechter Daten können zu verpassten Chancen, betrieblichen Ineffizienzen und Reputationsschäden führen. In Branchen wie dem Finanz- oder Gesundheitswesen, in denen Daten Grundlage weitreichender Entscheidungen sind, können schlechte Daten schwerwiegende oder sogar katastrophale Folgen haben.

Man stelle sich eine klinische Studie mit inkonsistenten Patientendaten vor. Forscher hätten Schwierigkeiten, Ergebnisse miteinander zu vergleichen, was die Entwicklung möglicher Behandlungen verzögern könnte. Im Finanzwesen können ungenaue oder fehlende Daten hohe Compliance-Kosten verursachen. Fehlerhafte Finanzberichte können zu Verstößen gegen Vorschriften wie den Sarbanes-Oxley Act (SOX) führen, die mit Geldstrafen von bis zu 1 Million US-Dollar und Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren geahndet werden können.

Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz verschärfen sich die Risiken schlechter Daten zusätzlich. Werden KI- oder ML-Modelle mit ungenauen, inkonsistenten oder verzerrten Daten trainiert, spiegeln ihre Ergebnisse diese Fehler wider. Um die Investitionen in KI und ML optimal zu nutzen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten KI-fähig sind.

Unity Technologies ist ein anschauliches Beispiel für die Folgen schlechter Daten in KI- und ML-Systemen. Im Jahr 2022 hat der Algorithmus des Videospielunternehmens für die Platzierung von Werbung schlechte Daten von einem großen Kunden verarbeitet. Die Leistung des Algorithmus verschlechterte sich so stark, dass er vollständig neu entwickelt werden musste. Der Vorfall trug zu einem Kursverlust der Unity-Aktie von 37 % bei und verursachte geschätzte Auswirkungen auf das Unternehmen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar.

Andererseits können hochwertige und präzise Daten ein großer Vorteil für KI-Initiativen sein. Forschungen des IBM Institute for Business Value ergaben, dass Unternehmen mit vertrauenswürdigen Daten nahezu doppelt so hohe Renditen aus ihren KI-Funktionen erzielten. Kurz gesagt: Hochwertige Daten sind eine unverzichtbare Voraussetzung für jede KI- oder datengesteuerte Strategie.