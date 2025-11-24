Was sind die Dimensionen der Datenqualität?

By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Dimensionen der Datenqualität definiert

Die Dimensionen der Datenqualität bieten einen strukturierten Ansatz zur Messung der Datenqualität und zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Daten.

Die sechs Kerndimensionen –Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Gültigkeit und Einzigartigkeit – helfen Unternehmen, die Datenintegrität aufrechtzuerhalten, die Korrektheit von Datenelementen zu bewerten und Qualitätsprobleme zu vermeiden.

Das Konzept der Datenqualitätsdimensionen wurde 1996 von den Professoren Richard Y. Wang und Diane M. Strong in ihrer Abhandlung „Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers“1 formalisiert, in der ursprünglich 15 Dimensionen identifiziert wurden. Das Konzept hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt, wobei es keinen universellen Standard gibt. In der Praxis werden jedoch nach wie vor sechs bis 12 Kerndimensionen am häufigsten verwendet.

Als entscheidender Bestandteil von Datenmanagementstrategien bieten die Dimensionen der Datenqualität Unternehmen einen klaren Rahmen für die Erzielung qualitativ hochwertiger Daten. Indem sie sicherstellen, dass Daten den Anforderungen an Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und anderen Aspekten entsprechen, können Unternehmen betriebliche Ineffizienzen verringern, die Kundenzufriedenheit steigern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten.

Hochwertige Daten unterstützen zudem fortschrittliche Initiativen wie prädiktive Modellierung, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und personalisierte Dienstleistungen, was letztlich zu einer besseren Leistung und Wettbewerbsvorteilen führt.

Die sechs wichtigsten Dimensionen der Datenqualität

Auch wenn die Anzahl der anerkannten Dimensionen der Datenqualität variiert, finden sechs Kerndimensionen branchenübergreifend weiterhin breite Anwendung. Jede Dimension befasst sich mit einem bestimmten Aspekt der Datenqualität und liefert praktische Kriterien zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und Verwendbarkeit. Diese Dimensionen dienen zudem als Grundlage für die Definition von Datenqualitätsmetriken, anhand derer Unternehmen die Leistung im Zeitverlauf messen und überwachen. Zu den Kerndimensionen gehören:

  • Genauigkeit
  • Vollständigkeit
  • Konsistenz
  • Aktualität
  • Gültigkeit
  • Einzigartigkeit

Genauigkeit 

Die Genauigkeit misst, wie gut die Daten reale Personen oder Ereignisse repräsentieren und ob sie anhand vertrauenswürdiger Quellen validiert werden können. Genaue Daten stellen sicher, dass Geschäftsentscheidungen auf korrekten Informationen basieren, was das Risiko von Fehlern und Ineffizienzen reduziert. Die Aufzeichnung genauer Lagerbestände ermöglicht es Unternehmen beispielsweise, fundierte Entscheidungen über die Auffüllung der Lagerbestände zu treffen.

Über die operativen Vorteile hinaus ist die Datengenauigkeit für strategische Initiativen wie vorausschauende Analysen und Kundensegmentierung von entscheidender Bedeutung. Ungenauigkeiten in den Daten können zu fehlerhaftem Forecasting, falsch ausgerichteten Marketingkampagnen und Compliance-Risiken führen. Unternehmen können in Datenvalidierungstools, regelmäßige Audits und Mitarbeiterschulungen investieren, um menschliche Fehler zu minimieren und das Vertrauen in ihre Daten-Assets zu bewahren.

Vollständigkeit

Bei der Vollständigkeit geht es darum, ob alle erforderlichen Datenwerte vorhanden und ausgefüllt sind. Fehlende Daten können zu unzuverlässigen Analysen und falschen Entscheidungen führen. So kann beispielsweise eine Patientenakte, in der wichtige Angaben wie das Geburtsdatum oder die Krankengeschichte fehlen, die Versorgung beeinträchtigen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gefährden.

Unvollständige Datenwerte deuten häufig auf Schwachstellen bei der Datenerfassung oder der Systemintegration hin. Um dieses Problem anzugehen, können Unternehmen automatisierte Benachrichtigungen bei fehlenden Feldern einrichten, Datenquellen von Drittanbietern zur Anreicherung nutzen, Dateneingabeprozesse überwachen und Richtlinien zur Data Governance festlegen, die die Verantwortlichkeiten für die Datenvollständigkeit regeln.

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Konsistenz

Die Aufrechterhaltung der Datenkonsistenz über Systeme und Quellen hinweg ist wichtig für zuverlässige Daten. Inkonsistente Daten – wie die Unterscheidung der Kundentelefonnummer zwischen Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Bestellmanagementsystemen – können zu Verwirrung, Doppelarbeit und anderen Problemen führen.

Konsistente Daten spielen auch eine entscheidende Rolle für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Genauigkeit der Berichterstattung. Abweichungen zwischen den Systemen können zu Fehlern beim Audit oder zu Fehlinterpretationen der Finanzergebnisse führen. Zentralisierte Rahmenwerke für die Datenverwaltung und Datenintegrations-Tools helfen den Abteilungen dabei, auf einheitlichen Daten zu arbeiten, wodurch das Fehlerrisiko verringert wird.

Aktualität

Die Aktualität gibt an, ob Daten zum benötigten Zeitpunkt verfügbar sind und die aktuellste Situation widerspiegeln. Veraltete oder verzögerte Daten können verpasste Chancen und betriebliche Ineffizienzen zur Folge haben.

In schnelllebigen Branchen wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und dem E-Commerce, in denen Entscheidungen sofort getroffen werden müssen, gewinnt die Aktualität zunehmend an Bedeutung. So sind beispielsweise Echtzeit-Aktienkursaktualisierungen im Finanzhandel unerlässlich, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen rechtzeitig zu treffen.

Unternehmen können die Aktualität sicherstellen, indem sie regelmäßige Datenaktualisierungen planen, Echtzeit-Feeds für kritische Vorgänge aktivieren und die Latenz in Datenpipelines überwachen. Darüber hinaus können Unternehmen Technologien wie ereignisgesteuerte Architekturen und Streaming-Analysen nutzen, um die Aktualität der Daten zu gewährleisten. Die Festlegung von Service-Level-Agreements (SLAs) für die Datenbereitstellung trägt ebenfalls dazu bei, die Erwartungen aufrechtzuerhalten und unterstützt eine flexible Entscheidungsfindung.

Gültigkeit

Im Zusammenhang mit der Datenqualität bezieht sich Validität darauf, ob Daten vordefinierten Regeln, Formaten und Standards entsprechen. Wenn Daten gegen diese Regeln verstoßen, gelten sie als ungültig, was zu Prozessfehlern, ungenauen Berichten und weiteren Problemen führen kann.

Neben der Einhaltung der Formate stellt die Gültigkeit sicher, dass die Daten den logischen und kontextuellen Regeln entsprechen. Zum Beispiel sollte ein Geburtsdatum nicht in der Zukunft liegen und Produktcodes sollten mit den Katalogspezifikationen übereinstimmen. Unternehmen setzen die Validität durch, indem sie bei der Dateneingabe Regeln anwenden, automatische Tools zur Erkennung von Anomalien einsetzen und die Standards an die Branchenvorschriften anpassen.

Einzigartigkeit
 

Die Eindeutigkeit bestimmt, ob jeder Datensatz eindeutig und nicht dupliziert ist. Die Aufrechterhaltung der Einzigartigkeit verbessert nicht nur die Berichtsgenauigkeit, sondern erhöht auch die operative Effizienz und das Vertrauen der Kunden, indem bestätigt wird, dass Interaktionen auf nicht-redundanten Informationen basieren. Doppelte Datensätze können Probleme wie überhöhte Metriken, verzerrte Analyse, Ressourcenverschwendung und Serviceverzögerungen verursachen.

Doppelte Daten entstehen häufig durch Systemmigrationen, manuelle Eingabefehler oder mangelnde Integration zwischen Plattformen. Um dieses Problem zu mindern, können Unternehmen Algorithmen zum Datenabgleich einsetzen, strenge Identitätsrichtlinien durchsetzen (Regeln, die festlegen, wie eindeutige Benutzer-IDs bei der Kontoerstellung generiert werden)2 und Dashboards zur Datenqualität nutzen, um Trends bei Datendopplungen zu überwachen.

Neben diesen sechs Dimensionen werden je nach geschäftlichen Anforderungen auch weitere Aspekte wie Integrität, Rückverfolgbarkeit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Relevanz berücksichtigt.

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Warum sind Datenqualität Dimensionen wichtig?

Als grundlegende Elemente der Datenqualität helfen Datenqualitätsdimensionen Unternehmen dabei, die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Informationsbestände zu quantifizieren, zu überprüfen, zu überwachen und zu verbessern.

Daten von geringer Qualität, wie beispielsweise Datensätze mit Missing Values, Duplikaten oder veralteten Informationen, können zu verzerrten Modellen, falschen Erkenntnissen und unzuverlässigen Ergebnissen führen, was erhebliche finanzielle Verluste zur Folge haben kann. Tatsächlich geben über 25 % der weltweiten Daten- und Analytics-Mitarbeiter an, dass schlechte Datenqualität die Datenkompetenz behindert, was ihre Unternehmen jährlich über 5 Millionen USD kostet. 7 % melden Verluste von 25 Millionen USD oder mehr, berichtet Forrester.

Im Zeitalter von KI und maschinellem Lernen sind Aspekte der Datenqualität unverzichtbar geworden. Agentische KI-Workflows gewinnen zunehmend an Bedeutung für den Massenmarkt, ihr Erfolg wird jedoch maßgeblich von der Integrität und Präzision der zugrundeliegenden Daten abhängen.

Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value mit dem Titel „From AI Projects to Profits“ schätzt, dass sich agentische KI-Workflows bis 2026 verachtfachen werden. Unternehmen, die der Datenqualität keine Priorität einräumen, riskieren, die Grundlage ihrer KI-Strategien sowie Analysen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Entscheidungsfindung zu untergraben und damit potenzielle Durchbrüche in kostspielige Rückschläge zu verwandeln.

Wie man Datenqualitätsdimensionen implementiert

Bevor Sie Datenqualitätsdimensionen implementieren, ist es sinnvoll, ein strukturiertes Framework für die Datenqualität zu schaffen. Dieses Framework kann Richtlinien, Prozesse und Technologie kombinieren, um die Dimensionen während des gesamten Datenlebenszyklus aufrechtzuerhalten. Anschließend implementieren Unternehmen typischerweise Datenqualitätsdimensionen in drei miteinander verbundenen Schritten:

  • Bewertung und Definition
  • Messung und Überwachung
  • Korrektur und kontinuierliche Verbesserung

Bewertung und Definition

Unternehmen beginnen häufig damit, den aktuellen Zustand ihrer Daten zu bewerten, um deren Qualität zu erfassen. Datenanalyse-Tools werden häufig eingesetzt, um Probleme wie Missing Values, doppelte Datensätze, ungültige Formate und falsche Datentypen zu erkennen. Diese Bewertung bildet die Ausgangsbasis für Verbesserungen.

Die Abstimmung der Stakeholder ist in dieser Phase ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Verschiedene Geschäftsbereiche legen unterschiedliche Schwerpunkte – bei der Echtzeitanalyse mag die Aktualität am wichtigsten sein, während für die Compliance Genauigkeit und Validität entscheidend sind.

Anschließend werden durch die Festlegung von Anforderungen und Benchmarks klare Erwartungen daran definiert, was als akzeptable Datenqualität gilt; diese werden häufig als Schwellenwerte oder Mindestwerte für jede Dimension ausgedrückt. Unternehmen können zudem Regeln zur Datenqualität festlegen – also bestimmte Bedingungen oder Vorgaben, die Daten erfüllen müssen, um diesen Benchmarks zu entsprechen. Diese Regeln bilden die Grundlage für Validierungsprüfungen und automatisierte Durchsetzung später im Prozess.

Messung und Überwachung

Die Datenqualität wird häufig anhand quantitativer Kennzahlen bewertet, die angeben, inwieweit die Daten definierten Standards entsprechen. Gängige Metriken sind Vollständigkeit (Prozentsatz der erforderlichen Felder), Genauigkeit (Ausrichtung mit vertrauenswürdigen Quellen) und Konsistenz (Einheitlichkeit zwischen Systemen). Diese Metriken werden in Governance-Frameworks und operative Workflows integriert, um eine kontinuierliche Transparenz zu gewährleisten.

Eine kontinuierliche Überwachung ist unerlässlich, da sich die Datenqualität ständig verändert; Änderungen in Quellsystemen, Prozessen oder Business Rules können neue Risiken mit sich bringen. Die Überwachung kann die Anwendung von Validierungsregeln und die Durchführung von Qualitätsprüfungen während des gesamten Datenlebenszyklus umfassen, von der Erfassung bis zur Berichterstattung. Viele Datenqualitätstools bieten Dashboards und Warnmeldungen, die dazu verwendet werden, die Compliance zu verfolgen und Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Korrektur und kontinuierliche Verbesserung

Die kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität ist ein zentraler Grundsatz, der durch regelmäßige Audits, aktualisierte Standards und Feedback-Schleifen unterstützt wird, die sich an die sich wandelnden geschäftlichen Anforderungen und technologischen Veränderungen anpassen. Erkenntnisse aus Messung und Überwachung fließen in Korrekturmaßnahmen wie Datenbereinigung, Anreicherung und Deduplizierung ein. Neben der Fehlerbehebung könnten Unternehmen diese Erkenntnisse nutzen, um Governance-Prozesse zu verfeinern und Datenerfassungsmethoden zu verbessern, um wiederkehrende Probleme zu vermeiden.

Vorteile der Datenqualitätsdimensionen

Die Definition und das Verständnis von Datenqualitätsdimensionen bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile, darunter:

  • Fundierte Entscheidungsfindung
  • Einhaltung von Vorschriften
  • Workflow-Optimierung
  • Kundenzufriedenheit
  • Risikoreduzierung
Fundierte Entscheidungsfindung

Hochwertige, genaue Daten stellen sicher, dass Analyse und Business Intelligence Erkenntnisse liefern, die mit den tatsächlichen Umständen übereinstimmen. Wenn Datenerfassungsprozesse standardisiert und durch eine Bewertung der Datenqualität validiert werden, können Entscheidungsträger den gewonnenen Erkenntnissen vertrauen und darauf basierend sicher handeln.

Diese Vorgehensweise reduziert Spekulationen und unterstützt Vorhersagemodelle, die Wettbewerbsvorteile schaffen. Finanzinstitute zum Beispiel verlassen sich auf zeitnahe und genaue Transaktionsdaten, um Betrug zu verhindern und Echtzeitwarnungen zu erhalten, während Hersteller validierte Lieferanten- und Bestandsdaten verwenden, um Produktionsverzögerungen zu vermeiden.
Einhaltung von Vorschriften

Die Dimensionen der Datenqualität helfen Unternehmen dabei, interne Governance-Standards und externe regulatorische Anforderungen, wie beispielsweise Finanzprüfungen oder Vorgaben im Gesundheitswesen, zu erfüllen. Das Einbetten von Compliance-Überprüfungen in den Workflow minimiert rechtliche Risiken und sorgt für Transparenz bei der Erfassung, Speicherung und Nutzung von Daten. Im Gesundheitswesen sorgen Validierungsregeln beispielsweise dafür, dass Patientenakten die korrekten Formate für Geburtsdaten und medizinische Codes einhalten, wodurch das Risiko von fehlerhaften Verschreibungen oder abgelehnten Leistungsanträgen verringert wird.
Workflow-Optimierung

Die Einführung von Datenqualitätsdimensionen optimiert Arbeitsabläufe, indem manuelle Korrekturen, die Bearbeitung von Duplikaten und durch ungenaue oder unvollständige Daten verursachte Nachbearbeitungen reduziert werden. Wenn Daten korrekt, konsistent und aktuell sind, können Teams Prozesse zuverlässig automatisieren, Entscheidungsprozesse beschleunigen und betriebliche Engpässe minimieren.
Kundenzufriedenheit

Genaue, vollständige und einheitliche Kundendaten, wie beispielsweise korrekte Kundenadressen, ermöglichen zeitnahe und relevante Erfahrungen, die die Kundenzufriedenheit steigern und so die Kundenbindung sowie den Ruf der Marke stärken. Im Einzelhandel verhindern genaue Preisdaten in Produktkatalogen und Online-Angeboten Umsatzverluste und Unzufriedenheit, während im öffentlichen Dienst synchronisierte Bürgerdaten sicherstellen, dass Leistungen effizient erbracht werden.
Risikoreduzierung

Die frühzeitige Erkennung von Anomalien durch Datenqualitätsprüfungen verringert die Wahrscheinlichkeit größerer Geschäftsunterbrechungen. Aspekte wie Integrität und Rückverfolgbarkeit helfen Unternehmen dabei, Workflows zu überwachen und Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren, wodurch finanzielle Risiken und Reputationsrisiken verringert werden. So nutzen Banken beispielsweise Datendeduplizierung und Validierung, um doppelte Transaktionen zu verhindern, während Behörden Vollständigkeitsprüfungen durchführen, um Verzögerungen bei der Erbringung wichtiger Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung oder Wohnbeihilfen zu vermeiden.
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Autoren

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

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Fußnoten

1 Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, Journal of Management Information Systems, Frühjahr 1996

2 Creating an identity policy, IBM Security Identity Manager, 13: Mai 2022