Was sind die Dimensionen der Datenqualität?

Die sechs Kerndimensionen –Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Gültigkeit und Einzigartigkeit – helfen Unternehmen, die Datenintegrität aufrechtzuerhalten, die Korrektheit von Datenelementen zu bewerten und Qualitätsprobleme zu vermeiden.

Das Konzept der Datenqualitätsdimensionen wurde 1996 von den Professoren Richard Y. Wang und Diane M. Strong in ihrer Abhandlung „Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers“1 formalisiert, in der ursprünglich 15 Dimensionen identifiziert wurden. Das Konzept hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt, wobei es keinen universellen Standard gibt. In der Praxis werden jedoch nach wie vor sechs bis 12 Kerndimensionen am häufigsten verwendet.



Als entscheidender Bestandteil von Datenmanagementstrategien bieten die Dimensionen der Datenqualität Unternehmen einen klaren Rahmen für die Erzielung qualitativ hochwertiger Daten. Indem sie sicherstellen, dass Daten den Anforderungen an Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und anderen Aspekten entsprechen, können Unternehmen betriebliche Ineffizienzen verringern, die Kundenzufriedenheit steigern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten.

Hochwertige Daten unterstützen zudem fortschrittliche Initiativen wie prädiktive Modellierung, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und personalisierte Dienstleistungen, was letztlich zu einer besseren Leistung und Wettbewerbsvorteilen führt.