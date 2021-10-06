Was sind Business Rules?

Manche Menschen verwechseln die Begriffe, Business Rules (Geschäftsregeln) und Geschäftsanforderungen, aber in Wirklichkeit sind sie sehr unterschiedlich und unterschiedlich. Daher ist es erwähnenswert, wie sie im Geschäftsumfeld eingesetzt werden.

Business Rules bilden die Grundlage für Automatisierungssysteme, indem sie dokumentierte oder nicht dokumentierte Informationen in verschiedene bedingte Anweisungen übersetzen. Bei der Durchführung einer Bestellung kann es beispielsweise je nach Kosten einen unterschiedlichen Genehmigungsprozess geben. Für Werkzeuge und Dienstleistungen, die unter 5.000 US-Dollar kosten, ist möglicherweise nur die Genehmigung eines Managers erforderlich, bei höheren Kosten kann jedoch eine Genehmigung durch die Geschäftsleitung erforderlich sein. Business Rules formalisieren diesen Prozess, indem sie Schwellenwerte festlegen, unterhalb derer Rechnungen an die obere Führungsebene bzw. an die Vorgesetzten gesendet werden. Bedingte Anweisungen wie diese werden in einer Reihe von Geschäftsprozessen angewendet.

Geschäftsanforderungen legen die Erfolgskriterien für ein bestimmtes Projekt fest. Durch die genaue Angabe der Aufgaben und Ressourcen, die zur Durchführung des Projekts erforderlich sind, können Teams die Lücken und Hindernisse, die der Erreichung ihres Ziels im Wege stehen, klarer erkennen. Diese Übung wird in der Regel zu Beginn eines Geschäftsprojekts durchgeführt, um die Erwartungen der Beteiligten zu ermitteln und etwaige zusätzliche Anforderungen für den Projektabschluss zu berücksichtigen.