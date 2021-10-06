Was sind Business Rules?

Illustration mit Collage aus Piktogrammen von Wolken, Kreisdiagramm, Diagrammpiktogrammen
Was sind Business Rules?

Business Rules leiten die alltägliche Entscheidungsfindung in Unternehmen, indem sie die Beziehungen zwischen Objekten, wie z. B. Kundennamen und den entsprechenden Bestellungen, beschreiben.

Die Umsetzung der Geschäftsaktivitäten einer Organisation in eine konkrete Geschäftslogik ermöglicht es Software-Ingenieuren und Geschäftsanalysten, diese Regeln in Workflow-Tools oder anderen Anwendungen anzuwenden, um eine Prozessautomatisierung zu ermöglichen. Ohne sie können Aktualisierungsprozesse mühsamer und zeitaufwendiger werden und Dokumente anfälliger für menschliche Fehler und Unstimmigkeiten sein. Durch die Umsetzung von Geschäftsregeln in einem Unternehmen kann ein Unternehmen Zeit und Geld sparen, indem es die Arbeit auf die richtigen Interessengruppen ausrichtet und die Abwanderung reduziert.

 Business Rules versus Geschäftsanforderungen

Manche Menschen verwechseln die Begriffe, Business Rules (Geschäftsregeln) und Geschäftsanforderungen, aber in Wirklichkeit sind sie sehr unterschiedlich und unterschiedlich. Daher ist es erwähnenswert, wie sie im Geschäftsumfeld eingesetzt werden.

Business Rules bilden die Grundlage für Automatisierungssysteme, indem sie dokumentierte oder nicht dokumentierte Informationen in verschiedene bedingte Anweisungen übersetzen. Bei der Durchführung einer Bestellung kann es beispielsweise je nach Kosten einen unterschiedlichen Genehmigungsprozess geben. Für Werkzeuge und Dienstleistungen, die unter 5.000 US-Dollar kosten, ist möglicherweise nur die Genehmigung eines Managers erforderlich, bei höheren Kosten kann jedoch eine Genehmigung durch die Geschäftsleitung erforderlich sein. Business Rules formalisieren diesen Prozess, indem sie Schwellenwerte festlegen, unterhalb derer Rechnungen an die obere Führungsebene bzw. an die Vorgesetzten gesendet werden. Bedingte Anweisungen wie diese werden in einer Reihe von Geschäftsprozessen angewendet.

Geschäftsanforderungen legen die Erfolgskriterien für ein bestimmtes Projekt fest. Durch die genaue Angabe der Aufgaben und Ressourcen, die zur Durchführung des Projekts erforderlich sind, können Teams die Lücken und Hindernisse, die der Erreichung ihres Ziels im Wege stehen, klarer erkennen. Diese Übung wird in der Regel zu Beginn eines Geschäftsprojekts durchgeführt, um die Erwartungen der Beteiligten zu ermitteln und etwaige zusätzliche Anforderungen für den Projektabschluss zu berücksichtigen.
Arten von Business Rules

Business Rules können auf verschiedene Weise klassifiziert werden und je nach Informationsquelle unterschiedlich klassifiziert werden. Unabhängig von ihrer Kategorisierung werden Geschäftsregeln jedoch in der Regel mit formalen Logikqualifikationsmerkmalen wie „IF-THEN“, „IF-ELSE“, „ONLY IF“, „WHEN“ usw. ausgedrückt. Diese Syntax wird in den folgenden verschiedenen Arten von Business Rules verwendet:

  • Einschränkungsregeln legen Bedingungen fest, die Objektstrukturen einschränken. Dies kann weiter in drei verschiedene Untergruppen von Regeln unterteilt werden, zu denen Stimulus und Reaktion, Betriebseinschränkungen und Struktureinschränkungen gehören. Regeln für Stimulus und Response verlangen, dass Bedingungen erfüllt sein müssen, bevor eine Aktion ausgeführt wird, während Regeln für Betriebseinschränkungen vor und nach einer bestimmten Operation Einschränkungen festlegen. Schließlich legen Regeln für strukturelle Einschränkungen Richtlinien für Klassen, Objekte und die Beziehungen zwischen ihnen fest, die nicht außer Acht gelassen werden sollten.

  • Ableitungsregeln definieren Bedingungen, unter denen Fakten aus anderen Informationen abgeleitet werden können. Diese Regeln sind in zwei Untergruppen unterteilt, die Inferenzregeln und Rechenregeln umfassen. Inferenzregeln legen fest, dass bei Zutreffen bestimmter Tatsachen eine bestimmte Schlussfolgerung gezogen werden kann, während Rechenregeln Algorithmen verwenden, um diese Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Diese Art von Regeln bilden die Grundlage für Regelwerke, die es Unternehmen ermöglichen, Geschäftsentscheidungen zu automatisieren, um eine Vielzahl von Prozessen, wie z. B. Kundenaufträge und Versand, zu beschleunigen. Sie verbessern die Geschäftsprozesse, indem sie Hinweise dazu geben, wann diese Prozesse gestartet, gestoppt oder geändert werden sollten, um eine unternehmensweite einheitliche Durchsetzung der Richtlinien zu gewährleisten.
Beispiele für Business Rules

Business Rules werden für eine Vielzahl von Anwendungsfällen verwendet, die entweder auf internen oder externen Einschränkungen basieren können. Einige davon sind:

  • Compliance: Aufsichtsbehörden können strenge Regeln für eine Vielzahl von Branchen wie Finanzen, Versicherungen, Gesundheitswesen und Marketing anwenden. Business Rules können dazu beitragen, dass alle Dokumente, die von einer Regulierungsbehörde geprüft werden, deren jeweilige Anforderungen erfüllen. 

  • Bewilligungen von Anträgen: Banken und Immobilienunternehmen nutzen Business Rules für Antragsprozesse für Wohnungsbaudarlehen oder Mietobjekte. Zum Beispiel kann ein Unternehmen einen Bewerber ablehnen, wenn seine Kreditwürdigkeit unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. 

  • Abonnementdienste: Unternehmen können Business Rules nutzen, um ihre Dienste für einen bestimmten Kunden zu kündigen, wenn die Zahlung nicht innerhalb einer festgelegten Anzahl von Tagen eingeht. Dadurch wird sichergestellt, dass das Unternehmen keine Ressourcen für einen Kunden verschwendet, der keine Einnahmen generiert. 

  • Bestellungen und Retouren: Business Rules können auch im Einzelhandel angewendet werden. Ein Unternehmen kann beispielsweise die Rückgabe eines bestimmten Produkts durch einen Kunden ablehnen, wenn die Rückgabe außerhalb des 30-Tage-Zeitraums erfolgt.

  • Personalisierung: Marketing-Automatisierungstools ermöglichen es Unternehmen, ihre Website auf der Grundlage der Besucherattribute anzupassen, sodass Marketingfachleute eine Reihe von Business Rules nutzen können, um Botschaften an verschiedene Zielgruppensegmente zu richten. Wenn Sie beispielsweise eine Website erneut besuchen, kann es sein, dass Ihnen das Unternehmen Fotos der Produktkategorie anzeigt, die Sie sich zuletzt auf der Startseite angesehen haben, während einem neuen Besucher möglicherweise Bilder des beliebtesten Produkts des Unternehmens angezeigt werden.
Vorteile von Business Rules

Business Rules können Unternehmen eine Reihe von Vorteilen bieten, indem sie Geschäftsabläufe optimieren und in der Folge die Gemeinkosten senken. 

  • Effizienzsteigerung: Die Programmierung von Business Rules in Anwendungen und Workflows kann langfristig Zeit sparen. Wenn Business Rules aufgrund von Änderungen in Vorschriften oder Unternehmensstandards aktualisiert werden müssen, muss nur dieser Aspekt des Programms aktualisiert werden, anstatt manuelle Aktualisierungen in einer Softwareanwendung vorzunehmen. Diese Aktualisierungen können in der Regel von weniger technisch versierten Mitarbeitern, wie z. B. Wirtschaftsanalysten, durchgeführt werden, sodass technische Ressourcen für komplexere Geschäftsprobleme zur Verfügung stehen. 

  • Verbesserte Konsistenz: Business Rules stellen sicher, dass Aufgaben konsistent ausgeführt werden, da bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine bestimmte Aufgabe ausgeführt werden kann. Zum Beispiel können Aufsichtsbehörden die Ausfüllung bestimmter Dokumente verlangen. Unternehmen können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, die erst dann als vollständig markiert werden, wenn alle erforderlichen Felder ausgefüllt wurden. Dadurch treten weniger menschliche Fehler auf, und wenn alle Business Rules korrekt umgesetzt wurden, können Führungskräfte sicher sein, dass sie die Compliance-Anforderungen erfüllen und unnötige Gebühren und Strafen vermeiden. 

  • Weniger Komplexität: Die Dokumentation von Business Rules kann möglicherweise auf andere Geschäftsbereiche übertragen werden, und Teams können Dokumente möglicherweise für andere Arbeitsabläufe wiederverwenden, wodurch die Komplexität im gesamten Unternehmen reduziert wird.  

Process Mining und andere Geschäftsanalysen können dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen Business Rules in Ihrem Unternehmen angewendet werden können, um von diesen Vorteilen zu profitieren. 
Business-Rules-Engines und Business-Rules-Management-Systeme (BRMS)

Damit Organisationen reaktionsschnell und flexibel bleiben können, ermöglicht eine Software zur Automatisierung von Entscheidungsprozessen die Verwaltung von Business Rules unabhängig von anderen Geschäftsprozessen. Insbesondere sind Business-Rules-Management-Systeme (BRMS) in der Lage, die Erstellung und Implementierung von Geschäftslogik in Echtzeit zu automatisieren, ohne von anderen Anwendungen und Prozessen abhängig zu sein, sodass ein einziges Repository mit Entscheidungslogik problemlos im gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden kann.

Gemeinsame Tools zur Definition und Verwaltung der Entscheidungslogik und eine gemeinsame Laufzeitumgebung ermöglichen es sowohl Entwicklern als auch Stakeholdern mit weniger technischem Hintergrundwissen, automatisierte Entscheidungsprozesse effizient zu implementieren und zu ändern. Sie ermöglichen auch die konsistente Durchsetzung komplexer Regelsätze in großen Umgebungen.

Eine Business-Rules-Engine wandelt eine oder mehrere Business Rules in eine Geschäftslogik um, die in einer Laufzeitproduktionsumgebung funktioniert. Heutzutage sind die meisten Business-Rules-Engines in umfassende BRMS-Lösungen integriert, die in serviceorientierte oder Microservices-basierte Architekturen integriert werden können. Moderne BRMS nutzen häufig maschinelles Lernen oder regelbasierte Expertensysteme, um die Entscheidungsfindung zu optimieren, die Customer Experience zu verbessern und reibungslosere Abläufe zu ermöglichen.
