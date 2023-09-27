Was ist Apache Ranger?

Das offene Data-Governance-Modell und die Plugin-Architektur ermöglichten die Ausweitung der Zugriffskontrolle auf andere Projekte über das Hadoop-Ökosystem hinaus. Außerdem ist die Plattform bei „großen Cloud-Anbietern wie AWS, Azure und GCP“ weithin akzeptiert.

Mit Hilfe der Apache-Ranger-Konsole können Administratoren ganz einfach zentralisierte, fein abgestufte Zugriffskontrollrichtlinien verwalten, einschließlich Richtlinien auf Datei-, Ordner-, Datenbank-, Tabellen- und Spaltenebene in allen Clustern. Diese Richtlinien können auf Benutzer-, Rollen- oder Gruppenebene definiert werden.