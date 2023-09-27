Was ist Apache Ranger?

Analytik

Apache Ranger ist ein Framework zur Aktivierung, Überwachung und Verwaltung umfassender Datensicherheit für Ihre Datenplattform. Es handelt sich um eine Open-Source-Autorisierungslösung, die Zugriffskontroll- und Audit-Funktionen für Big-Data-Plattformen durch eine zentralisierte Sicherheitsverwaltung bietet.

Das offene Data-Governance-Modell und die Plugin-Architektur ermöglichten die Ausweitung der Zugriffskontrolle auf andere Projekte über das Hadoop-Ökosystem hinaus. Außerdem ist die Plattform bei „großen Cloud-Anbietern wie AWS, Azure und GCP“ weithin akzeptiert. 

Mit Hilfe der Apache-Ranger-Konsole können Administratoren ganz einfach zentralisierte, fein abgestufte Zugriffskontrollrichtlinien verwalten, einschließlich Richtlinien auf Datei-, Ordner-, Datenbank-, Tabellen- und Spaltenebene in allen Clustern. Diese Richtlinien können auf Benutzer-, Rollen- oder Gruppenebene definiert werden.

Integration von Apache-Services

Apache Ranger verwendet eine Plugin-Architektur, damit andere Dienste nahtlos in die Autorisierungskontrollen integriert werden können.

Apache Ranger unterstützt auch die zentrale Prüfung von Benutzerzugriffen und administrativen Aktionen für einen umfassenden Einblick in die Nutzung sensibler Daten durch einen zentralen Prüfspeicher, der alle Zugriffsanfragen in Echtzeit verfolgt und mehrere Prüfspeicher wie Elasticsearch und Solr unterstützt.

Viele Unternehmen wollen heute den Open Data Lake Analytics Stack nutzen, der eine offene und flexible Alternative zum Data Warehouse darstellt. Bei diesem Stack haben Sie Flexibilität in Bezug auf Speicher, Rechenleistung und Sicherheit, um SQL auf Ihrem Data Lake zu erhalten. Bei Ahana Cloud umfasst der Stack AWS S3, Presto und in diesem Fall unsere Apache Ranger-Integration.

Ahana Cloud für Presto und Apache Ranger

Von Ahana verwaltete Presto-Cluster können die Vorteile der Ranger-Integration nutzen, um die in Apache definierten Zugriffskontrollrichtlinien durchzusetzen.

Ahana Cloud für Presto ermöglicht es Ihnen, den Open Data Lake Analytics-Stack in 30 Minuten in Betrieb zu nehmen. Es handelt sich um SaaS für Presto und nimmt Ihnen die Komplexität von Tuning, Verwaltung und mehr ab.

