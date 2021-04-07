Cloud Data Lake vs. Data Warehouse vs. Data Mart

Obwohl alle drei Arten von Cloud-Datenspeichern Daten enthalten, bestehen sehr deutliche Unterschiede zwischen ihnen. Ein Data Warehouse und ein Data Lake sind beispielsweise beides große Datenansammlungen, aber ein Data Lake ist in der Regel kostengünstiger zu implementieren und zu warten, da er weitgehend unstrukturiert ist.

Die Data-Lake-Architektur hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, um größere Datenmengen und Cloud-Computing zu unterstützen. Große Datenmengen werden von mehreren Datenquellen an einem zentralen Ort empfangen.

Ein Data Warehouse kann auf drei Arten strukturiert sein:

Als Managed Service, der von Cloud-Providern angeboten wird. Als Softwarelösung, die eine interne Kontrolle und strenge Sicherheitsprotokolle bietet, was bei der Einhaltung von Vorschriften hilfreich sein kann. Als Appliance, bei der es sich in der Regel um eine gebündelte Plug-and-Play-Software- und Hardwarelösung handelt.

Daten in einem Data Warehouse können für verschiedene Zwecke einfacher genutzt werden als Daten in einem Data Lake. Der Grund dafür ist, dass ein Data Warehouse strukturiert ist und leichter extrahiert oder analysiert werden kann.

Ein Data Mart hingegen enthält eine geringere Datenmenge als ein Data Lake und ein Data Warehouse, und die Daten sind für einen bestimmten Verwendungszweck oder nach einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Geschäftsbereich kategorisiert. Ein Data Mart kann in vielen verschiedenen Formaten (Stern, Schneeflocke oder Vault) existieren, die durch die logische Struktur der Daten definiert sind, wobei eine Vault-Struktur flexibler, skalierbarer und agiler ist als die anderen Formate.

Es gibt drei Arten von Data Mart:

Ein abhängiger Data Mart, der aus Data-Warehouse-Partitionen des Unternehmens besteht. Es handelt sich um eine Teilmenge der Primärdaten in einem Warehouse. Ein unabhängiger Data Mart, der ein eigenständiges System ist, das auf einen bestimmten Teil des Unternehmens beschränkt ist. Ein hybrider Data Mart, der aus Daten aus einem Warehouse und unabhängigen Quellen besteht. Dieser Typ bietet in der Regel einen schnelleren Datenzugriff und eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

Für welche Art von Datenspeicher Sie sich entscheiden und wie er aufgebaut ist, hängt vor allem von den Bedürfnissen und Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Wenn es für Ihr Unternehmen sinnvoll ist, profitieren Sie von den Vorteilen der auf Hybrid Clouds basierenden Speicherung für mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und einen breiteren, fundierten Ansatz zur Problemlösung und Entscheidungsfindung.