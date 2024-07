IBM® Netezza Performance Server ist ein cloudnatives Enterprise Data Warehouse, das für die Operationalisierung von Workloads im Bereich Deep Analytics, Business Intelligence und KI-/Maschinelles Lernen entwickelt wurde und zu diesem Zweck die ortsunabhängige Vereinheitlichung, Skalierbarkeit und Zugriff auf Daten ermöglicht. Mit neuer Unterstützung für offene Formate wie Parquet und Apache Iceberg sowie nativer Integration in Ihren Data Lake und IBM® watsonx.data-Lakehouse ermöglicht Netezza Datentechnikern, Datenwissenschaftlern und Datenanalysten die Ausführung komplexer Workloads ohne zusätzliche ETL- oder Datenübertragung über Cloud Object Storage.



Netezza nutzt eine KI-basierte, flexible Skalierung, um Workload-Effizienz und Kostenprognosen in der Cloud in großem Umfang zu ermöglichen. Bestehende Netezza-Anwendungskunden können von risikofreien, reibungslosen Upgrades in der gesamten Hybrid Cloud profitieren, was eine Modernisierung in Ihrem eigenen Tempo erleichtert.