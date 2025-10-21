Was ist Datenkompetenz?

Ein Bericht aus dem Jahr 2025 ergab, dass 24 % der Führungskräfte bei der Implementierung von Schulungsprogrammen zur Datenkompetenz einen Mangel an Unterstützung durch die Geschäftsleitung angeben, was es schwierig macht, die unternehmensweite Einführung voranzutreiben.5
Eine Datenkultur beginnt an der Spitze. Es reicht wahrscheinlich nicht aus, den Mitarbeitern Anleitungen, Materialien, Schulungen und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen – sie benötigen zudem die Unterstützung der Führungsspitze. Datenkompetenz sollte ein integraler Bestandteil der Kultur und Struktur des Unternehmens auf allen Ebenen sein.
In der Praxis sollten Führungskräfte die gewünschten Datenkompetenzen vorleben, da ihr Beispiel für den Rest des Unternehmens richtungsweisend ist. Es ist auch wichtig, die Möglichkeit zu bieten, Feedback zur Datenkultur und -praktiken einzuholen. Die Förderung offener Gespräche, die unterschiedliche Perspektiven einbeziehen, wird zu besseren Ergebnissen führen.