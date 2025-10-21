Was ist Datenkompetenz?

In der heutigen KI-gestützten, datengesteuerten Kultur sind grundlegende Datenkompetenzen für Mitarbeiter auf allen Ebenen unerlässlich. Unternehmen erzeugen und sammeln mehr Daten als je zuvor: Laut IDC wird die weltweite Datenerzeugung im Jahr 2025 voraussichtlich 181 Zettabyte erreichen. Es ist nicht mehr machbar oder strategisch, dass nur Data Scientists oder Machine Learning Engineers diese Informationen für eine datengesteuerte Entscheidungsfindung nutzen.

Um jedoch über gute Datenkenntnisse zu verfügen, muss man nicht unbedingt ein Data Scientist werden. Vielmehr bedeutet dies, dass Einzelpersonen über das nötige Selbstvertrauen und die technischen Fähigkeiten verfügen, um Daten in ihrer jeweiligen Funktion effektiv zu nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Zunehmend bedeutet dies auch, dass sie wissen, wie man KI-Tools abfragt und von KI generierte Erkenntnisse interpretiert.

Technologische Fortschritte tragen dazu bei, den Zugang zu Daten in Unternehmen zu demokratisieren – ein wichtiger Faktor für datenkompetente Unternehmenskulturen. Business Intelligence (BI) Dashboards, Abfragen in natürlicher Sprache und benutzerfreundliche Oberflächen sind leistungsstarke Werkzeuge zur Datenerfassung. Aber auch diese Tools erfordern grundlegende Datenkompetenz, um sie zu bedienen, zu interpretieren und effektiv zu nutzen.

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