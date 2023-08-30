DataOps Framework: 4 Schlüsselkomponenten und deren Implementierung.

Das DataOps -Framework ist eine Reihe von Praktiken, Prozessen und Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Datenverwaltung und Analyse zu verbessern. DataOps wird oft mit DevOps und flexiblen Methoden in der Softwareentwicklung verglichen, da es darauf abzielt, Silos abzubauen, Zusammenarbeit zu fördern und Workflows für Datenteams zu optimieren.
Die Kernphilosophie von DataOps ist es, Daten als wertvolles Asset zu behandeln, das effizient verwaltet und verarbeitet werden muss. Sie betont , dass die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams wie Data Engineers, Data Scientists und Business Analysts wichtig ist, um sicherzustellen, dass jeder zur richtigen Zeit Zugang zu den richtigen Daten hat. DataOps fördert zudem eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation, da Teams zusammenarbeiten, um Engpässe und Ineffizienzen in ihren Datenpipelines und Prozessen zu identifizieren und Adresse zu beheben.
Automatisierung spielt im DataOps-Framework eine kritische Rolle, da sie es Unternehmen ermöglicht, ihre Datenverwaltung und Analyse zu optimieren und das Risiko menschlicher Fehler zu verringern. Dies kann durch den Einsatz automatisierter Werkzeuge zur Datenaufnahme, Transformation und Analyse erreicht werden. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Prozesse können sich Datenteams auf höherwertige Aktivitäten konzentrieren, z. B. auf die Entwicklung neuer Erkenntnisse und Strategien zur Förderung des Unternehmenswachstums.
In diesem Artikel erfahren Sie mehr über das DataOps-Framework, seine wichtigsten Komponenten, die Nutzen seiner Implementierung und wie man dieses Framework in die Praxis umsetzt:
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Erfahren Sie mehr über einige Hauptvorteile der Einführung eines DataOps-Frameworks:
Einer der Hauptvorteile der Einführung eines Frameworks ist die Verbesserung der Datenqualität und Genauigkeit. DataOps-Praktiken helfen Unternehmen, robuste Data Governance-Richtlinien und -Verfahren zu etablieren, sodass die Daten konsequent validiert, bereinigt und transformiert werden, um den Bedürfnissen verschiedener Stakeholder gerecht zu werden. Dies führt wiederum zu genaueren und zuverlässigeren Erkenntnissen, die bessere Entscheidungsfindung und bessere Ergebnisse fördern können.
DataOps kann die Zeit, die Unternehmen benötigen, um Erkenntnisse aus ihren Daten abzuleiten, drastisch reduzieren. Durch die Rationalisierung und Automatisierung von Datenverwaltung und Analyseprozessen ermöglicht DataOps den Teams eine schnellere und effizientere Verarbeitung und Analyse von Daten, was zu einer schnelleren Erkenntnisgewinnung führt. Dies kann einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellen, da Unternehmen schnell auf veränderte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse reagieren können.
Das DataOps-Framework fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und Agilität zwischen Datenteams, indem es Silos abbaut und eine funktionsübergreifende Kommunikation fördert. Dies kann zu innovativeren und effektiveren datengesteuerten Strategien führen, da Teams gemeinsam Probleme identifizieren und angehen, neue Erkenntnisse entwickeln und ihre Lösungen schneller iterieren können. Das Ergebnis ist ein flexibles Unternehmen, das sich besser an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen und neue Chancen nutzen kann.
Es gibt mehrere wichtige Komponenten, die ein erfolgreiches DataOps-Framework ausmachen:
Die Datenorchestrierung ist eine kritische Komponente eines DataOps Frameworks, da sie hilft, den Datenfluss über mehrere Stufen der Datenpipeline zu verwalten. Dazu gehören Datenaufnahme, Verarbeitung, Speicher und Analyse. Datenorchestrierung stellt sicher, dass Daten effizient bewegt und verarbeitet werden, sodass sie so schnell wie möglich zur Analyse verfügbar sind.
Ein wichtiger Aspekt der Datenorchestrierung ist die Automatisierung von Datenpipeline-Aufgaben. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Datenextraktion, Transformation und Laden (ETL) können Unternehmen ihre Daten-Workflows optimieren und das Risiko menschlicher Fehler reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung Datenteams, sich auf höherwertige Aufgaben wie Datenmodellierung und -analyse zu konzentrieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Datenorchestrierung ist die Fähigkeit, Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Stufen der Datenpipeline zu verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge verarbeitet werden und dass Änderungen oder Aktualisierungen in einer Phase keine negativen Auswirkungen auf nachgelagerte Prozesse haben.
Data Governance ist eine wesentliche Komponente eines DataOps-Frameworks, da sie gewährleistet, dass die Daten genau, konsistent und sicher sind. Dies wird durch die Festlegung von Richtlinien, Verfahren und Standards erreicht, die bestimmen, wie Daten innerhalb eines Unternehmens gesammelt, gespeichert, verwaltet und verwendet werden.
Ein zentraler Aspekt der Data Governance ist das Management der Datenqualität. Dies beinhaltet die Implementierung von Prozessen und Kontrollen, die dazu beitragen, die Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz der Daten sicherzustellen. Das Datenqualitätsmanagement kann Datenvalidierung, Datenbereinigung und die Durchsetzung von Datenstandards umfassen. Durch die Verbesserung der Datenqualität können Unternehmen die Zuverlässigkeit ihrer datengestützten Erkenntnisse erhöhen und fundiertere Entscheidungen treffen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Data Governance ist Datensicherheit und Datenschutz. Dies umfasst den Schutz sensibler Daten vor unbefugtem Zugriff sowie die Verwaltung von Datenschutzbestimmungen wie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Data Governance-Tools können Unternehmen dabei helfen, Datensicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Zugriffskontrollen umzusetzen und gleichzeitig die Einhaltung von Datenschutzregulierungen zu gewährleisten.
Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) sind wichtige Komponenten eines DataOps-Frameworks, da sie eine schnelle, iterative Entwicklung und Bereitstellung von Datenprojekten ermöglichen. CI/CD-Praktiken beinhalten die Automatisierung der Build-, Test- und Bereitstellungsprozesse, damit Datenteams Probleme schnell identifizieren und lösen sowie neue Funktionen und Verbesserungen liefern können.
Ein wichtiger Aspekt von CI/CD ist die Versionskontrolle, mit der Datenteams Änderungen an ihrem Code und ihren Assets verfolgen können. Die Versionskontrolle ermöglicht es Datenteams, effektiver zusammenzuarbeiten, da sie gleichzeitig an verschiedenen Teilen eines Projekts arbeiten und ihre Änderungen ohne Konflikte zusammenführen können. Zusätzlich erleichtert die Versionskontrolle das Rückgängigmachen von Änderungen, wenn ein Problem festgestellt wird, wodurch das Risiko von Datenpipeline-Ausfällen verringert wird.
Ein weiterer wichtiger Aspekt von CI/CD ist das automatisierte Testen. Durch die Automatisierung des Testprozesses können Datenteams sicherstellen, dass ihr Code und ihre Assets den Qualitätsstandards entsprechen und wie erwartet funktionieren. Automatisierte Tests können Unit-Tests, Integrationstests und End-to-End-Tests umfassen, die helfen, verschiedene Aspekte der Datenpipeline zu validieren. Durch die Integration automatisierter Tests in den CI/CD-Prozess können Datenteams Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor sie nachgelagerte Prozesse oder Endnutzer beeinträchtigen.
Datenüberwachung und Beobachtbarkeit sind wichtige Komponenten eines DataOps-Frameworks, da sie es den Datenteams ermöglichen, Probleme in der Datenpipeline proaktiv zu erkennen und zu beheben. Dies wird durch die Erfassung, Analyse und Visualisierung von Datenpipeline-Metriken, Protokollen und Ereignissen erreicht, die Datenteams helfen, Erkenntnisse in die Leistung und den Zustand ihrer Daten-Workflows zu gewinnen.
Ein wichtiger Aspekt der Datenüberwachung und Observability ist die Leistungsüberwachung. Dies beinhaltet die Erfassung von Metriken wie Datenverarbeitungszeiten, Ressourcenauslastung und Fehlerraten, die Datenteams dabei helfen, Engpässe zu identifizieren und ihre Datenpipelines für eine bessere Leistung zu optimieren. Überwachungstools können einen Einblick in die Datenpipeline in Echtzeit bieten, sodass Datenteams Probleme schnell erkennen und lösen können, bevor sie sich auf nachgelagerte Prozesse oder Endbenutzer auswirken.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Datenüberwachung und Observability ist die Überprüfung der Datenpipeline. Dies beinhaltet das Verfolgen und Analysieren der Veränderungen an den Assets während ihres Verschiebens durch die Datenpipeline sowie das Überwachen der Datenzugriff und Nutzungsmuster. Die Prüfung von Datenpipelines kann Unternehmen dabei helfen, die Einhaltung von Data Governance sicherzustellen sowie potenzielle Sicherheitsrisiken oder Probleme mit der Datenqualität zu identifizieren.
Die Implementierung eines Frameworks in Ihrem Unternehmen umfasst mehrere wichtige Schritte, die Ihnen helfen können, Ihre Datenverwaltung und Ihre Analyse zu optimieren und bessere Entscheidungsfindungen und Ergebnisse zu erzielen.
Der erste Schritt bei der Implementierung eines Frameworks ist die Bewertung Ihrer aktuellen Geschäftswelt, einschließlich der Systeme, Anwendungen und Datenspeicher, die Ihr Unternehmen verwendet. Auf diese Weise können Sie Lücken oder Ineffizienzen in Ihren bestehenden Datenverwaltungs- und Analyseprozessen erkennen und die Bereiche bestimmen, in denen DataOps-Praktiken den größten Einfluss haben können.
Sobald Sie Ihre aktuelle Daten-Geschäftswelt analysiert haben, ist es wichtig, eine DataOps-Strategie und einen Fahrplan zu entwickeln, der die konkreten Ziele, Vorgaben und Meilensteine festlegt, die Sie erreichen möchten. Dazu gehört die Festlegung der Personen, Tools, Technologien und Ressourcen, die Sie für die Implementierung der einzelnen Komponenten von DataOps (Orchestrierung, Governance und andere) benötigen.
Um ein Framework effektiv zu implementieren, ist es unerlässlich, dedizierte DataOps-Teams einzurichten, die für die Verwaltung und Optimierung Ihrer Datenverwaltung und Analyse verantwortlich sind. Diese Teams sollten Mitglieder aus verschiedenen Funktionen umfassen, wie z. B. Daten-Ingenieure, Data Scientists und Unternehmensanalysten, um einen kooperativen und funktionsübergreifenden Ansatz sicherzustellen.
Es ist auch wichtig, klare Data Governance-Strukturen einzurichten, in denen die Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse für die konsistente und gesetzeskonforme Verwaltung und Nutzung von Daten festgelegt sind. Der nächste Schritt ist, die Werkzeuge und Technologien bereitzustellen, die zum Aufbau Ihrer DataOps-Pipeline erforderlich sind.
Die Implementierung eines DataOps-Frameworks ist ein fortlaufender Prozess, der eine kontinuierliche Überwachung und Iteration erfordert, um optimale Leistung und Ergebnisse sicherzustellen. Dazu gehört die Nachverfolgung von Leistung und Zustand Ihrer Datenpipelines und Prozesse, die Identifizierung und Lösung etwaiger Probleme oder Engpässe, die auftreten könnten, sowie die kontinuierliche Verfeinerung und Verbesserung Ihrer DataOps-Praktiken, um eine bessere Entscheidungsfindung und Wertschöpfung zu fördern.
IBM Databand ist ein leistungsstarkes DataOps-Tool, das Datenteams bei der Verwaltung, Überwachung und Optimierung ihrer Datenpipelines unterstützt. Wenn Sie bereit sind, einen genaueren Blick darauf zu werfen, buchen Sie noch heute eine Demo.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Erkunden Sie, wie Sie mit DataOps schnell geschäftsfertige Daten bereitstellen können, indem Sie die IBM DataOps-Methodik und -Praxis anwenden.
Erkunden Sie, wie IBM DataOps durch Automatisierung, Datenqualität und Governance eine skalierbare und agile datengesteuerte Kultur aufbaut.
Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
Lernen Sie die Vorteile von DataOps kennen, wenn sie in 3 Dimensionen ausgeführt werden: Menschen, Prozesse und Technologie.
Organisieren Sie Ihre Daten mit IBM DataOps-Plattformlösungen, um sie vertrauenswürdig und für KI-Anwendungen bereit zu machen.
Erkunden Sie IBM Databand, die Observability-Software für Datenpipelines. Sie erfasst automatisch Metadaten, um protokollierte Referenzwerte zu erstellen, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und Workflows zu erstellen, damit Probleme mit der Datenqualität behoben werden können.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Organisieren Sie Ihre Daten mit IBM DataOps-Plattformlösungen, um sie vertrauenswürdig und für KI-Anwendungen bereit zu machen.