Was ist Datenoptimierung?

Obwohl der Zugang zu hochwertigen und relevanten Daten schon immer wichtig für zuverlässige Analysen und bessere Entscheidungsfindung war, gewinnt er in der modernen Datenlandschaft an zusätzlicher Dringlichkeit. Dafür gibt es drei Gründe: Datenvolumen, Komplexität und Wettbewerbsdruck durch KI.

Unternehmen haben heute mit Datenmengen zu kämpfen, die erheblich größer sind als das, was während der meisten Menschheitsgeschichte verfügbar war: Eine globale Studie aus dem Jahr 2024 zu Unternehmen unterschiedlicher Größe ergab, dass fast zwei Drittel mindestens ein Petabyte an Daten verwalteten.1

Ein Großteil dieser Daten ist Big Data: riesige Datensätze in verschiedenen Formaten, darunter strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten. Unstrukturierte Daten lassen sich insbesondere nicht ohne Weiteres in die festen Schemata relationaler Datenbanken integrieren, was bedeutet, dass herkömmliche Werkzeuge und Methoden in der Regel nicht für die Verarbeitung und Analyse unstrukturierter Daten verwendet werden können.

Gleichzeitig stehen Unternehmen unter dem Druck,KI-fähige Daten zu nutzen – qualitativ hochwertige, zugängliche und vertrauenswürdige Informationen, die Organisationen getrost für Schulungen und Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz verwenden können.

Doch die meisten Unternehmen verfügen noch nicht über KI-reife Daten: Laut einer Umfrage des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2024 stimmen nur 29 % der Technologieführer fest zu, dass ihre Unternehmensdaten wichtige Standards für die effiziente Skalierung generativer KI erfüllen.2

Um aus massiven und komplexen Datensätzen einen Nutzen zu ziehen und gleichzeitig die KI-Bereitschaft sicherzustellen, bedarf es der richtigen Werkzeuge, Infrastruktur und Datenverwaltungsstrategien. Unternehmen können sich jedoch in der Regel keine unendlichen Rechen- und Speicherressourcen leisten. Sie müssen die Bemühungen um Wertschöpfung mit Maßnahmen zur Maximierung von Effizienz und Kapitalrendite in Einklang bringen.

Datenoptimierung hilft ihnen dabei.

Durch Datenoptimierung können Unternehmen sowohl die Leistung als auch die Effizienz von Workflows verbessern. Verschiedene Datenoptimierungstechniken helfen Unternehmen, die Qualität und Zugänglichkeit ihrer Daten zu steigern – und verringern gleichzeitig die Belastung, die Speicherung und Verarbeitung für ihre Ressourcen und Budgets verursachen.