Was ist die Verarbeitung unstrukturierter Daten?

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Verarbeitung unstrukturierter Daten, definiert

Unter unstrukturierte Daten versteht man das Sammeln, Organisieren und Analysieren von Informationen, für die es kein vordefiniertes Format oder Datenmodell gibt.

 

Das Ziel der unstrukturierten Datenverarbeitung ist es, rohe, unstrukturierte Daten in strukturierte und halbstrukturierte Datensätze zu verwandeln, was die Entscheidungsfindung, Datenanalyse und Initiativen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) im gesamten Unternehmen verbessern kann.

Im Gegensatz zu strukturierten Daten, die sauber in Tabellenkalkulationen oder relationale Datenbankmanagementsysteme (RDBMS) passen, lassen sich unstrukturierte Informationen nicht einheitlich gestalten. Beispiele für unstrukturierte Daten sind Textdateien, Audioaufnahmen, Bildformate, Social-Media-Posts, Kundenbewertungen und Webseiten – alle enthalten zwar Kontext, aber keine Ordnung.

Traditionelle strukturierte Datenverarbeitung basiert auf Systemen, die von einem Schema gesteuert werden, das über eine strukturierte Abfragesprache (SQL) abgefragt werden kann. Im Gegensatz dazu hängt die Verarbeitung unstrukturierter Daten von maschinellem Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und anderen KI-gestützten Methoden ab, die sowohl Mehrdeutigkeit als auch Skalierung interpretieren können.

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Warum die Verarbeitung unstrukturierter Daten wichtig ist

Unternehmensdaten fließen aus allen Bereichen des Betriebs, von E-Mails und Dokumenten bis hin zu Kundeninteraktionen und vernetzten Geräten. Unstrukturierte Daten machen den überwiegenden Teil (90 %) dieser unternehmensgenerierten Informationen aus und wachsen schneller als jede andere Datenart.1 Das bedeutet, dass jeder Klick, jedes Bild und jede Nachricht den Informationspool erweitert und damit auch das Potenzial für umsetzbare Erkenntnisse erweitert.

Unternehmen, die unstrukturierte Daten verarbeiten, gehen über oberflächliche Berichte hinaus. Durch die Analyse von Daten aus digitalen Dokumenten oder Internet der Dinge-Geräten (IoT) können sie weitere Trends erkennen, zuvor versteckte Risiken bewerten und das Kundenverhalten mit reichhaltigerem Kontext analysieren. Diese Erkenntnisse informieren die Entscheidungsfindung, sei es in der Gesundheitsdiagnostik oder in der industriellen Automatisierung, und bilden die Grundlage für Technologien wie ML, NLP und generative KI.

Unstrukturierte Daten spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung großer Sprachmodelle (LLMs), den ersten KI-Systemen, die in der Lage sind, menschliche Sprache in großem Maßstab zu verarbeiten. Diese Modelle funktionieren nur dann gut, wenn Unternehmen qualitativ hochwertige unstrukturierte Eingaben vorbereiten, speichern und bereitstellen können. Auf dieser Grundlage können LLMs statistische Muster über riesige Datenmengen hinweg modellieren, sodass Unternehmen Textdokumente zusammenfassen, Kundenfeedback klassifizieren oder Beiträge in sozialen Netzwerken analysieren können – mit einer weitaus höheren Effizienz als regelbasierte Systeme.

Die Beziehung ist zyklisch: KI-Systeme, die auf unstrukturierten Daten trainiert wurden, produzieren Ausgaben, die helfen, diese spezifischen Daten anzureichern und zu organisieren. Diese angereicherten Datensätze fließen dann in die nächste Generation von Modellen ein, wodurch eine kontinuierliche Verfeinerungsschleife entsteht. 

Doch Erkenntnis erfordert Infrastruktur. Die Geschwindigkeit und Variabilität unstrukturierter Informationen erfordern Architekturen, die sowohl skalierbar als auch anpassungsfähig sind. Durch die Kombination fortschrittlicher Datenverwaltungspraktiken wie Metadatenmanagement mit modernen Analyse-Tools können Unternehmen das Rauschen von unstrukturierten Daten in Nuancen verwandeln.

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Wie sich unstrukturierte Daten von strukturierten Daten unterscheiden

Unternehmensdaten lassen sich typischerweise in drei große Kategorien einteilen: strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten.  

Strukturierte Daten

Strukturierte Daten sind hochgradig organisiert und werden in Systemen speichern, die auf einem konsistenten Schema basieren. Zum Beispiel können Kunden-IDs oder Telefonnummern übersichtlich in Zeilen und Spalten angeordnet werden, über SQL zugänglich, über Datenverwaltungssysteme verwaltet und in einem RDBMS gespeichert. Aufgrund seiner Struktur ist es ideal für Berichte und traditionelle Business Intelligence-Anwendungsfälle.
Halbstrukturierte Daten

Semistrukturierte Daten folgen keinem starren Schema. Stattdessen halten sie ein flexibles Framework durch Metadaten, Tags oder semantische Marker aufrecht, die die Attribute der Daten beschreiben. Beispiele hierfür sind über Programmierschnittstellen (APIs) ausgetauschte Dateien im Format Extensible Markup Language (XML) oder Comma-Separated Values (CSV), die in NoSQL-Umgebungen wie MongoDB gespeichert oder in Data Lakes archiviert werden. Diese Art von Daten bietet das Beste aus beiden Welten – maschinenlesbar und anpassungsfähig.
Unstrukturierte Daten

Unstrukturierte Daten besitzen keine konsistente Struktur oder ein vordefiniertes Datenmodell, was das Speichern und Abfragen mit herkömmlichen Systemen erschwert. Sie tauchen unter anderem in Textdokumenten, Videodateien und Sensordaten von IoT-Geräten auf. Diese Formen können Kontext wie Emotion, Ton oder Bilder enthalten, die strukturierte Daten nicht ausdrücken können.

Da strukturierte Daten innerhalb eines definierten Schemas vorliegen, sind Abfragen und Datenanalyse unkompliziert. Unstrukturierte Daten hingegen erfordern ausgeklügelte Algorithmen und Prozesse wie die semantische Modellierung, um Muster aufzudecken und Bedeutungen zu extrahieren.

Das Fehlen einer Struktur macht die Verarbeitung zwar komplexer, aber auch lohnender: Unternehmen, die lernen, sich dies zunutze zu machen, können wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die anderswo nicht zu finden sind.

Entdecken Sie die Unterschiede zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten

Die Verarbeitungspipeline unstrukturierter Daten

Obwohl Datenverarbeitungs-Frameworks eine gemeinsame Logik aufweisen, definiert die Verarbeitung unstrukturierter Daten jede Phase neu. Jeder Schritt trägt zum gleichen Ziel bei: die Umwandlung von rohen, unstrukturierten Eingaben in strukturierte oder halbstrukturierte Formate, die Analyse- und KI-Systeme nutzen können. Obwohl die Ansätze variieren können, umfasst die Verarbeitung unstrukturierter Daten typischerweise:

  • Erfassung
  • Vorbereitung
  • Eingabe
  • Analyse
  • Ausgabe
  • Speicher

Erfassung

In unstrukturierten Umgebungen bedeutet die Datenerhebung – oft als Aufnahme bezeichnet – das Sammeln von Informationen aus einer Vielzahl von Datenquellen wie Apps, Webseiten und Social-Media-Posts. Ziel ist es, Datensätze zusammenzuführen, die alle Arten von Daten umfassen, von Textdaten bis zu Multimedia-Dateien.

Um mit dieser Vielfalt umzugehen, verlassen sich Unternehmen oft auf Data Lakes, Object Storage und NoSQL-Systeme, die horizontal skalieren können, sobald neue Eingaben eintreffen. Streaming-Ingestion-Frameworks unterstützen die Echtzeit-Datenerfassung, während APIs strukturierte und halbstrukturierte Datenströme verbinden.

Dieser Prozess erzeugt einen kontinuierlichen Informationsfluss. In Kombination mit unstrukturiertem Datenmanagement und Validierungspraktiken kann es auch dazu beitragen, die Datenqualität von Anfang an aufrechtzuerhalten.

Vorbereitung

Sobald die Informationen gesammelt sind, müssen sie durch Vorverarbeitung verfeinert werden, d. h. durch Bereinigung, Standardisierung und Anreicherung der Eingaben, um sie durchsuchbar und analysebereit zu machen. In dieser Phase werden die Rohdaten durch eine Reihe von Funktionen in verwertbare Daten umgewandelt, die dafür sorgen, dass jeder Datensatz während des gesamten Prozesses seine Genauigkeit und Struktur behält. 

  • Optische Zeichenerkennung (OCR) wandelt gescannte Dokumente oder Bilder in maschinenlesbaren Text um und unstrukturierte Daten in durchsuchbare Informationen
  • Modelle für maschinelles Lernen und adaptive Algorithmen erkennen Anomalien und Entitäten wie Telefonnummern oder Kunden-IDs
  • Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache zerlegen unstrukturierten Text, extrahieren Schlüsselwörter und führen Stimmungsanalysen durch, um Tonfall und Absicht aufzudecken
  • Semantisches Tagging fügt kontextbezogene Metadaten hinzu, die den Systemen helfen, Beziehungen zwischen Konzepten, Entitäten und Themen zu verstehen
  • Automatisierte Anreicherungspipelines kategorisieren und kennzeichnen die Daten innerhalb der Repositories weiter

Eingabe

Nachdem die Eingaben vorbereitet und getaggt sind, besteht der nächste Schritt darin, Informationen in eine Verarbeitungsplattform oder einen Workflow einzuspeisen, der verschiedene Formate und Durchsatzanforderungen berücksichtigen kann. Anstatt Daten in ein vordefiniertes Schema zu laden, verwenden die meisten Frameworks Connectors, APIs und Stream-Processing-Tools, um unstrukturierte Daten in Analytics Engines oder KI-Pipelines zu verschieben, während gleichzeitig Abstammung, Metadaten und Datenzugriffskontrollen erhalten bleiben.

KI-gestützte Erfassungstools können auch unstrukturierte Daten in nutzbare Formate konvertieren und ihre Übertragung zwischen Umgebungen optimieren. Da keine vordefinierten Datenmodelle erforderlich sind, haben Flexibilität und Durchsatz Vorrang. Plattformen wie Apache Spark und Tools wie IBM watsonx.integration können helfen, diese Abläufe zu koordinieren, was Echtzeitverarbeitung und nahtlose Integration über Umgebungen hinweg ermöglicht.

Analyse

In dieser Phase werden Rohinformationen in Erkenntnisse umgewandelt. Anstelle von SQL Querys stützt sich die Datenanalyse für unstrukturierte Eingabe auf KI, ML, NLP und Data Mining, um die Bedeutung zu extrahieren. Diese intelligenten Systeme können Kundenbewertungen, Beiträge in sozialen Medien und Textdokumente scannen, um Stimmungen zu erkennen, Trends aufzuzeigen oder Anomalien nahezu in Echtzeit aufzuzeigen.

Im Gesundheitswesen beispielsweise können KI-Modelle Radiologievideodateien und ärztliche Notizen analysieren, um frühe Anzeichen von Krankheit oder Behandlungsreaktionen zu identifizieren. Im Grunde lernen Algorithmen und adaptive Analysetools kontinuierlich aus Feedback und liefern so immer genauere, wertvolle Erkenntnisse.

Ausgabe

Nach der Analyse werden die Ergebnisse über Dashboards, Berichte oder Apps verteilt, die Erkenntnisse zugänglich machen und Entscheidungsfindung nahezu augenblicklich ermöglichen. Die Klarheit der Ausgabe bestimmt, wie effektiv Teams auf die Erkenntnisse aus den Daten reagieren können.

In dieser Phase führen Datenanalyse- und Visualisierungstools strukturierte und unstrukturierte Ergebnisse zu einer zentralen Leistungsansicht zusammen. Führungskräfte könnten den Zustand der Lieferkette in Echtzeit überwachen, während Vermarkter Stimmungsanalysen nutzen können, um Markenwahrnehmung oder Kampagnenwirkung zu messen und die Customer Experience zu verbessern.

Moderne Business-Intelligence-Plattformen und Kollaborationstools integrieren diese Erkenntnisse direkt in die täglichen Workflows und schließen so die Lücke zwischen Analyse und Handlung.

Speicher

Die letzte Phase der Pipeline trägt dazu bei, dass die Informationen sicher, durchsuchbar und konform bleiben. Datenspeichersysteme für unstrukturierte Informationen müssen riesige Mengen unstrukturierter Daten verarbeiten, ohne die Zugänglichkeit oder Leistung zu beeinträchtigen.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, verlassen sich Unternehmen auf Object Storage, Data Lakes und hybride Repositories – mit Diensten wie AWS S3 oder Azure Blob Speicher –, die nahtlos über APIs mit traditionellen relationalen Datenbanken verknüpft sind.

Starke Data Governance-Frameworks wahren die Herkunft und Compliance aller Unternehmensdaten und stellen sicher, dass Erkenntnisse wiederverwendet und für zukünftige Anwendungsfälle wiederverwendet werden können. Cloud-Repositories und NoSQL-Datenbanken erweitern diese Grundlage ebenfalls und verwenden richtlinienbasierte Architekturen, die sowohl skalierbar als auch kosteneffizient sind.

Herausforderungen der Verarbeitung unstrukturierter Daten

Die Arbeit mit unstrukturierten Informationen führt zu technischer und strategischer Komplexität. Häufige Herausforderungen – und wie man sie bewältigt – sind:

Fehlendes Schema und vordefiniertes Format

Da den meisten unstrukturierten Daten ein Schema oder ein vordefiniertes Datenmodell fehlt, haben traditionelle relationale Datenbanken Schwierigkeiten, diese zu interpretieren. Unternehmen können dieser Einschränkung mit adaptiven Frameworks entgegenwirken, die semantisches Tagging und geschichtete Metadatenmodelle anwenden, um Struktur und Bedeutung abzuleiten. Dadurch werden Rohinformationen für die Datenanalyse vorbereitet, ohne sie in starre Strukturen zu zwängen.
Aufrechterhaltung der Datenqualität

Wenn Datensätze erweitert werden, vermehren sich Fehler und duplizieren sich, was das Vertrauen in die Analyse untergräbt. Data-Engineering-Teams können die Datenqualität durch automatisierte Datenverwaltungsroutinen verbessern, welche Eingaben validieren und standardisieren sowie fehlende Felder anreichern und so sicherstellen, dass jeder Datentyp – von Textdokumenten bis hin zu Audiodateien – vertrauenswürdig bleibt.
Skalierungs- und Speicherkosten

Ausufernde Mengen an unstrukturierten Daten können statische Systeme überfordern. Um Kapazität und Kosten zu managen, können zukunftsorientierte Unternehmen und ressourcenarme Start-ups skalierbare Objektspeicher, verteilte Data Lakes und Cloud-Umgebungen einsetzen, die die Leistung durch elastisches Provisioning und intelligentes Tiering optimieren.
Komplexität der Integration 

Bei der Zusammenführung strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter Quellen werden häufig Inkompatibilitäten zwischen Altlast-RDBMS und modernen NoSQL-Systemen aufgedeckt. Unternehmen können diese Lücken mithilfe einheitlicher APIs und flexibler Analysetools schließen, die die Governance und die Datenherkunft über alle Repositorys hinweg gewährleisten und gleichzeitig eine reibungslose Interoperabilität sicherstellen.
Pünktlichkeit und Automatisierung

Statische Workflows haben Schwierigkeiten, Erkenntnisse in derselben Geschwindigkeit zu liefern, in der sich unstrukturierte Daten verschieben. Durch die Nutzung KI-gestützter Echtzeit-Pipelines, die die Vorverarbeitung und Analyse automatisieren, können Datenteams die Latenz minimieren und kontinuierliche Streams in kollektive Informationen umwandeln.
Kompetenzen und Governance

Die Verwaltung von Big Data über Formate hinweg erfordert genauso viel Fachwissen wie Technologie. Starke Datenkompetenz und analytische Fähigkeiten sind erforderlich, damit Teams die von ihren Systemen erzeugten Informationen verantwortungsvoll nutzen können. Unternehmen können einheitliche Datenverwaltungs-Frameworks einrichten, die Eigentums-, Compliance- und Lebenszyklusrichtlinien klarstellen und so die Effizienz der Automatisierung mit der Verantwortlichkeit der Governance in Einklang bringen.

Jedes Unternehmen birgt unerzählte Geschichten in seinen Dokumenten, Protokollen, Sensoren und Bildschirmen. Unstrukturierte Daten geben diesen Geschichten Struktur, ohne ihre Bedeutung einzuschränken. Durch die Integration von Technologien wie KI, ML und NLP mit disziplinierter Datenverwaltung können Unternehmen die Kakophonie unstrukturierter Daten in Klarheit verwandeln.

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Fußnoten

1 “Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data,” IDC, Aug 2023.