Was ist die Verarbeitung unstrukturierter Daten?

Unternehmensdaten fließen aus allen Bereichen des Betriebs, von E-Mails und Dokumenten bis hin zu Kundeninteraktionen und vernetzten Geräten. Unstrukturierte Daten machen den überwiegenden Teil (90 %) dieser unternehmensgenerierten Informationen aus und wachsen schneller als jede andere Datenart.1 Das bedeutet, dass jeder Klick, jedes Bild und jede Nachricht den Informationspool erweitert und damit auch das Potenzial für umsetzbare Erkenntnisse erweitert.

Unternehmen, die unstrukturierte Daten verarbeiten, gehen über oberflächliche Berichte hinaus. Durch die Analyse von Daten aus digitalen Dokumenten oder Internet der Dinge-Geräten (IoT) können sie weitere Trends erkennen, zuvor versteckte Risiken bewerten und das Kundenverhalten mit reichhaltigerem Kontext analysieren. Diese Erkenntnisse informieren die Entscheidungsfindung, sei es in der Gesundheitsdiagnostik oder in der industriellen Automatisierung, und bilden die Grundlage für Technologien wie ML, NLP und generative KI.

Unstrukturierte Daten spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung großer Sprachmodelle (LLMs), den ersten KI-Systemen, die in der Lage sind, menschliche Sprache in großem Maßstab zu verarbeiten. Diese Modelle funktionieren nur dann gut, wenn Unternehmen qualitativ hochwertige unstrukturierte Eingaben vorbereiten, speichern und bereitstellen können. Auf dieser Grundlage können LLMs statistische Muster über riesige Datenmengen hinweg modellieren, sodass Unternehmen Textdokumente zusammenfassen, Kundenfeedback klassifizieren oder Beiträge in sozialen Netzwerken analysieren können – mit einer weitaus höheren Effizienz als regelbasierte Systeme.

Die Beziehung ist zyklisch: KI-Systeme, die auf unstrukturierten Daten trainiert wurden, produzieren Ausgaben, die helfen, diese spezifischen Daten anzureichern und zu organisieren. Diese angereicherten Datensätze fließen dann in die nächste Generation von Modellen ein, wodurch eine kontinuierliche Verfeinerungsschleife entsteht.

Doch Erkenntnis erfordert Infrastruktur. Die Geschwindigkeit und Variabilität unstrukturierter Informationen erfordern Architekturen, die sowohl skalierbar als auch anpassungsfähig sind. Durch die Kombination fortschrittlicher Datenverwaltungspraktiken wie Metadatenmanagement mit modernen Analyse-Tools können Unternehmen das Rauschen von unstrukturierten Daten in Nuancen verwandeln.