Was ist ein Feature Store?

Beim maschinellen Lernen ist eine Funktion eine Variable oder ein Attribut, das aus Rohdaten abgeleitet wird und als Eingabe für Modelle zur Generierung von Vorhersagen verwendet wird. Sie stellen messbare Aspekte des Verhaltens, des Kontexts oder des Zustands in Daten dar, wie z. B. die Häufigkeit der Käufe oder die geografische Lage.

Zum Beispiel verlassen sich Modelle bei der Betrugserkennung auf kuratierte Signale statt auf Rohdaten. Features können die Anzahl der Transaktionen in der vergangenen Woche oder der Standort kürzlicher Käufe umfassen – Darstellungen, die darauf abzielen, Muster zu erfassen, die auf betrügerisches Verhalten hindeuten könnten.

Features – oft als ML-Features bezeichnet – werden aus mehreren Datenquellen generiert und in Datensätzen organisiert, die sowohl Data Science als auch maschinelles Lernen unterstützen. Diese Features werden dann verwendet, um Modelle zu trainieren, Metriken zu evaluieren und Modelle in Produktionssysteme einzusetzen.