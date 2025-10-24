SORs helfen sicherzustellen, dass verschiedene Systeme innerhalb eines Unternehmens auf die aktuellsten, verifizierten Versionen wichtiger Datenelemente referenzieren können. Beispiele für SORs sind Kundenbeziehungsmanagement-Datenbanken (CRM), Human Capital Management-Software (HCM), Enterprise Resource Planning-Software (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES), Configuration Management Databases (CMDB) und Projektmanagement-Plattformen.

SORs können auch Cybersicherheit-Anwendungen haben. So könnten Unternehmen beispielsweise Vaults als Erfassungsquelle für wichtige Anmeldedaten oder ein Identity und Access Management (IAM)-System als Erfassungsquelle für Netzwerkbenutzer und deren Berechtigungen verwenden.

Datensysteme sind wichtige Bestandteile der MDM-Strategie (Master Data Management) eines Unternehmens. MDM bezieht sich auf den umfassenden Ansatz eines Unternehmens zur Verwaltung kritischer Daten im gesamten Unternehmen.

Im Kontext von MDM stellt jedes Aufzeichnungssystem eine maßgebliche Quelle für einen bestimmten Typ von Daten bereit, z. B. Kundendaten oder Produktdaten. MDM-Systeme konsolidieren Daten aus allen SORs eines Unternehmens, um einen „Golden Record“ oder die aktuellste und validierteste Version der Daten eines Unternehmens zu erstellen. Der Golden Record ermöglicht es allen, mit einer gemeinsamen „Single-Source-of-Truth“ (SSOT) zu arbeiten, wodurch Silos und Diskrepanzen beseitigt werden.

Beispielsweise kann ein Vertriebsmitarbeiter ein CRM-System verwenden, um nachzuschlagen, wann ein Kunde das letzte Mal eine Finanztransaktion durchgeführt hat. Das CRM ist das Aufzeichnungssystem, und der validierte Transaktionsverlauf des Kunden ist ein Golden Record.

Systems of Record bieten Stakeholdern im gesamten Unternehmen zuverlässigen Echtzeitzugriff auf einen konsistenten, validierten Datensatz. In Ermangelung eines SOR können verschiedene Teams und Anwendungen am Ende mit inkonsistenten, unvollständigen oder ungenauen Datensätzen arbeiten, was zu Fehlern, Ineffizienzen und suboptimaler Entscheidungsfindung führt.

Gleichzeitig sind erhebliche Investitionen in Data-Governance-Tools und -Prozesse erforderlich, um die Datenqualität und Datenintegrität innerhalb eines Datensystems aufrechtzuerhalten.