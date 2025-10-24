Ein System of Record (SOR) ist eine maßgebliche Quelle für Geschäftsdaten. SORs können maßgebliche Daten zu Kunden, Mitarbeitern, Produkten, Lieferanten oder anderen Assets und Entitäten im Zusammenhang mit täglichen Geschäftsprozessen enthalten. Unternehmen nutzen SORs, um zentrale Geschäftsfunktionen und Geschäftsentscheidungen zu optimieren.
SORs helfen sicherzustellen, dass verschiedene Systeme innerhalb eines Unternehmens auf die aktuellsten, verifizierten Versionen wichtiger Datenelemente referenzieren können. Beispiele für SORs sind Kundenbeziehungsmanagement-Datenbanken (CRM), Human Capital Management-Software (HCM), Enterprise Resource Planning-Software (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES), Configuration Management Databases (CMDB) und Projektmanagement-Plattformen.
SORs können auch Cybersicherheit-Anwendungen haben. So könnten Unternehmen beispielsweise Vaults als Erfassungsquelle für wichtige Anmeldedaten oder ein Identity und Access Management (IAM)-System als Erfassungsquelle für Netzwerkbenutzer und deren Berechtigungen verwenden.
Datensysteme sind wichtige Bestandteile der MDM-Strategie (Master Data Management) eines Unternehmens. MDM bezieht sich auf den umfassenden Ansatz eines Unternehmens zur Verwaltung kritischer Daten im gesamten Unternehmen.
Im Kontext von MDM stellt jedes Aufzeichnungssystem eine maßgebliche Quelle für einen bestimmten Typ von Daten bereit, z. B. Kundendaten oder Produktdaten. MDM-Systeme konsolidieren Daten aus allen SORs eines Unternehmens, um einen „Golden Record“ oder die aktuellste und validierteste Version der Daten eines Unternehmens zu erstellen. Der Golden Record ermöglicht es allen, mit einer gemeinsamen „Single-Source-of-Truth“ (SSOT) zu arbeiten, wodurch Silos und Diskrepanzen beseitigt werden.
Beispielsweise kann ein Vertriebsmitarbeiter ein CRM-System verwenden, um nachzuschlagen, wann ein Kunde das letzte Mal eine Finanztransaktion durchgeführt hat. Das CRM ist das Aufzeichnungssystem, und der validierte Transaktionsverlauf des Kunden ist ein Golden Record.
Systems of Record bieten Stakeholdern im gesamten Unternehmen zuverlässigen Echtzeitzugriff auf einen konsistenten, validierten Datensatz. In Ermangelung eines SOR können verschiedene Teams und Anwendungen am Ende mit inkonsistenten, unvollständigen oder ungenauen Datensätzen arbeiten, was zu Fehlern, Ineffizienzen und suboptimaler Entscheidungsfindung führt.
Gleichzeitig sind erhebliche Investitionen in Data-Governance-Tools und -Prozesse erforderlich, um die Datenqualität und Datenintegrität innerhalb eines Datensystems aufrechtzuerhalten.
Ein System der Aufzeichnungen erfordert eine Datenbank zum Speichern von Daten, ein Verfahren zur Validierung und Synchronisierung dieser Daten und eine Möglichkeit für Benutzer, auf diese Daten zuzugreifen.
Eine Datenbank ist ein digitales Repository zum Speichern, Verwalten und Sichern organisierter Datensammlungen.
SORs verwenden häufig relationale Datenbanken, die Daten in Zeilen und Spalten organisieren. Stakeholder können eine strukturierte Abfragesprache (Structured Query Language, SQL) verwenden, um mit Datenelementen zu arbeiten.
Relationale Datenbanken sind für den Aufbau eines Aufzeichnungssystems von Vorteil, da sie ein Tabellenformat verwenden, was die Datennormalisierung erleichtern kann. Die Normalisierung ist eine Möglichkeit, Daten in bestimmten Tabellenstrukturen zu organisieren, um die Datenintegrität zu verbessern, Anomalien zu verhindern, Redundanzen zu minimieren und die Abfrageleistung zu verbessern.
Ein Dokumentationssystem muss ständig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass Benutzer im gesamten Unternehmen auf genaue, verifizierte Daten zugreifen können.
In einem Kundenbeziehungsmanagement-System können sich Kundendaten beispielsweise zu unvorhersehbaren Zeiten aufgrund des Kundenverhaltens ändern, z. B. wenn ein neuer Kauf getätigt wird oder das Profil auf der Website des Unternehmens aktualisiert wird. Bei Änderungen müssen die neuen Daten validiert werden, sonst können Fehler in das SOR eingeschleust werden, die dessen Autorität untergraben. Denken Sie daran: Ein Transaktionsdatum, das als in der Zukunft liegend aufgeführt ist, oder eine Telefonnummer mit zu vielen oder zu wenigen Ziffern.
Darüber hinaus müssen Änderungen an Kundendatensätzen schnell auf das CRM, das MDM oder den Golden Record und die verschiedenen Systeme übertragen werden, die auf diese Informationen angewiesen sind (z. B. eine Marketing-App, die Kontaktinformationen aus dem CRM verwendet, um Angebote zu versenden).
Viele SORs verfügen über integrierte Workflows für die Datenvalidierung mit Automatisierung. Ein Workflow kann so einfach sein wie die Sicherstellung, dass die Daten einem erwarteten Format entsprechen (z. B. dass ein Datum im Format MM/TT/JJJJ geschrieben wird), oder so komplex wie der Vergleich von Daten mit Referenzdatensätzen oder die Anwendung von Geschäftslogik (z. B. kann ein Kauf nicht für ein zukünftiges Datum aufgeführt werden).
Die Synchronisierung erfordert eine umfassende Integration über Informationssysteme und Apps hinweg. SORs lassen sich oft über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) oder andere Verbindungen in andere Tools und Software integrieren, sodass neu eingegebene oder aktualisierte Daten an die Systeme weitergeleitet werden können, die sie benötigen.
Benutzer benötigen eine Möglichkeit, auf die Daten in einem Aufzeichnungssystem zuzugreifen. Bei einer Unternehmensanwendung, wie z. B. einem CRM- oder ERP-Tool, können Benutzer oft direkt über die App auf Daten zugreifen.
Benutzer können auch über eine verbundene Anwendung oder ein verbundenes Tool auf Daten zugreifen, z. B. einen Data Mart oder ein Data Warehouse, das Daten für Business Intelligence (BI) und andere Analyseanwendungsfälle bereinigt und organisiert.
Tools, die in erster Linie dazu dienen, Daten für die Nutzung in Geschäftsprozessen und Entscheidungen zugänglich zu machen – etwa durch Aggregation, Normalisierung oder sonstige Aufbereitung der Daten – werden manchmal als „Referenzsysteme“ bezeichnet.
Weil SORs sicherstellen sollen, dass qualitativ hochwertige Daten leicht zugänglich sind, legen sie Wert auf hohe Verfügbarkeit, und viele sind so konzipiert, dass sie Ausfälle, Ausfallzeit und andere potenzielle Probleme standhalten.
Ein Aufzeichnungssystem ist nicht mit einer Single-Source-of-Truth (SSOT) zu verwechseln, ein Ausdruck, der in der Geschäftswelt häufig zur Beschreibung einer zentralisierten Datenarchitektur verwendet wird.
Der SOR ist eine diskrete Anwendung, ein System oder ein Netzwerk, das aktuelle und genaue Informationen über Unternehmensassets, Entitäten und Funktionen enthält. Ein SSOT ist eher ein Prinzip oder eine Praxis für die Gestaltung von Datensystemen, die darauf abzielt, ein zentrales Repository für maßgebliche Daten für alle Benutzer zu schaffen.
Das MES einer Automobilfabrik wäre beispielsweise das Aufzeichnungssystem für Daten, die den Fortschritt eines Fahrzeugs auf der Montagelinie dokumentieren. Die Single-Source-of-Truth (SSOT) der Fabrik könnte jedoch eine MDM-Plattform sein, die Daten aus dem MES mit den in der HCM-Software gespeicherten Mitarbeiterdaten und einer CMDB aufnimmt und korreliert, die den IT-Betrieb steuert, um einen einzigen maßgeblichen Datensatz aller Unternehmensdaten zu erstellen.
SORs tragen dazu bei, den Datenbedarf verschiedener Stakeholder zu decken, indem sie die Datenintegrität, Datenqualität und Datenzugänglichkeit verbessern.
Datenintegrität ist die übergreifende Vollständigkeit, Genauigkeit und Konsistenz der Daten eines Unternehmens. Ein Aufzeichnungssystem trägt zur Wahrung der Datenintegrität bei, indem es sicherstellt, dass es für jede Information eine validierte, maßgebliche Version gibt, die den Apps und Benutzern, die sie benötigen, zur Verfügung steht.
Durch die regelmäßige Validierung von Daten und die Übertragung von Änderungen auf die übrigen Systeme eines Unternehmens sorgen SORs dafür, dass verschiedene Anwendungen und Benutzer Zugriff auf identische, aktuelle Daten haben, wodurch Verwirrung bei wichtigen Finanz- oder Geschäftsdaten verhindert wird.
Die Datenqualität misst, wie gut ein Datensatz die Kriterien für Genauigkeit, Vollständigkeit, Gültigkeit, Konsistenz, Eindeutigkeit, Aktualität und Eignung für den Zweck erfüllt. SORs helfen, die Qualität der Daten zu schützen, indem sie diese zentralisieren und es einfacher machen, Unstimmigkeiten zu erkennen und zu korrigieren, als wenn sie über verschiedene Systeme hinweg speichern würden.
Die Zentralisierung von Daten kann es den Governance-Teams auch erleichtern, Probleme in entscheidenden Datensätzen zu erkennen, wie z. B. doppelte Daten, ungültige oder Spam-Antworten oder veraltete Einträge.
SORs erleichtern es Benutzern und Anwendungen, die benötigten Daten zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Sie müssen nicht verschiedene Datenbanken durchsuchen oder abweichende Datensätze vergleichen, um festzustellen, welcher der richtige Datensatz ist. Sie können einfach auf das SOR als zuverlässige Datenquelle zurückgreifen.
Trotz aller Nutzen können Aufzeichnungssysteme auch Herausforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften, die Data Governance und die Komplexität des Systems mit sich bringen.
Da sie ein so großes Datenvolumen organisieren und mit diesem interagieren, unterliegen Datensysteme oft strengen Compliance-Vorschriften in Bezug auf Governance, Datenschutz und Sicherheit.
Vorschriften wie der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) und der Sarbanes-Oxley (SOX) Act erfordern genaue Aufzeichnungen und gültige Prüfpfade für bestimmte Finanzaktivitäten. Auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) enthalten Anforderungen dazu, welche Arten von personenbezogenen Daten Unternehmen speichern dürfen, wie sie diese speichern können und wie lange.
Aufgrund dieser Art von Vorschriften müssen die Data-Governance-Teams, die für die Überwachung von SORs zuständig sind, wachsam bleiben, wie, wann, wo und welche Benutzer auf ein System im Hinblick auf seine Sensibilität zugreifen.
Die Aufrechterhaltung genauer Daten in einem SOR über ihre gesamte Lebensdauer hinweg erfordert erhebliche Investitionen in Data Governance, Tools und Verfahren, um die Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten.
Diese Investition erfordert die Zustimmung des Unternehmens, da eine effektive Data Governance die Unterstützung von Führungskräften, Chief Data Officers (CDOs) und Datenverwaltern erfordert.
Der zentralisierte Aufbau des SOR kann ein zweischneidiges Angriff sein: Es organisiert und führt Daten zusammen, um sie leichter überwachen zu können, aber es sind laufende Investitionen erforderlich, um das Repository auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten.
Viele Integrationen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass ein SOR über die aktuellsten und genauesten Informationen verfügt und diese problemlos weitergeben kann. Ein gemeinsames Dokumentationssystem muss möglicherweise Schnittstellen zu den Quellsystemen, die es mit Daten versorgen, den Systemen, die Daten daraus abrufen, und einer übergeordneten MDM-Schicht haben – und viele Unternehmen haben mehrere gemeinsame Dokumentationssysteme, die sich über mehrere Domänen erstrecken.
So kann ein MES beispielsweise nicht nur so konfiguriert werden, dass es Daten von Produktionslinien empfängt, sondern sich auch mit zugehörigen Lieferkette-Systemen verbindet, um Informationen über benötigte Materialien zu teilen – und all dies muss möglicherweise in einer einzigen, zentralisierten Single-Source-of-Truth (SSOT) eingespeist werden.
