Was ist KI-Datenintegration?

Die traditionelle Datenintegration – also der Prozess, bei dem Daten aus verschiedenen Quellen zu einem einheitlichen Format zusammengeführt und harmonisiert werden – stützt sich auf feste Regeln oder halbautomatisierte Prozesse, die von Dateningenieuren koordiniert werden.1 Diese Ansätze sind jedoch nicht dafür ausgelegt, moderne Datenmengen und -komplexität zu bewältigen.

Die heutigen KI-Workloads und Analytics-Workloads erfordern eine Dateninfrastruktur, die sich durch hohe Geschwindigkeit, Flexibilität und Transparenz auszeichnet. Diese Anforderungen können Datenteams, die ohnehin schon von einem Wildwuchs an Tools, fragmentierten Workflows und Datensilos betroffen sind, schnell überfordern.

KI bietet einen intelligenten, optimierten Integrationsansatz, der sowohl effizient als auch an zukünftige Datenanforderungen anpassbar ist. Anstatt sich auf manuelle Datenkonvertierungen zu verlassen, nutzt die KI-Datenintegration Large Language Models, KI-Agenten und Automatisierung, um selbstständig zu lernen, sich anzupassen und Entscheidungen über Daten zu treffen – und verwandelt so einen reaktiven Prozess in ein proaktives, intelligentes System.