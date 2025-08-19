Was ist Datenakquisition?

Datenakquisition ist der Prozess der Beschaffung von Daten aus verschiedenen Quellen mit verschiedenen Methoden. Es stellt einen entscheidenden Schritt in der Datenaufnahme-Pipeline dar, gefolgt von Datenvalidierung, Transformation und Laden.



Die Grundlagen moderner Unternehmen – wie die datengesteuerte Entscheidungsfindung, Datenanalyse und künstliche Intelligenz (KI) – hängen alle von der Verfügbarkeit großer Mengen hochwertiger Daten ab. Bei der Datenakquisition werden die Daten abgerufen, die diese fundierten Entscheidungen und Technologien ermöglichen. Das Konzept mag einfach erscheinen, aber die Erfassung von Daten kann komplex sein, besonders im Zeitalter von Big Data.

Heutige Datensätze sind massiv und komplex. Sie können Terabytes oder Petabytes umfassen, in strukturierten oder unstrukturierten Formaten vorliegen und aus unterschiedlichen Quellen stammen. Diese Komplexität bringt Herausforderungen hinsichtlich der Verwaltung von Datenmengen, Governance und Sicherheit während des gesamten Akquisitionsprozesses mit sich.

Wenn der Datenakquisitionsprozess jedoch effektiv durchgeführt wird, kann er als Quelle hochwertiger Informationen für strategische Initiativen dienen. Tatsächlich ergab eine Studie der Harvard Business Review, dass Unternehmen, die Big Data und KI erfolgreich einsetzen, ihre Mitbewerber in wichtigen Geschäftskennzahlen wie Betriebseffizienz, Umsatzwachstum und Customer Experience übertreffen.1