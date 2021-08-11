Der Zweck dieses Dokuments ist es, ein öffentliches Versprechen unseres Teams gegenüber anderen abzugeben, eine hohe Datenqualität innerhalb genauer Parameter aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass dies Verständnis schafft, uns allen hilft, zusammenzuarbeiten, und dazu beiträgt, dass unsere Teams sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen.
Unser Versprechen: Wir liefern jeden Tag bis 5:00 Uhr morgens ET Umsatzdaten mit einer Datenqualität von mindestens 95 %, damit das Team Fragen wie „Wie hoch waren die Umsätze gestern?“ beantworten kann. Wir bestätigen alle Anfragen innerhalb eines Werktages und sortieren sie nach einfachen und komplexen Tickets. Wir bearbeiten einfache Anfragen innerhalb von drei Werktagen und komplexe Anfragen innerhalb von zwei Wochen.
Wir messen die Datenqualität durch Vergleich von KPIs der Datenbereitstellung wie Startzeit und Abschlusszeit, Datensatzanzahl und Verhältnis von Null zu Datensatzanzahl sowie Verteilungs- und Drift-Scores mit den vordefinierten Standards für Datenaktualität, Datenvollständigkeit und Datentreue.
Wenn wir ein Daten-SLA verpasst haben, wird unser Team innerhalb von drei Werktagen eine öffentliche Entschuldigung veröffentlichen, in der es erklärt, warum es passiert ist und warum wir genau die Maßnahmen ergreifen, die wir ergreifen, um das Problem zu beheben.
Um dieses Versprechen erfüllen zu können, benötigen wir Ihre Hilfe. Unser Team benötigt rechtzeitig Anweisungen, Input und klares Feedback zur Verwendung der Daten sowie mindestens vier Wochen im Voraus über komplexe angeforderte Änderungen.
Bitte richten Sie alle Fragen, Kommentare und Bedenken an data-eng@team.com.
Mit Entschlossenheit,
– Ihr Data-Engineering-Team