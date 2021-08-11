Zum Beispiel hat „innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens“ für jede Abteilung oder sogar für jeden Einzelnen eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Für manche bedeutet es eine Woche. Bei anderen ist es ein Vierteljahr. Für Vertriebsmitarbeiter ist es die Zeit bis zum nächsten Kundengespräch.

Informelle Verpflichtungen sind in der Regel nur so stark wie das Gedächtnis der einzelnen Personen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Datenentwicklungsteam informell verpflichtet, innerhalb weniger Wochen Daten zu liefern, und dass die nachgelagerten internen „Verbraucher“ einfach „Danke“ sagen. Aber dann, eine Woche später, verlangen diese Kunden zu wissen, wo die Daten sind, da sie gleich in eine Vorstandssitzung gehen werden. In diesen Momenten erkennen Sie, dass sie unausgesprochene Erwartungen hatten, die zu dokumentieren nützlich gewesen wäre.

Und wenn die Vereinbarungen nur mündlich sind, können sie sich drehen und wenden, wenn etwas schiefläuft. Wenn eine Führungskraft etwas von einem Ihrer Datennutzer verlangt, wird sein Notfall zu Ihrem Notfall. Sie benötigen es jetzt. Oder wenn ein Interessent einen Musterdatensatz sehen möchte, glauben die Vertriebsmitarbeiter plötzlich, dass Sie auf Anfragen noch am selben Tag reagieren sollten.

Formale Daten-SLAs können bei all dem helfen. Sie helfen Ihnen, anderen zu erklären, wie Sie arbeiten, um Ihr oberstes Ziel zu erreichen: Vertrauen in Daten. Sie möchten, dass jeder im Unternehmen Ihnen und damit auch den Daten vertraut.