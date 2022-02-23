Sicherstellung von Datenqualität, Wert und Zuverlässigkeit

Die Verwaltung von Daten ist wie ein Marathonlauf. Viele Faktoren bestimmen das Endergebnis, und es ist ein langer Prozess. Nehmen wir jedoch an, eine Läuferin stolpert und verletzt sich auf der ersten Meile am Knöchel. In diesem Fall wird sie den Marathon nicht erfolgreich absolvieren. Wenn die Daten nicht schon bei der Aufnahme überwacht werden, wirkt sich dies negativ auf den Rest der Pipeline aus.

Wie können wir die Data Governance auf dieser ersten Etappe der Datenreise sicherstellen?

Die Daten gelangen aus verschiedenen Quellen in die Pipeline: externen APIs, Datenlieferungen von externen Anbietern, Abruf aus einer Datenbank und anderen Quellen. Die Überwachung der Daten an den Aufnahmepunkten stellt sicher, dass Dateningenieure die eingehenden Daten proaktiv beobachten können.

Dadurch können sie Daten verwalten und korrigieren, um sicherzustellen, dass der Prozess von Anfang an gesund und zuverlässig ist.

Durch die proaktive Überwachung von Datenpipelines können Dateningenieure Folgendes erreichen: