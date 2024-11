Das beste Datenqualitäts-Framework für leitende Plattformingenieure

Vor einigen Jahren führte eine harmlose Konfigurationsänderung in Microsoft Dynamics CRM eines großen Einzelhändlers dazu, dass die Anzahl der online angezeigten Bestände pro Artikel nicht mehr der Realität entsprach. Der Zähler wurde einfach nicht mehr aktualisiert.

Die Leute kauften weiterhin, aber die Stückzahl blieb konstant. Als das Datenverarbeitungsteam alarmiert wurde, war es bereits zu spät.

Die meisten Artikel konnten online gekauft, aber auch im Geschäft abgeholt werden. Viele Kunden haben sich für die Abholung im Geschäft entschieden. Die Bestellungen wurden bearbeitet und Artikel, die es nicht gab, wurden trotzdem verkauft. Die Kunden gingen also in die Geschäfte, wo die Verkäufer sich bemühten, Ersatz zu finden oder Rabatte zu versprechen oder sie irgendwie zu beschwichtigen. Es bildeten sich Schlangen. Die Kunden mussten warten, um etwas zu kaufen, und waren genervt von so vielen Menschen, die wütend auf ihre Telefone starrten. Und da es Tage dauerte, bis das Problem entdeckt und die Pipeline repariert wurde, dauerte es noch ein paar Tage länger, bis alles geklärt war.

Unter Berücksichtigung des Imageverlusts für die Marke hat der Fehler zig Millionen gekostet und hätte nicht passieren müssen.

Das heißt, die Datenprobleme häufen sich. Sie sind manchmal schwer zu erkennen und anzugehen und können unbemerkt wachsen. Es ist leicht, in ein Muster zu verfallen, bei dem man davon ausgeht, dass alles funktioniert, nur weil man immer noch einige wenige Erkenntnisse gewinnt, selbst wenn man eine zunehmende Menge an verdeckten Daten anhäuft.

Darüber hinaus sind die deutlichsten Anzeichen für Datenqualitätsprobleme in der Regel Spätindikatoren. Zum Beispiel Verbraucher, die es Ihnen sagen. Oder wie im vorherigen Beispiel für ein Einzelhandels-CRM, das Ihnen Tausende von Verkaufsleiter und regionalen Vizepräsidenten bestätigen. Das ist schlecht. Das bedeutet, dass die Daten schon seit einiger Zeit in Ihrem System sind und es Tage dauern wird, bis eine Lösung Ergebnisse bringt. Dies zum Thema fehlende Kundenerwartungen.

In dieser Situation befand sich das Versand-Startup Shipper und deshalb investierte es so viel, um zu verhindern, dass es jemals dazu kommt. Ihr Datenentwicklungsteam liefert Daten so nah wie möglich in Echtzeit an eine Anwendung, die E-Commerce-Anbietern dabei hilft, ihren Bestand an einen Versandhafen zu liefern. Sie müssen sich nicht nur um die Erwartungen ihrer eigenen Kunden sorgen, sondern auch um die der Kunden ihrer Kunden. Und wenn ihr System manchmal zwei Tage veraltet war, führte dies zu einer Welle von enttäuschten Erwartungen. Daher investierten sie stark in das Datenqualitätsmanagement und in Tools, die ihnen Frühwarnmeldungen mit automatischen Überprüfungen liefern konnten.

Datenqualitätsmanagement ist eine Möglichkeit, die Datenqualitätsprüfungen automatisch und umfassend durchzuführen, sodass Sie den Kräften der Entropie in Ihren Datensätzen und Pipelines mit einer gleichen und entgegengesetzten Kraft entgegenwirken.