„Datenmonitoring“ informiert Sie über den aktuellen Zustand Ihrer Datenpipeline oder Ihrer Daten. Es gibt Auskunft darüber, ob die Daten vollständig, korrekt und aktuell sind. Es zeigt Ihnen an, ob Ihre Pipelines erfolgreich waren oder nicht. Die Datenüberwachung kann Ihnen zeigen, ob Dinge funktionieren oder kaputt sind, aber darüber hinaus gibt sie Ihnen nicht viel Kontext.

Die Überwachung ist also nur eine Funktion der Observability. „Daten-Observability“ ist ein Oberbegriff, der Folgendes umfasst:

Überwachung: Ein Dashboard, das eine operative Ansicht Ihrer Pipeline oder Ihres Systems bietet

Indem sie nicht nur eine Aktivität – die Überwachung – umfasst, sondern vielmehr eine ganze Reihe von Aktivitäten, ist Observability für Ingenieure wesentlich nützlicher. Die Daten-Observability endet nicht mit der Beschreibung des Problems. Sie bietet Kontext und Vorschläge, um das Problem zu lösen.

„Daten-Observability geht tiefer als nur Überwachung, indem sie Systemmetriken mehr Kontext verleiht, einen tieferen Überblick über den Systembetrieb bietet und anzeigt, ob Ingenieure eingreifen und Fixes anwenden müssen“, erklärt Evgeny Shulman, Mitgründer und CTO von IBM Databand. „Mit anderen Worten, während die Überwachung Ihnen sagt, dass ein Microservice eine bestimmte Menge an Ressourcen verbraucht, sagt Ihnen Observability, dass sein aktueller Zustand mit kritischen Ausfällen zusammenhängt und Sie eingreifen müssen.“

Dieser proaktive Ansatz ist insbesondere bei Datenpipelines von großer Bedeutung.