Was ist Datenpipeline-Automatisierung?

By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Datenpipeline-Automatisierung, definiert

Die Automatisierung der Datenpipeline ist der Prozess, bei dem Software die Bewegung, Transformation und Bereitstellung von Daten mit minimalem menschlichem Eingreifen orchestriert und verwaltet. 

Automatisierte Datenpipelines helfen Unternehmen bei der Konzeption, Validierung und Überwachung von Workflows im großen Maßstab. Sie rationalisieren die wichtigsten Schritte der Datenverwaltung und enthalten häufig Funktionen für Überwachung, Tests und Governance. So fließen vertrauenswürdige Daten im gesamten Unternehmen mit der Geschwindigkeit des Geschäftsbetriebs und unterstützen sowohl die Entwicklungsteams als auch die Stakeholder, die Daten für Analysen und Entscheidungen nutzen.

Die Pipeline-Automatisierung beginnt sich zu agentischen KI-gestützten Systemen mit selbstanpassenden und automatischen Fehlerbehebungsfunktionen zu entwickeln. Diese Ansätze können Probleme diagnostizieren und die Ausführung mithilfe kontextueller Signale statt statischer Regeln optimieren.

Ohne diese Funktionen haben herkömmliche Datenpipelines Schwierigkeiten, die steigenden Datenmengen, fragmentierte Umgebungen und die Anforderungen von Echtzeitanalyse und KI zu bewältigen. Diese Herausforderungen führen zu betrieblichen Engpässen, blockieren Datenbewegungen und machen Pipelines spröde – anfällig für Störungen, wenn sich Schemata ändern.

Vor diesem Hintergrund sind automatisierte Datenpipelines zu einer grundlegenden Funktion für die Aufrechterhaltung eines effizienten und konsistenten Datenflusses in Unternehmensumgebungen geworden. Der globale Markt für Datenpipeline-Tools wird Prognosen zufolge bis 2031 auf 35,6 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,2 % von 2022 bis 2031.1

Warum sind automatisierte Datenpipelines wichtig?

Bei der Automatisierung von Datenpipelines geht es um mehr als nur darum, Daten schneller durch Systeme zu leiten. Im Zeitalter von Enterprise KI und Retrieval-Augmented Generation (RAG) sind moderne Datenpipelines eine unverzichtbare Infrastruktur für den Aufbau datengesteuerter Unternehmen. KI-Systeme sind auf den Zugang zu Daten sowie auf vertrauenswürdigen Kontext zu diesen Daten angewiesen – wie Herkunft (woher sie stammen), Frische und Qualität. Ohne diese Grundlage laufen Unternehmen Gefahr, KI-Modelle einzusetzen, die veraltete und unkontrollierte Informationen aus verschiedenen Quellen liefern und so die Entscheidungsfindung untergraben.

Wachsende Datenmengen und zunehmend verteilte Umgebungen erhöhen jedoch die Komplexität. Da Pipelines cloudbasierte Plattformen, SaaS-Anwendungen und Streaming-Quellen umfassen, wird auch die Wartung von Pipelines teurer. Veraltete Datenpipelines waren nicht für dieses Ausmaß oder diese Geschwindigkeit ausgelegt.

Forschung zeigt, dass Datenteams über die Hälfte (53 %) ihrer technischen Zeit für die Wartung aufwenden, was zu geschätzten jährlichen Pipeline-Wartungskosten von 2,2 Millionen USD führt.2 Datenteams sammeln technische Schulden durch einmalige Integrationen und benutzerdefinierte Skripte, die manuelle, zeitaufwändige Prozesse zur Umwandlung von Daten nutzen, anstatt einen Mehrwert zu liefern. Diese Belastung kann Innovationen einschränken, darunter auch die Fähigkeit, KI-Systeme mit neuen Daten auf dem neuesten Stand zu halten. Deshalb können KI-Initiativen in Unternehmen nur schwer skalieren. Automatisierung ist Teil der Lösung, aber ihre Wirkung hängt davon ab, wie sie angewendet wird. Pipelines, die wiederverwendbar und belastbar sind und Probleme mit minimalen manuellen Eingriffen erkennen und beheben können, können die Belastung der Teams verringern.

Neue Ansätze, wie z. B. agentenbasierte Datenpipelines, zielen darauf ab, diese operativen Herausforderungen durch die Kombination von KI-gestützter Automatisierung mit integrierter Intelligenz zu adressieren. Diese Pipelines integrieren Metadaten, Observability-Signale und intelligente Entscheidungsfindung, um sicherzustellen, dass Daten auf vorhersehbare Weise validiert, gesteuert und geliefert werden. Automatisierung und Kontrolle sind miteinander verwoben.

Dieses Prinzip spiegelt sich in einem neuen Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) wider, der in Zusammenarbeit mit Adobe erstellt wurde. Der Bericht zeigt, dass Unternehmen, die die Nase vorn haben, eine schnelle Automatisierung mit einer eingebetteten Governance kombinieren, eine Kombination, die die Forschung mit einem Anstieg des Marketing-ROI um 12 % und einem Anstieg des Customer Lifetime Value um 38 % verbindet.3

Wie Nisha Kohli, Strategie-Principal für KI in der Customer Experience bei IBM und Mitautorin des Berichts, zu IBM Think sagte: „Wenn Governance direkt in die Workflows eingebettet ist, können Unternehmen schneller und mit Selbstvertrauen handeln.“ Durch die Umstellung von einmaligen Pipelines auf verwaltete, wiederverwendbare Lösungen können Teams Unternehmensinitiativen im gesamten Unternehmen skalieren, ohne bereits schlanke Daten- und IT-Teams zu überfordern.

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Was sind die Vorteile der Datenpipeline-Automatisierung?

Die Automatisierung von Datenpipelines kann Unternehmen dabei helfen, Herausforderungen bei der Verwaltung des Volumens, der Geschwindigkeit und der Vielfalt von Big Data in ihren Systemen und im weiteren Ökosystem zu bewältigen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

  • Verbesserung der Zuverlässigkeit und Qualität der Daten
  • Steigerung der technischen Effizienz
  • Zeitnahe Datenbereitstellung
  • Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Pipelines
  • Skalierung von Datenoperationen
  • Stärkung der Governance und Standardisierung
  • Ermöglichung von KI und fortschrittlichen Analysen

Verbesserung der Datenzuverlässigkeit und -qualität

Automatisierte Datenpipelines können menschliche Fehler reduzieren, indem sie vordefinierte automatisierte Workflows ausführen. Dies trägt dazu bei, eine genauere, konsistentere und vertrauenswürdigere Datenverarbeitung im gesamten Lebenszyklus der Datenpipeline zu gewährleisten.

Steigerung der technischen Effizienz

Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und die Minimierung ungeplanter Ausfallzeit minimiert die Pipeline-Automatisierung den manuellen Eingriff. Dadurch können sich die Datenteams auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren, wie z. B. komplexe Transformationen und Modelloptimierung.

Bereitstellung zeitnaher Daten

Die Automatisierung ermöglicht es, Daten von der Quelle zum Ziel nahezu in Echtzeit oder nach einem vorhersehbaren Zeitplan zu verschieben. Mit Unterstützung für Echtzeit-Datenverarbeitung können Streaming-Daten oft innerhalb von Millisekunden nach der Erzeugung verarbeitet werden. Dieser Prozess stellt sicher, dass nachgelagerte Systeme wie Dashboards, Visualisierungstools, Business-Intelligence-Plattformen und Datenanalyse-Anwendungen kontinuierlich aktualisiert werden.

Verbesserung der Pipeline-Resilienz

Integrierte Überwachung, Protokollierung und Warnmeldungen helfen den Teams, Probleme schnell zu erkennen, zu diagnostizieren und zu beheben. Diese Funktionen verbessern die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit von Pipelines, indem sie die Auswirkungen von Ausfällen auf nachgelagerte Systeme und Geschäftsergebnisse verringern.

Skalierung von Datenoperationen

Automatisierte Pipelines sind so konzipiert, dass sie wachsende Datenmengen mit minimalem zusätzlichem Aufwand bewältigen können. Sie bieten eine Skalierbarkeit, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Datenoperationen auszubauen, ohne dass das Personal entsprechend aufgestockt oder zu viel Rechenleistung bereitgestellt werden muss.

Stärkung der Governance und Standardisierung

Die Automatisierung der Datenpipeline kann Unternehmen dabei helfen, konsistente Datenformate, Validierungsregeln und Zugriffskontrollen durchzusetzen. Gleichzeitig erhöht es die Transparenz hinsichtlich Datenabstammung, Abhängigkeiten und Qualität und reduziert so die operative Komplexität der Datenverwaltung und -steuerung.

KI und fortschrittliche Analyse ermöglichen

Durch die Bereitstellung sauberer, gut strukturierter und ständig aktualisierter Daten bietet die Pipeline-Automatisierung eine stärkere Grundlage für fortschrittliche Datenanalysen, KI und maschinelles Lernen. Diese Grundlage ermöglicht es Teams, Modelle effizienter zu trainieren und ihre Genauigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern.

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Zentrale Komponenten einer automatisierten Datenpipeline

Automatisierte Datenpipelines bestehen aus modularen Elementen, die Daten aus Quellsystemen aufnehmen, verarbeiten und an analytische und betriebliche Workloads weitergeben. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

  • Datenaufnahme
  • Datenkonvertierung
  • Datenspeicher und Staging
  • Orchestrierung und Ausführung
  • Datenqualität und Validierung
  • Überwachung und Observability
  • Metadatenverwaltung
  • Governance und Sicherheit

Datenaufnahme

In einer automatisierten Datenpipeline werden Aufnahmeprozesse so konfiguriert, dass sie Daten extrahieren und dann automatisch auf der Grundlage von Zeitplänen, Ereignissen oder erkannten Änderungen in den Quellsystemen ausgelöst werden. Vorgefertigte Connectors und Change Data Capture (CDC)-Muster helfen, die Belastung der Quellsysteme zu reduzieren und effektiver zu skalieren als vollständige Aktualisierungen.

Die Automatisierung macht die Aufnahme von Natur aus wiederholbar und belastbar. Aufträge sind wiederholbar und stellen sich selbst wieder her. Sie unterstützen automatische Wiederholungsversuche, Checkpoint-basierte Neustarts und Datenwiederholung, ohne dass Duplikate oder Inkonsistenzen eintreten. Dieser Ansatz ermöglicht einen zuverlässigen Datenimport in großem Maßstab und die Anpassung an neue Datenquellen und sich ändernde Datenbedürfnisse ohne kontinuierliche Neuentwicklung.

Datenkonvertierung

Pipeline-Transformationen übernehmen Aufgaben wie Datenbereinigung, Anreicherung, Deduplizierung und Standardisierung, um Daten konsistent und wiederholbar zu verarbeiten. Diese Transformationen werden häufig mit SQL-, Python- oder Low-Code- und No-Code-Schnittstellen implementiert.

Automatisierte Datenqualitätsprüfungen, einschließlich Schema-Validierung und Durchsetzung von Wertbereichen, sind in Transformation eingebettet, um zu verhindern, dass ungültige Daten auf nachgelagerte Systeme, Analyseanwendungen und Algorithmen weitergeleitet werden.

Datenspeicher und Staging

In automatisierten Datenpipelines werden Speicher- und Staging-Bereiche programmatisch innerhalb von Data Lakes oder Data Warehouses bereitgestellt und verwaltet. Beim Einlesen der Daten werden die Rohdaten oder leicht verarbeiteten Datensätze durch automatisierte Prozesse in dafür vorgesehene Zwischenspeicherzonen einsortiert, wobei Metadaten, Ladezeitstempel und Herkunftsinformationen erfasst werden. Dieses automatisierte Staging unterstützt die Nachvollziehbarkeit, die kontrollierte Wiederaufbereitung und die Wiederherstellung, wenn sich die Transformation oder die Business Rules ändern.

Viele Implementierungen unterteilen Datensätze in Ebenen – oft als Bronze, Silber und Gold bezeichnet –, um Rohdaten von kuratierten Ausgaben zu unterscheiden.4 Die Verschiebung zwischen den Ebenen erfolgt automatisch, wenn die Transformationen und Qualitätsprüfungen erfolgreich abgeschlossen wurden, sodass rohe und kuratierte Daten ohne manuelle Bearbeitung synchronisiert bleiben können.

Orchestrierung und Ausführung

Die Pipeline-Ausführung wird durch Tools zur Workflow-Orchestrierung koordiniert, die Aufgabenabhängigkeiten, Ausführungsreihenfolge, Wiederholungen und Fehlerbehandlung für alle Pipeline-Komponenten automatisch verwaltet. Orchestratoren wie Apache Airflow verwenden Zeitpläne, um Workflow-Ausführungen zu erstellen, aber Aufgaben innerhalb dieser Ausführungen werden basierend auf Bedingungen wie Abhängigkeitszustand, Trigger-Regeln und operativen Einschränkungen ausgeführt, was robustere und beobachtbarere Pipelines ermöglicht. 

Pipelines werden typischerweise als gerichtete azyklische Graphen (DAGs) definiert, wodurch die Ausführungsreihenfolge explizit ist und Fehler auf strukturierte Weise erkannt, nachverfolgt und wiederhergestellt werden können. Diese Struktur unterstützt die automatische Wiederherstellung und erneute Ausführung, ohne die gesamte Pipeline erneut ausführen zu müssen.

Datenqualität und Validierung

Automatisierte Datenpipelines integrieren Qualitätskontrollen typischerweise direkt in die Pipeline-Ausführung, anstatt die Validierung als nachgelagerten oder manuellen Prozess zu behandeln. Regeln wie Schemakonformität, referenzielle Integrität, Aktualitätsschwellenwerte und statistische Anomalieerkennung werden automatisch ausgewertet, während die Daten die Pipeline durchlaufen.

Datensätze oder Batches, die die Erwartungen verletzen, können unter Quarantäne gestellt, durch vordefinierte Logik korrigiert oder an Workflows zur Ausnahmebehandlung weitergeleitet werden, ohne die gesamte Pipeline zu stoppen. Fortschrittlichere Pipelines passen diese Prüfungen im Laufe der Zeit an, indem sie normale Datenverteilungen, historische Fehlermuster und nachgelagerte Nutzungsanforderungen lernen. Werden Abweichungen festgestellt, kann die Pipeline Regelaktualisierungen empfehlen oder betroffene Datensegmente selektiv neu verarbeiten.

Überwachung und Observability

Automatisierte Pipelines sind so ausgestattet, dass sie den Systemzustand, die Aktualität der Daten, Volumenanomalien, Schemaänderungen und den Status der Pipeline-Ausführungen überwachen. Warnmechanismen benachrichtigen Teams, wenn Fehler oder Probleme mit der Datenqualität auftreten, so dass Probleme schnell behoben werden können. Eine umfassende Observability umfasst in der Regel sowohl Metriken auf Systemebene als auch Signale auf Datenebene und ermöglicht so eine durchgängige Fehlerbehebung in der gesamten Pipeline.

Metadatenverwaltung

Während das Monitoring beobachtet, was gerade geschieht, beantwortet das Metadatenmanagement Fragen wie: Was sind das für Daten, woher stammen sie und wie wurden sie erzeugt? Es sind Mechanismen vorhanden, um den technischen, betrieblichen und geschäftlichen Kontext zu erfassen, während die Daten durch die Pipeline fließen. Dazu gehören Datentypen, Herkunft, Transformation, Eigentum, Metriken und Nutzungsmuster. Metadaten werden automatisch bei der Datenerfassung und -transformation gesammelt und in zentralen Katalogen gespeichert, wodurch Datensätze ohne manuelle Dokumentation auffindbar und überprüfbar sind.

Über das passive Tracking hinaus nutzen moderne Pipelines Metadaten, um Ausführungsentscheidungen zu treffen. Metadaten zu Abstammung und Abhängigkeiten ermöglichen eine selektive erneute Verarbeitung bei vorgelagerten Änderungen, während Metadaten zu Nutzung und Aktualität die Priorisierung, die Ressourcenzuweisung oder das Warnverhalten beeinflussen können. Durch die Verwendung von Metadaten als aktive Eingabe anstelle eines statischen Datensatzes sind Pipelines besser in der Lage, ihren eigenen Zustand zu erkennen und ihr Verhalten an veränderte Bedingungen anzupassen.

Governance und Sicherheit

Governance- und Sicherheitskontrollen sind durch richtlinienbasierte Mechanismen in automatisierte Prozessabläufe integriert, die standardmäßig Zugriffs-, Compliance- und Datenschutzanforderungen durchsetzen. Rollen- und attributbasierte Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Maskierung und Aufbewahrungsrichtlinien werden automatisch angewandt, wenn Daten eingelesen und umgewandelt werden.

Mit zunehmender Größe und Komplexität der Pipelines werden die Governance-Mechanismen immer dynamischer. Die Richtlinien können sich an die Sensibilität der Daten, deren Herkunft, die Nutzungsmuster oder den regulatorischen Kontext anpassen. Dabei werden die Zugriffe automatisch eingeschränkt, Genehmigungen eskaliert oder Verarbeitungspfade geändert, wenn Risikoschwellenwerte überschritten werden. Dieser integrierte, adaptive Governance-Ansatz reduziert den manuellen Überwachungsaufwand und gewährleistet gleichzeitig Compliance, Sicherheit und Verantwortlichkeit über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg.

Überlegungen zur Implementierung automatisierter Datenpipelines

Wenn Unternehmen in automatisierte Datenpipelines investieren, ist die technische Umsetzung nur ein Teil der Herausforderung. Die während der Entwicklung und Bereitstellung getroffenen Entscheidungen beeinflussen auch, ob Pipelines zuverlässige und geschäftsrelevante Daten über die Zeit liefern, insbesondere wenn Teams über fragmentierte Systeme und organisatorische Silos hinweg arbeiten.

Zu den wichtigsten Schritten, die Unternehmen beim Entwerfen und Bereitstellen automatisierter Datenpipelines ergreifen, gehören: 

  • Klare Geschäftsziele festlegen
  • Bestand und Datenquellen verstehen
  • Eine geeignete Pipeline-Architektur auswählen
  • Skalierbarkeit und Stabilität ermöglichen
  • Pipelines testen, verfeinern und optimieren
Klare Geschäftsziele festlegen

Durch die Klärung von Geschäftszielen und Datenanforderungen kann die Pipeline auf messbare Ergebnisse ausgerichtet werden. Ohne ein klares Verständnis dafür, welche Entscheidungen, Analysen oder Anwendungen die Daten unterstützen sollen, besteht die Gefahr, dass Pipelines Daten liefern, die zwar technisch korrekt, aber für den Betrieb irrelevant sind. Beispielsweise kann die explizite Definition von Erwartungen hinsichtlich Aktualität, Latenz und Datenqualität einen gemeinsamen Erfolgsstandard schaffen.
Bestand und Datenquellen verstehen

Die Erstellung eines Bestands der Datenquellen ist wichtig, um zu verstehen, was realistisch erreichbar ist und wie komplex die Integration sein wird. Die Quellsysteme unterscheiden sich stark in ihrer Struktur, ihren Aktualisierungsmustern und ihren betrieblichen Einschränkungen, was sich alles auf die Pipeline-Konstruktion, die Zuverlässigkeit und die Kosten auswirkt.

Durch die Dokumentation, woher die Daten stammen, wie häufig sie sich ändern und wie auf sie zugegriffen werden kann, können Unternehmen Überraschungen bei der Implementierung und dem Betrieb vermeiden. Darüber hinaus trägt die Bewertung von Einschränkungen wie Schemavolatilität, API-Grenzen und Auswirkungen der Extraktion im Vorfeld dazu bei, Unterbrechungen und nachgelagerte Instabilität zu vermeiden.
Eine geeignete Pipeline-Architektur auswählen

Die Pipeline-Architektur hilft dabei zu bestimmen, wie gut die Automatisierung skalieren kann, wenn die Datenmengen wachsen und sich die Geschäftserwartungen ändern. Entscheidungen wie die Wahl zwischen traditionellen ETL- (Extrahieren, Transformieren, Laden) und ELT-Ansätzen (Extrahieren, Laden, Transformieren) beeinflussen Leistung, Latenz, Kosteneffizienz und wie einfach neue Anwendungsfälle unterstützt werden können, ohne die gesamte Pipeline neu zu gestalten.

Die Auswahl des richtigen Mixes aus ETL- oder ELT-Mustern sowie Batch-, Streaming- oder Hybridmustern ist wichtig, um das technische Design mit der geschäftlichen Dringlichkeit in Einklang zu bringen. Wenn Sie zum Beispiel ELT-basierte Analysepipelines von Streaming-Pipelines trennen, ermöglicht die ereignisgesteuerte Erfassung, dass sich beide unabhängig voneinander entwickeln, sodass betriebliche Workloads die analytische Zuverlässigkeit nicht beeinträchtigen und umgekehrt.
Skalierbarkeit und Stabilität ermöglichen

Starke Bereitstellungs- und Versionskontrollpraktiken sind entscheidend, um das Vertrauen zu bewahren, da sich Pipelines im Laufe der Zeit ändern. Automatisierte Pipelines sind fluide Systeme, und ohne kontrolliertes Change Management können Verbesserungen unbeabsichtigt zu Regressionen, Inkonsistenzen oder Ausfällen führen. Für Data Engineers erleichtern Continuous Integration und Continuous Delivery (CI/CD)-Pipelines (automatisierte Prozesse zum Testen und Veröffentlichen von Änderungen) die Nachverfolgung von Updates und das schnelle Rückgängigmachen, falls etwas schiefgeht.
Pipelines testen, verfeinern und optimieren

Automatisierte Datenpipelines werden in der Regel unter realistischen Datenmengen und Ausfallbedingungen evaluiert, um Leistung und Zuverlässigkeit zu validieren. Im Laufe der Zeit überprüfen die Teams Kosten-, Leistungs- und Datenqualitätskennzahlen und passen die Pipeline-Logik an die sich ändernden Anforderungen an.

Anstatt statisch zu bleiben, werden automatisierte Pipelines zunehmend als sich entwickelnde Systeme betrachtet, die sich durch kontinuierliche Optimierung verbessern, während gleichzeitig die zeitaufwändige Wartung vermieden wird, die bei traditionellen Ansätzen üblich ist.

Autoren

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Fußnoten

1 „Data Pipeline Tools Market (2021-2031),“ Allied Market Research, Januar 2023
2 „The enterprise data infrastructure benchmark report 2026,“ Fivetran & Redpoint Insights, 26. März 2026
3 „Own the agentic commerce experience,“ IBM Institute for Business Value, April 2026
4Bronze, Silver, and Gold Data Layers,“ Martechipedia