Was sind veraltete Daten?

Veraltete Daten sind Informationen, die nicht mehr aktuell sind, nicht mit den aktuellen Bedingungen übereinstimmen oder nicht mehr für ihren vorgesehenen Zweck geeignet sind. Auch als veraltete Informationen oder alte Daten bezeichnet, stellen sie eine der am weitesten verbreiteten und zugleich am wenigsten beachteten Herausforderungen in der modernen Datenverwaltung dar.



Im Gegensatz zu Fehlern, die bereits bei der Datenerfassung entstehen, tritt Datenveraltung erst mit der Zeit ein. Daten veralten, wenn sich die Bedingungen, die sie beschreiben, ändern. Dadurch verschlechtern sich schrittweise die Datenqualität und die Aktualität.

Veraltete Daten machen sich nicht von selbst bemerkbar. Sie bleiben in Dateninfrastrukturen und Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) bestehen und beeinflussen Entscheidungen oft noch lange, nachdem ihre Genauigkeit bereits verloren gegangen ist. Ein Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) aus dem Jahr 2025 ergab, dass 43 % der Chief Operations Officers Datenqualitätsprobleme als ihre wichtigste Datenpriorität anerkennen.1

Da Unternehmen ihre Nutzung von Daten für Analysen und KI zunehmend ausweiten, sind die Folgen der Arbeit mit veralteten Daten zu gravierend geworden, um ignoriert zu werden: verpasste Chancen, betriebliche Ineffizienzen und ein schwindendes Vertrauen in die Systeme, die Entscheidungsfindungen unterstützen.