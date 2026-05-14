Was sind veraltete Daten?

Im Gegensatz zu Fehlern, die bereits bei der Datenerfassung entstehen, tritt Datenveraltung erst mit der Zeit ein. Daten veralten, wenn sich die Bedingungen, die sie beschreiben, ändern. Dadurch verschlechtern sich schrittweise die Datenqualität und die Aktualität.
Veraltete Daten machen sich nicht von selbst bemerkbar. Sie bleiben in Dateninfrastrukturen und Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) bestehen und beeinflussen Entscheidungen oft noch lange, nachdem ihre Genauigkeit bereits verloren gegangen ist. Ein Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) aus dem Jahr 2025 ergab, dass 43 % der Chief Operations Officers Datenqualitätsprobleme als ihre wichtigste Datenpriorität anerkennen.1
Da Unternehmen ihre Nutzung von Daten für Analysen und KI zunehmend ausweiten, sind die Folgen der Arbeit mit veralteten Daten zu gravierend geworden, um ignoriert zu werden: verpasste Chancen, betriebliche Ineffizienzen und ein schwindendes Vertrauen in die Systeme, die Entscheidungsfindungen unterstützen.
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Daten veralten, wenn sich die realen Bedingungen, die sie abbilden, schneller verändern als die Daten selbst aktualisiert werden. Dies kann schleichend durch routinemäßige Veränderungen in Kundendaten geschehen oder abrupt durch Ereignisse, die bestehende Datensätze über Nacht obsolet machen (etwa die Finanzkrise von 2008, COVID-19 oder neue Zölle).
Um Datenveralterung entgegenzuwirken, ist es entscheidend, ihre Ursachen zu verstehen. Es gibt mehrere Faktoren, die dazu beitragen:
Werden Daten nicht regelmäßig erfasst oder aktualisiert, können Abweichungen zwischen dem, was die Daten widerspiegeln, und der tatsächlichen Realität entstehen. Ein wöchentlicher Batch-Verarbeitungsjob, der ein Echtzeit-Entscheidungssystem speist, wäre beispielsweise ein strukturelles Missverhältnis, das zu unzuverlässigen Ausgaben führt.
Selbst in Systemen, die auf Geschwindigkeit ausgelegt sind, müssen Daten verschiedene Aufnahme-, Transformations- und Speicherschichten durchlaufen, bevor sie nutzbar werden. Jede Phase verursacht Verzögerungen. In Umgebungen mit geringer Latenz wie Transaktionsverarbeitungssystemen sind diese minimal. In komplexen Multi-Hop-Architekturen entstehen jedoch Engpässe, die sich zu erheblichen Verzögerungen summieren können – insbesondere bei ETL-Prozessen oder Synchronisierung über verteilte Datenquellen.
Unternehmen sammeln mitunter Daten, die zum Zeitpunkt der Erfassung relevant waren, später jedoch nie aktualisiert werden. Diese Datensätze bleiben zugänglich und abfragbar, obwohl kein Hinweis darauf besteht, dass die enthaltenen Informationen bereits veraltet sind. In manchen Fällen bleiben veraltete Daten aktiv, weil keine Aufbewahrungsrichtlinien oder Archivierungsverfahren existieren, um sie zu kennzeichnen oder zu entfernen.
Ändern vorgelagerte Systeme ihre Struktur oder Logik, ohne diese Änderungen an nachgelagerte Systeme weiterzugeben, können die eingehenden Daten zwar technisch aktuell sein, semantisch jedoch nicht mehr korrekt interpretiert werden. Programmierschnittstellen (APIs), die nicht versionsiert oder konsistent gepflegt werden, können unbemerkte Abweichungen zwischen Datenquellen und nachgelagerten Workflows verursachen.
Systeme, die Caching zur Leistungsoptimierung einsetzen, können unbeabsichtigt veraltete Daten ausliefern, wenn die Logik zur Cache-Invalidierung nicht korrekt konfiguriert ist. Ohne definierte Schwellenwerte dafür, wann zwischengespeicherte Daten aktualisiert oder verworfen werden sollen, können veraltete Informationen deutlich länger bestehen bleiben, als vorgesehen.
Veraltete Daten treten nicht isoliert auf. Sie sind eine Dimension eines umfassenderen Problems der Datenqualität und stehen in Zusammenhang mit Aspekten wie Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz, sind davon aber klar abzugrenzen. So kann ein Datensatz vollständig und intern konsistent sein und dennoch veraltet sein. Umgekehrt reicht Datenaktualität allein nicht aus, wenn die zugrunde liegenden Daten ungenau sind.
Was die Datenveraltung von anderen Qualitätsdimensionen unterscheidet, ist ihr Bezug zu Zeit und Aktualität. Alle Probleme der Datenqualität untergraben Vertrauen und schaffen Risiken. Veraltete Daten tun dies jedoch auf besondere Weise. Sie erwecken den Eindruck von Zuverlässigkeit, sind es aber nicht: Systeme funktionieren weiter und Entscheidungen werden weiterhin getroffen. Der Fehler entwickelt sich schleichend und kumulativ, statt unmittelbar sichtbar zu werden. Deshalb sind Observability und betriebliche Effizienz untrennbare Ziele eines jeden professionellen Datenverwaltungsprogramms.
Das Risiko veralteter Daten geht nämlich weit über ungenaue Berichte oder statische Dashboards hinaus. Mehr als ein Viertel der Unternehmen schätzt, dass sie aufgrund schlechter Datenqualität jährlich mehr als 5 Millionen US-Dollar verlieren. In modernen Datenumgebungen – insbesondere solchen, die auf KI und Automatisierung basieren – können sich veraltete Daten großflächig ausbreiten und Systeme beeinflussen, die nicht dafür ausgelegt sind, die Aktualität ihrer Eingabedaten zu hinterfragen. Zu den potenziellen Risiken gehören:
Von Modellen, die mit historischen Daten trainiert werden, wird erwartet, dass sie auf aktuelle Bedingungen übertragbar sind. Sind die Trainingsdaten jedoch veraltet, lernt der Algorithmus möglicherweise nicht mehr gültige Muster. Die Forschung des IBV zeigt, dass fast die Hälfte (45 %) der Führungskräfte Datengenauigkeit und Verzerrungen in Daten als die größten Hindernisse für die Skalierung von KI-Initiativen betrachtet.
Das Problem verschärft sich zusätzlich bei RAG-Systemen (Retrieval-Augmented Generation), in denen Wissensdatenbanken in Echtzeit abgefragt werden. Wird der zugrunde liegende Datenspeicher nicht aktuell gehalten, liefert selbst eine gut konzipierte RAG-Pipeline veralteten Kontext und präsentiert ihn als scheinbar verlässliche Antwort.
Laut der IBV-Studie „From AI Projects to Profits“ wird sich der Anteil KI-gestützter Workflows voraussichtlich verachtfachen – von 3 % im Jahr 2024 auf 25 % bis Ende 2026. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Systeme wachsen auch die Auswirkungen veralteter Eingabedaten.
Datenpipelines und agentische KI-Systeme sind darauf ausgelegt, Daten zu verarbeiten, nicht sie kritisch zu hinterfragen. Zwar existieren Schutzmechanismen zur Erkennung struktureller Fehler oder Schema-Probleme, doch die Datenveralterung ist deutlich schwieriger zu erkennen. Daten können korrekt formatiert sein und dennoch ungenaue Bedingungen widerspiegeln.
Gelangen veraltete Daten in einen automatisierten Workflow, lösen sie konkrete Aktionen aus: Preisgestaltungsmodelle passen Preise an, Empfehlungen werden ausgespielt, Betrugswarnungen werden ausgelöst (oder nicht ausgelöst). Die Automatisierung erfüllt exakt ihre vorgesehene Funktion, allerdings auf Grundlage von Annahmen, die nicht mehr gültig sind.
Einzelne Fälle veralteter Daten wirken oft harmlos. Wiederholte Nutzung veralteter Informationen – etwa nicht aktualisierter Kundendaten oder zeitlich verzögerter Bestandsdaten – kann jedoch systematische Verzerrungen verursachen. Führungskräfte treffen datengestützte Entscheidungen auf Basis einer Realität, die sich unbemerkt verändert hat. Dadurch entstehen verpasste Chancen, deren Ursache sich häufig nur schwer nachvollziehen lässt.
In regulierten Branchen ist Datengenauigkeit weit mehr als nur ein operatives Thema. Veraltete, personenbezogene Daten oder fehlerhafte Berichtszahlen können Unternehmen im Rahmen von Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und vergleichbaren Data-Governance-Vorgaben regulatorischen Sanktionen und Reputationsschäden aussetzen. Auch die Verwaltung von Berechtigungen und Zugriffskontrollen für veraltete Daten stellt ein zusätzliches Sicherheitsrisiko dar, das von Unternehmen häufig unterschätzt wird.
Die Folgen der Datenveralterung unterscheiden sich je nach Branche, verlaufen jedoch nach demselben Muster: Veraltete Daten gelangen in ein System, das sie als aktuell behandelt, wodurch fehlerhafte Entscheidungen entstehen.
Im Gesundheitswesen können veraltete Daten besonders schwerwiegende Folgen haben. Fehlende Aktualisierungen in Patientenakten, beispielsweise von Medikamentenlisten, der Allergieanamnese oder aktuellen Diagnosen, können zu Behandlungsfehlern führen. Wird die Datenintegration elektronischer Patientenaktensysteme verzögert durchgeführt, arbeiten Behandlungsteams möglicherweise genau dann mit veralteten Informationen, wenn Entscheidungen besonders kritisch sind.
Im Finanzsektor sind Modelle, die auf Daten aus dem Kundenbeziehungsmanagement (CRM) oder Marktdaten basieren, besonders anfällig. Ein Kreditrisikomodell, das mit Daten trainiert wurde, die die aktuelle wirtschaftliche Lage nicht mehr widerspiegeln, kann Anträge auf Basis überholter Bedingungen genehmigen oder ablehnen. Selbst Verzögerungen von wenigen Stunden bei Echtzeitdaten können in hochdynamischen Umgebungen erhebliche Risiken verursachen.
Im E-Commerce können veraltete Bestandsdaten dazu führen, dass Kunden Produkte bestellen, die nicht mehr verfügbar sind.Dies verursacht Lieferprobleme und untergräbt das Vertrauen der Kunden. Wenn Produktverfügbarkeit oder Preisgestaltung nicht plattformübergreifend in Echtzeit synchronisiert werden, wirken sich die Folgen sowohl auf den operativen Betrieb als auch auf die Customer Experience aus. Scott Brokaw, Vice President of Data Integration bei IBM, beschrieb die Situation kürzlich auf der Think wie folgt:
Da veraltete Daten selten unmittelbar auffallen, erfordert ihre Erkennung gezielte Überwachung statt reaktiver Fehlerbehebung. Service-Level-Agreements (SLAs) für Datenlatenz helfen dabei, verbindlich festzulegen, wie aktuell Daten sein müssen, um als verwendbar zu gelten. Solche Vereinbarungen sind besonders wichtig in automatisierten Entscheidungssystemen und Echtzeitdatenumgebungen, in denen bereits geringe Verzögerungen die Ergebnisse beeinträchtigen können.
Daten-Observability, also die Überwachung, Verwaltung und Pflege von Daten über die gesamte Dateninfrastruktur eines Unternehmens hinweg, spielt dabei eine zentrale Rolle. Zu diesem Zweck überwachen Unternehmen typischerweise mehrere Metriken:
IBV-Forschungen zeigen, dass Unternehmen mit großen Beständen vertrauenswürdiger Daten nahezu doppelt so hohe Renditen mit ihren KI-Funktionen erzielen. Für Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln oder Workflows in verteilten Umgebungen automatisieren, ist es daher entscheidend, die Datenaktualität als zentrale Dimension der Datenqualität zu behandeln.
Vorbeugung ist dabei deutlich wirksamer als nachträgliche Sanierungsmaßnahmen. Die folgenden Verfahren helfen Unternehmen, die Verbreitung und die Auswirkungen veralteter Daten zu reduzieren und ihre Dateninfrastruktur auf Aktualität zu optimieren:
Anforderungen an die Datenaktualität werden häufig bereits in der Entwurfsphase von Datenpipelines definiert. Dazu gehört die Auswahl geeigneter Verfahren zur Datenerfassung – etwa Batch-Verarbeitung, Streaming oder hybride Ansätze – basierend auf der Änderungsrate der Datenquellen und nicht ausschließlich auf Speicherkosten oder Architekturkonventionen.
Datensätze enthalten in der Regel Metadaten darüber, wann sie zuletzt aktualisiert wurden und welcher Aktualitätsklasse sie zugeordnet sind. Zeitstempel, Aktualisierungspläne und Abstammungsinformationen können für nachgelagerte Nutzer sichtbar gemacht werden – unabhängig davon, ob es sich um einen menschlichen Analysten handelt, der das Dashboard überprüft, oder um einen automatisierten Workflow, der auf neue Daten reagiert. Diese Transparenz hilft Nutzern dabei, die Eignung von Daten vor ihrer Nutzung besser zu bewerten.
Anstatt sich auf manuelle Prozesse zu verlassen, um Daten auf dem neuesten Stand zu halten, können Unternehmen automatisierte Regeln für den Datenablauf und die Archivierung definieren. Wenn Daten festgelegte Aktualitätsschwellen überschreiten, können sie markiert, isoliert oder automatisch aktualisiert werden. Aufbewahrungsrichtlinien können auch datenquellenübergreifend angewendet werden, um Speicherkosten und Sicherheitsrisiken zu reduzieren, die mit der Anhäufung veralteter Daten verbunden sind.
Data-Governance-Programme, die neben der Datenaktualität auch andere Qualitätsdimensionen wie Genauigkeit und Konsistenz berücksichtigen, bieten Unternehmen eine strukturierte Grundlage, um Datenveralterung in großem Maßstab zu bewältigen. Je nach Anwendungsfall sollten Governance-Richtlinien akzeptable Aktualitätsschwellen definieren, Verantwortlichkeiten festlegen und klare Verfahren für die systemübergreifende Datenintegration und -synchronisierung vorgeben.
Observability-Tools verschaffen Teams Echtzeittransparenz über den Zustand ihrer Datenpipelines. Durch die Überwachung von Eingaberaten, Transformationslatenzen und Datenaktualisierungen im gesamten Stack können Unternehmen Probleme mit der Datenaktualität erkennen und beheben, bevor diese Dashboards, Modelle für maschinelles Lernen oder Geschäftsworkflows beeinträchtigen. ETL-Überwachung, API-Validierung und automatische Warnmeldungen bei veralteten Informationen tragen zusätzlich dazu bei, die Resilienz und Aktualität der Datenverwaltung zu optimieren.
Bei KI-Systemen sollte sich die Überwachung der Datenqualität nicht nur auf die Trainingsdaten beschränken, sondern auch die Eingabedaten während der Inferenz umfassen. Die kontinuierliche Überwachung von Funktionswerten, abgerufenem Kontext und Modelleingaben hilft dabei, zu erkennen, wann die Aktualität der Daten so weit nachgelassen hat, dass Modellausgaben nicht mehr vertraut werden kann. Besonders kritisch ist dies bei agentischen Systemen, in denen veraltete Daten automatisierte Aktionen in großem Maßstab auslösen können.
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1 “The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect.” IBM Institute for Business Value, 12. November 2025