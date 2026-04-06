Physische Zugangskontrollen – wie Tore und verschlossene Türen – regeln den Zugang zu physischen Orten. Logische Zugriffskontrollen – wie Systeme zur Störungserkennung und -prävention – steuern den Zugang zu Computersystemen. Dieser Artikel befasst sich in erster Linie mit logischen Zugriffskontrollen.

Im Kontext des Zugriffsmanagements werden die Entitäten, die Zugriff benötigen, als „Subjekte“ bezeichnet. Zu diesen Themen gehören sowohl menschliche Benutzer als auch nichtmenschliche Identitäten, wie Bots, Apps, automatisierte Workloads und KI-Agenten.

Da diese letztere Kategorie aufgrund der zunehmenden Cloud-Infrastruktur, des Aufschwungs von DevOps und der Einführung fortschrittlicher Tools für künstliche Intelligenz explodiert, werden nicht-menschliche Benutzer zu einem Hauptschwerpunkt der Zugriffskontrolle.

Die Dinge, auf die die Subjekte zugreifen müssen – Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Betriebssystemeinstellungen, sensible Informationen in einer Cloud-Datenbank – werden als „Objekte“ bezeichnet.

Bei der Implementierung von Zugriffskontrollen in einem Unternehmensnetzwerk geht es in der Regel darum, Zugriffskontrollrichtlinien zu erstellen und durchzusetzen, die die Zugriffsrechte jeder Person innerhalb eines Systems festlegen. Zugriffsrichtlinien bestimmen, ob ein Subjekt auf ein Objekt (wie ein Dokument) zugreifen kann und welche Berechtigungen sie bezüglich dieses Objekts haben können (im Fall eines Dokuments: nur lesen, lesen und schreiben, volle administrative Kontrolle).

Zugangskontrollen sind ein Grundpfeiler der Identitätssicherheit. Zum Beispiel verlassen sich Zero-Trust-Netzwerkarchitekturen auf robuste Zugriffskontrollen, um unbefugten Zugriff zu verhindern und gleichzeitig den Zugriff für autorisierte Benutzer zu optimieren. In cloudnativen Netzwerken, in denen die Identität den neuen Perimeter bildet, sind Zugriffskontrollen für die Cybersicherheitsbemühungen im Allgemeinen von entscheidender Bedeutung.

Gleichzeitig sind Zugangskontrollen eine Schwachstelle für viele Systeme. Gebrochene Zugriffskontrollen stehen auf Platz 1 der OWASP Top 10-Liste der wichtigsten Sicherheitsrisiken für Webanwendungen. Laut IBMs X-Force Threat Intelligence Index sind identitätsbasierte Angriffe, bei denen Angreifer gültige Benutzerkonten kapern, um ihre Zugriffsrechte zu missbrauchen, für fast ein Drittel aller Sicherheitsverletzungen verantwortlich.

Obwohl die Zugriffsverwaltung eine Schlüsselrolle bei der Sicherheit eines Unternehmens spielt, deuten die verfügbaren Daten darauf hin, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt.