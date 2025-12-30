Was ist Sicherheitsautomatisierung?

Workflows zur Sicherheitsautomatisierung bestehen allgemein aus vier Hauptphasen: Erstellung von Playbooks, Erkennung und Analyse von Bedrohungen, automatische Reaktion und Dokumentation von Vorfällen.

Plattformen wie XDR und hochmoderne SIEMs können mehrere Schritte innerhalb dieses Workflows abwickeln, decken aber selten alles ab. Stattdessen setzen Unternehmen in der Regel mehrere Kerntools ein, die Daten über Programmierschnittstellen von Anwendungen (API) und Dashboards innerhalb der IT-Umgebung teilen.

Immer mehr Unternehmen entwickeln Workflows zur Automatisierung, die einen kompletten Sicherheitslebenszyklus unterstützen – von der Erstkonfiguration über die Rotation der Zugangsdaten bis hin zur Außerbetriebnahme.

Einige Teams integrieren auch geheime Scans in ihre Pipelines, um offengelegte Anmeldeinformationen oder API-Schlüssel früh im Entwicklungsprozess zu erkennen und Sicherheitslücken zu beheben, bevor sie die Produktion erreichen.

Eine typische Implementierung der Sicherheitsautomatisierung könnte Folgendes umfassen:

SOAR orchestriert Workflows und Playbooks systemübergreifend.



EDR erkennt und reagiert in Echtzeit auf Bedrohungen von Endgeräten.





SIEM erfasst Logs für die Compliance.





XDR koordiniert die Antworten in der Cloud, im Netzwerk und auf den Endgeräten.

Da KI- und ML-gestützte Pipelines immer öfter genutzt werden, ist die Aufrechterhaltung einer strengen Geheimhaltung unerlässlich. Zugangsdaten oder Token können versehentlich in Trainingsdatensätze für Modelle aufgenommen werden, was neue Risiken mit sich bringt.