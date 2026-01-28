OpenClaw und Moltbook sind äußerst beeindruckend. Sie sind aber auch äußerst gefährlich. Und sie zeigen uns, wie viel Arbeit im Bereich der Sicherheit von KI-Agenten noch vor uns liegt. In dieser Folge von „Security Intelligence“ erläutern Dave McGinnis, Seth Glasgow und Evelyn Anderson, wie lokal ausgeführte KI-Agenten zu einer völlig neuen Angriffsfläche werden und warum Verteidiger die Risiken möglicherweise unterschätzen. Von falsch konfigurierten Agentendatenbanken, aus denen API-Schlüssel entweichen, bis hin zu bösartigen „Fähigkeiten“, die vertrauenswürdige Systeme unbemerkt kapern können – wir untersuchen, was passiert, wenn leistungsstarke KI-Tools wie jede andere App behandelt werden.
Wir beleuchten außerdem ein zunehmendes Signalproblem im Bereich der Cybersicherheit:
Im Verlauf der Diskussion erörtert unser Panel eine grundlegendere Frage: Ist KI ein Segen oder ein Fluch für Sicherheitsexperten?
All das und mehr – auf Security Intelligence
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Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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