Was Cybersicherheitsprofis über OpenClaw und Moltbook wissen müssen

OpenClaw und Moltbook sind äußerst beeindruckend. Sie sind aber auch äußerst gefährlich. Und sie zeigen uns, wie viel Arbeit im Bereich der Sicherheit von KI-Agenten noch vor uns liegt. In dieser Folge von „Security Intelligence“ erläutern Dave McGinnis, Seth Glasgow und Evelyn Anderson, wie lokal ausgeführte KI-Agenten zu einer völlig neuen Angriffsfläche werden und warum Verteidiger die Risiken möglicherweise unterschätzen. Von falsch konfigurierten Agentendatenbanken, aus denen API-Schlüssel entweichen, bis hin zu bösartigen „Fähigkeiten“, die vertrauenswürdige Systeme unbemerkt kapern können – wir untersuchen, was passiert, wenn leistungsstarke KI-Tools wie jede andere App behandelt werden.

Wir beleuchten außerdem ein zunehmendes Signalproblem im Bereich der Cybersicherheit:

  • Warum KI-generiertes „Slop“ überwältigende Bug-Bounty-Programme ist.
  • Warum das NIST möglicherweise die Erweiterung der National Vulnerability Database einstellen wird.

Im Verlauf der Diskussion erörtert unser Panel eine grundlegendere Frage: Ist KI ein Segen oder ein Fluch für Sicherheitsexperten? 

All das und mehr – auf Security Intelligence

Segmente:

  • 00:00 – Einführung
  • 01:03 - OpenClaw und die KI-Agenten als Angriffsfläche
  • 16:49 – Wird die KI Bug-Bounties beenden?
  • 26:49 – Große Änderungen am NVD des NIST
  • 35:27 – Das Problem mit Vibe-codierter Malware

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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