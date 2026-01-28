OpenClaw und Moltbook sind äußerst beeindruckend. Sie sind aber auch äußerst gefährlich. Und sie zeigen uns, wie viel Arbeit im Bereich der Sicherheit von KI-Agenten noch vor uns liegt. In dieser Folge von „Security Intelligence“ erläutern Dave McGinnis, Seth Glasgow und Evelyn Anderson, wie lokal ausgeführte KI-Agenten zu einer völlig neuen Angriffsfläche werden und warum Verteidiger die Risiken möglicherweise unterschätzen. Von falsch konfigurierten Agentendatenbanken, aus denen API-Schlüssel entweichen, bis hin zu bösartigen „Fähigkeiten“, die vertrauenswürdige Systeme unbemerkt kapern können – wir untersuchen, was passiert, wenn leistungsstarke KI-Tools wie jede andere App behandelt werden.

Wir beleuchten außerdem ein zunehmendes Signalproblem im Bereich der Cybersicherheit:

Warum KI-generiertes „Slop“ überwältigende Bug-Bounty-Programme ist.

Warum das NIST möglicherweise die Erweiterung der National Vulnerability Database einstellen wird.

Im Verlauf der Diskussion erörtert unser Panel eine grundlegendere Frage: Ist KI ein Segen oder ein Fluch für Sicherheitsexperten?

All das und mehr – auf Security Intelligence

Segmente:

00:00 – Einführung

01:03 - OpenClaw und die KI-Agenten als Angriffsfläche

16:49 – Wird die KI Bug-Bounties beenden?

26:49 – Große Änderungen am NVD des NIST

35:27 – Das Problem mit Vibe-codierter Malware

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.