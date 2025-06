Anpassungsfähiger Zugriff

Schützen Sie Benutzer per „Knopfdruck“ proaktiv vor Risiken: In der Software as a Service-Version (SaaS) von Verify haben Sie die Möglichkeit, umfassende, KI-gestützte Risikobewertungen für Ihre Zugriffsrichtlinien zu nutzen. Erlauben Sie Benutzern mit einem niedrigen Risiko einen optimierten Zugriff. Nutzen Sie unter Bedingungen mit höherem Risiko eine kontext- und risikobezogene Authentifizierung sowie anpassungsfähigen Zugriff, um den Zugriff zu blockieren oder zu prüfen.