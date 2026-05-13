Was sind vereinheitlichte Daten?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Vereinheitlichte Daten, definiert

Vereinheitlichte Daten beziehen sich auf die Kombination von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen zu einer einzigen, kohärenten Ansicht oder Plattform.

Traditionell wurden durch die Vereinheitlichung von Unternehmensdaten Silos reduziert, eine „ Single-Source-of-Truth (SSOT)“ geschaffen und der Datenzugriff erweitert – Ergebnisse, die die Analyse und die Entscheidungsfindung unterstützen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) hat jedoch einen weiteren Vorteil betont: Die Konsolidierung von Unternehmensdaten kann zu vertrauenswürdigeren, relevanteren und zeitnaheren KI-Ergebnissen führen.

Parallel zu den Ergebnissen haben sich auch die Methoden zur Vereinheitlichung der Daten weiterentwickelt. Es ist nicht mehr notwendig, Daten physisch zu verschieben, um sie zu vereinheitlichen. Technologien wie Datenvirtualisierung und Zero-Copy-Integration können Daten effektiv überall dort vereinheitlichen, wo sie sich befinden – sei es auf einem Großrechner oder in der Cloud.

Warum sind vereinheitlichte Daten für moderne Unternehmen wichtig?

Daten sind eine äußerst reichhaltige Unternehmensressource. Es wird jede Sekunde über eine Vielzahl von Systemen und Anwendungen hinweg generiert. Jede E-Mail, jeder Chat, jedes Meeting, jede Social-Media-Interaktion, Datei und jede Aktion repräsentiert einen Kunden- oder Betriebskontaktpunkt und trägt zu einer scheinbar endlosen Datenquelle für Analyse, Automatisierung und KI bei.

Für viele Unternehmen sind diese Daten jedoch nicht nutzbar. Das meiste davon sind unstrukturierte Daten (wie Bilder, E-Mails und Dokumente), die kein vordefiniertes Schema besitzen, in großen Mengen vorkommen und traditionell schwer zu analysieren sind.

Enterprise-Daten – über alle Datentypen hinweg, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte– sind ebenfalls stark fragmentiert. Es ist auf Mainframes, Clouds, Data Lakes, CRMs und Analysetools verteilt, was die Komplexität und die Verzögerungen bei der Datenverarbeitung erhöht. Jede Abteilung oder jedes Team verwendet zudem ihre eigenen Werkzeuge und folgt einzigartigen Datenrichtlinien, was zu inkonsistenten Datenformaten, Unstimmigkeiten und einer verminderten Datenqualität im gesamten Unternehmensdatenbestand führt.

Da die Entscheidungsfindung und Präzision wichtiger denn je sind, müssen Unternehmen in der Lage sein, all ihre Daten effizient zu nutzen. Tatsächlich ist das Bereitstellen von Daten zum Wettbewerbsvorteil mittlerweile die oberste Priorität für Chief Data Officers (CDOs), vor Governance und Sicherheit, laut der CDO-Studie des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2025.1

Eine effektive, einheitliche Datenstrategie kann Unternehmen einen vollständigen und verlässlichen Überblick über ihr Geschäft verschaffen. Die Daten sind konsolidiert, hochwertig und einsatzbereit für Geschäftsanwender und Datenteams, was die datengesteuerte Entscheidungsfindung, Innovation und die Bereitstellung von KI beschleunigt.

Das IBM IBV stellte außerdem fest, dass Unternehmen, die zuvor isolierte Datenquellen verbinden, messbare Gewinne erzielen: Salesforce-Kunden, die Mainframe-Daten integrierten, meldeten fast 30 % häufiger signifikante Kosteneinsparungen und genauere KI-Vorhersagen als solche ohne diese Konnektivität.2

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Warum sind vereinheitlichte Daten wichtig für den Erfolg von KI?

Enterprise KI (zu der auch generative KI und Retrieval-Augmented Generation gehören) ist nur so gut wie die Daten, auf die sie zugreifen kann. Und ohne einheitliche Daten kann es nur mit fragmentierten und inkonsistenten Informationen arbeiten.

Zur Veranschaulichung: Stellen Sie sich vor, ein globales Unternehmen möchte einen HR-Chatbot erstellen, damit Mitarbeiter nach Urlaubsregelungen, Gesundheitsleistungen und Vergütung fragen können. Wenn HR-Daten über Regionen und Systeme hinweg fragmentiert sind, kann das Modell nur einen teilweisen und inkonsistenten Datensatz abrufen und argumentieren.

Wenn der Chatbot nur auf US-Dokumente zugreifen kann, ist er für Mitarbeiter in anderen Ländern nutzlos. Wenn die neuesten Updates an verschiedenen Standorten erfolgen, erhalten die Mitarbeiter veraltete oder widersprüchliche Antworten. 

Vereinheitlichte Daten helfen außerdem, einen besseren Kontext für Modelle zu ermöglichen (siehe Context Engineering zur Operationalisierung), indem sie sicherstellen, dass vollständige, konsistente und ausgerichtete Daten abgerufen werden.

Enterprise-Umgebungen sind nicht einfach nur Datensammlungen. Sie haben Einschränkungen – Richtlinien, Genehmigungsverfahren und Vorschriften. Ein Großteil dieser Informationen liegt in unstrukturierten Daten vor, die über verschiedene Systeme verteilt sind und sich im Laufe der Zeit verändern.

Das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Quellen schafft eine vollständigere und konsistentere Grundlage zur Kontexterzeugung, was den Modellausgaben mehr Bedeutung und Zuverlässigkeit verleiht. Außerdem wird es einfacher, eine einheitliche Governance anzuwenden, um die Sicherheit und Compliance der Daten zu gewährleisten.

Vereinheitlichte Daten beschleunigen zudem die Bereitstellung von KI im Unternehmen und erleichtern die Skalierung von Projekten im gesamten Unternehmen, indem sie den Zeitaufwand für die Aufbereitung und Bereinigung von Daten reduzieren. Tatsächlich sind 86 % der Organisationen priorisieren die Datenvereinheitlichung für die KI-Bereitschaft.

Was sind die Vorteile von vereinheitlichten Daten?

Eine einheitliche und zugängliche Datenumgebung bietet Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

  • Höhere Kosteneffizienz
  • Verbesserter Datenzugriff und Demokratisierung
  • Gesteigerte Produktivität im Ingenieurwesen
  • Schnellere Entscheidungsfindung
  • Risikominderung
Höhere Kosteneffizienz

Wenn Daten im gesamten Unternehmen und in verschiedenen Quellen verstreut sind, verlassen sich Unternehmen oft auf mehrere Tools, Datenspeicherlösungen und Dienste, um sie zu verwalten. Durch die Vereinheitlichung von Daten und die Konsolidierung von Funktionen können sie die Tool-Sprawl reduzieren und die Speicher vermeiden, die mit ständiger Datenübertragung und systemübergreifender Speicherung verbunden sind.
Verbesserter Datenzugriff und Demokratisierung

Einheitliche Daten brechen Silos auf und unterstützen oft die Erstellung einer einzigen Self-Service-Unternehmensdatenplattform oder eines Dashboards mit 360-Grad-Ansicht. Und wenn unterschiedliche Stakeholder (wie Data Scientists, Data Engineers und Business Intelligence Analysten) alle vertrauenswürdige, konsistente Daten verwenden, sind Geschäftsentscheidungen besser im Unternehmen aufeinander abgestimmt.
Gesteigerte Produktivität im Ingenieurwesen

Dateningenieure verbringen oft unverhältnismäßig viel Zeit damit, Datensatz, die über verschiedene Systeme, Repositories und Teams verteilt sind, zu bearbeiten, zu bereinigen und aufzubereiten. Vereinheitlichte Daten können Workflow-Redundanzen erheblich reduzieren, fragmentierte Werkzeuge minimieren und die Wiederverwendung sowie Skalierung effektiver Datenlösungen fördern, was die gesamte betriebliche Effizienz verbessert.
Schnellere Entscheidungsfindung

Einheitliche Daten verkürzen die Lücke zwischen Daten und Erkenntnissen. Ohne Verzögerungen durch Datenaufbereitung und -manipulation können Anwender datengestützte Entscheidungen treffen, neue Anwendungsfall finden und schneller Erkenntnis gewinnen, solange die Daten noch aktuell sind. Tatsächlich sagen 80% der CDOs, dass die Demokratisierung von Daten ihrem Unternehmen hilft, schneller zu verschieben3
Risikominderung

Ständige Datenbewegungen und uneinheitliche Tools können zu Sicherheits- und Compliance-Risiken führen. Mit einem einheitlichen Datenökosystem ist es für Organisationen einfacher zu kontrollieren, wer Zugriff auf sensible Daten hat, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben sowie die notwendigen Lösungen aggregiert anzuwenden.
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Wie erzielt man einheitliche Daten?

Es gibt zwar keine allgemeingültigen Methoden zur Vereinheitlichung von Daten, aber jeder Datenvereinheitlichungsprozess beinhaltet typischerweise eine Kombination verschiedener Ansätze. Zu den gängigen Techniken der Datenvereinheitlichung gehören:

  • Einführung moderner Datenarchitekturen
  • Datenintegration
  • Verwaltung von Daten in großem Maßstab
  • Automatisierung von Datenpipelines

Einführung moderner Datenarchitekturen

Eine Datenarchitektur ist die Blueprint für wie Daten durch ein Unternehmen fließen, von der Datenerfassung und -aufnahme bis hin zur Transformation, Speicher und Nutzung.

Moderne Datenarchitekturen reduzieren die Komplexität, indem sie diese Phasen intelligent miteinander verbinden und einen optimierten Zugriff auf Daten ermöglichen. Beispiele für moderne Datenarchitekturen zur Datenvereinheitlichung sind:

  • Datenstruktur: Nutzt maschinelles Lernen (ML), aktive Metadaten, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und andere Technologien, um eine einheitliche, virtuelle Sicht auf Daten in lokalen und Cloud-basierten Umgebungen zu schaffen - wie Data Lakes, Data Warehouses und Datenbanken. Sie tragen dazu bei, Governance, Skalierbarkeit und Zugriff in Einklang zu bringen.

  • Data Mesh: Organisiert Daten nach Geschäftsbereich (zum Beispiel Marketing, Vertrieb oder Kundenerfolg) und übergibt Domänenteams das Eigentum. Sie koexistieren oft mit einheitlichen Datenplattformen und Datenfabriken, die wichtige Komponenten wie die Erstellung von Datenprodukten und das Management von Metadaten automatisieren und optimieren können.

  • Data Lakehouse: Kombiniert die skalierbare, kostengünstige Datenspeicherung eines Data Lake mit den leistungsstarken Analyse- und Datenmanagementfunktionen eines Data Warehouse. Sie erleichtern die Kombination und Speicherung großer Mengen unterschiedlicher Datentypen und unterstützen sowohl Datenanalyse als auch KI/ML-Workloads.

  • Unified Data Platform: Konsolidiert Daten aus mehreren Quellen – wie CRMs, Data Warehouse, Anwendung und IoT-Logs, oft von verschiedenen Anbietern – in einer einzigen Schnittstelle. Sie trägt dazu bei, Silos zwischen verschiedenen Abteilungen zu reduzieren, die Governance zu optimieren und eine Unternehmen-weite Informationsquelle zu schaffen.

 

Integration von Daten

Integration Prozesse kombinieren und transformieren fragmentierte Daten aus unterschiedlichen Quellen – oft mithilfe von APIs, Pipelines und vorgefertigten Konnektoren –, um sie für Geschäftsanforderungen zugänglich und nutzbar zu machen. Während Ansätze wie Extract, Load, Transform (ETL) vielfach diskutiert werden, sind mehrere moderne Methoden entstanden – von denen viele Teil moderner Datenarchitekturen sind, darunter:

  • Null-Kopie-Integration: Ermöglicht den Zugriff auf Daten an ihrer ursprünglichen Quelle, ohne dass sie dupliziert oder verschoben werden müssen.

  • Datenvirtualisierung: Verwendet eine virtuelle Abstraktionsschicht, um Daten zu vereinheitlichen, ohne sie physisch zu verschieben

  • Echtzeit-Datenintegration: Erfasst und verarbeitet Daten, sobald sie verfügbar sind, was sofortige Integration und Nutzung ermöglicht
Mehr erfahren Sie über verschiedene Methoden der Integration

Steuerung von Daten im großen Maßstab

Eine starke Data-Governance-Strategie unterstützt ein einheitliches Datenmanagement, indem sie Organisationen dabei unterstützt, Richtlinien für Datenerstellung, Speicherung und -zugriff zu standardisieren und durchzusetzen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, eine Vielzahl von Zielen zur Datenvereinheitlichung zu erreichen, einschließlich der Schaffung einer einzigen, vertrauenswürdigen Informationsquelle. Zu den wichtigsten Komponenten einer Data-Governance-Strategie gehören:

Automatisierung von Datenpipelines

Automatisierte Datenpipelines verwenden Software, um die Übertragung, Transformation und Bereitstellung von Daten systemübergreifend zu orchestrieren und zu verwalten. Da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind, rationalisiert die Automatisierung die Workflows bei der Datenverwaltung und minimiert das Risiko menschlicher Fehler. So wird sichergestellt, dass die Daten konsistent für die Analyse und KI vorbereitet und bereitgestellt werden.

Die Pipeline-Automatisierung entwickelt sich ebenfalls weiter, um KI-Modelle und Agentensysteme zu integrieren. Diese Pipelines nutzen Metadaten, Observability-Signale und intelligente Entscheidungsfindung, um sicherzustellen, dass Daten konsistent validiert, verwaltet und auf zuverlässige und standardisierte Weise bereitgestellt werden.

Automatisierung von Datenpipelines in 10 Schritten

Wichtige Überlegungen zur Vereinheitlichung von Daten

Neben der Implementierung von Technologielösungen für die Datenvereinheitlichung sollten Unternehmen verschiedene organisatorische, kulturelle und betriebliche Faktoren berücksichtigen, darunter:

  • Navigation durch organisatorische und kulturelle Veränderungen
  • Förderung der richtigen Datenkompetenzen
  • Technische Fallstricke vermeiden
  • Sicherstellung von Datenschutz und Compliance
Bewältigung des organisatorischen und kulturellen Wandels

Die Zusammenführung von Daten führt nicht automatisch zur Vereinheitlichung von Teams oder Arbeitsweisen. Jede Funktion hat oft ihre eigenen Tools, Metriken, Datenmodelle und Kommunikationspräferenzen. Um diese Silos aufzubrechen, müssen Änderungen an Prozessen, Teamstrukturen und organisatorischer Denkweise vorgenommen werden – Daten sollten als strategisches Asset und nicht als Nebenprodukt der Arbeit behandelt werden.
Förderung der richtigen Datenkompetenzen

Bevor Sie die Daten vereinheitlichen, sollten Sie sich Gedanken über die technischen und datenbezogenen Fähigkeiten machen, die zur Unterstützung der Implementierung und des laufenden Betriebs erforderlich sind. Das IBM IBV stellte fest, dass 47 % der befragten CDOs das Anziehen, die Entwicklung und Bindung fortgeschrittener Datentalente als eine der größten Herausforderungen angeben; 77 % haben Schwierigkeiten, wichtige Datenpositionen zu besetzen, und nur 53 % sagen, dass Rekrutierungs- und Bindungsmaßnahmen die benötigten Fähigkeiten liefern. 4
Technische Fallstricke vermeiden

Organisationen mit stark voneinander abgegrenzten Teams verfügen oft über ebenso fragmentierte Technologieumgebungen. Bei der Auswahl von Werkzeugen und Technologien zur Schaffung einer einheitlichen Sichtweise ist es entscheidend zu berücksichtigen, wie diese sich in bestehende Systeme, Programmiersprachen und Plattformen im gesamten Unternehmen integrieren lassen.
Sicherstellung von Datenschutz und Compliance

Sensible Informationen – seien es Patienten-, Mitarbeiter- oder Kundendaten – müssen geschützt werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und das Vertrauen zu erhalten. Da Unternehmen ihre Bemühungen zur Datenvereinheitlichung verfolgen, ist es wichtig, dass Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen in jeder Phase des Lebenszyklus getroffen werden. Zu den gängigen Ansätzen gehören Zugriffskontrollen, Verwaltungsrichtlinien und die Nachverfolgung der Datenherkunft.

Autoren

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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Fußnoten

1,3,4 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM IBV, 12. November 2025

2 The State of Salesforce 2025-2026, IBM IBV, Oktober 2025