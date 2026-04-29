Was ist agentisches KI-Data-Engineering?

Agentisches KI-Data-Engineering ist die Bereitstellung von KI-Agenten zum Zweck der Verbesserung und Beschleunigung der Erstellung und der Wartung von Systemen, die Daten aggregieren und analysieren.

Wie der Name schon andeutet, ist agentisches KI-Data-Engineering die Verschmelzung von Data Engineering und agentischer KI. Bei ersterem geht es um die Entwicklung und Pflege von Dateninfrastrukturen und Datenpipelines, die in die Datenverwaltung integriert sind.

Letzteres bezieht sich auf künstliche Intelligenzsysteme, die spezifische Ziele mit begrenzter menschlicher Aufsicht erreichen können. In einem Multi-Agenten-System-Framework werden Unteraufgaben, die von mehreren KI-Agenten ausgeführt werden – Modelle für maschinelles Lernen, die menschliche Entscheidungen nachahmen – durch KI-Orchestrierung koordiniert.

Beim Data Engineering können KI-Agenten mehrstufige Problemlösungsprozesse durchführen, die zentral sind, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Daten für Anwendungsfälle im Unternehmen verfügbar sind. Zu diesen Prozessen gehören die Gestaltung von Datenpipelines und die Durchführung kritischer Datenverarbeitungsaufgaben, wie die Durchführung von Datenkonvertierungen und das Erkennen von Datenproblemen.

Agentisches KI-Data-Engineering, auch bekannt als agentisches Data Engineering, kann die Arbeitsbelastung von Data-Engineering-Teams erheblich reduzieren und gleichzeitig die Leistung von Datenpipelines optimieren. Darüber hinaus kann agentisches KI-Data-Engineering Geschäftsanwender in die Lage versetzen, auf Unternehmensdaten zuzugreifen und Erkenntnisse daraus abzuleiten, selbst wenn sie über keine technischen Kenntnisse verfügen.