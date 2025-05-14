Modernes ETL: Der „Hirnstamm“ der Unternehmens-KI

Stellen Sie sich vor, ein großer Einzelhändler startet einen Flash-Sale in Hunderten von Geschäften und über seine Online-Kanäle. Innerhalb weniger Minuten schießt der Kundenverkehr über die Prognosen hinaus, die Bestandssysteme geraten ins Wanken und die Preisdaten geraten aus dem Gleichgewicht.
In einem herkömmlichen, lokalen Data Stack werden kritische Aktualisierungen, wie z. B. Verkaufszahlen oder Warnungen über niedrige Bestände, in zeitaufwändigen Batches verarbeitet. Wenn die Daten dann eintreffen, sind sie bereits veraltet. Diese Verzögerung kann Millionen an Umsatzeinbußen kosten.
Modernes Extrahieren, Transformieren, Laden (ETL) ändert das. Es fungiert als eine Art Hirnstamm der Unternehmens-KI und überträgt Echtzeitsignale über ein weit verzweigtes digitales Nervensystem. Die Daten fließen sofort von den Verkaufsstellen zu den KI-Personalisierungsmodellen. Die Preise werden automatisch angepasst. Der Bestand wird entsprechend umgeleitet. Eine vermeintliche Krise wird zu einem Wettbewerbsvorteil für den hypothetischen Einzelhändler.
Dieses Szenario verdeutlicht einen wachsenden Bedarf: die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu verschieben, umzuwandeln und zu integrieren. Jahrzehntelang haben Unternehmen herkömmliche ETL-Prozesse zur Verwaltung von Datenintegrations-Workflows verwendet, doch das heutige Geschäftstempo erfordert einen flexibleren, cloudnativen Ansatz. Dieser Bedarf hat zur Entwicklung moderner ETL-Lösungen geführt.
Um zu verstehen, was moderne ETL auszeichnet, ist es wichtig, zunächst den herkömmlichen Ansatz zu betrachten. Traditionelles ETL ist ein altbewährtes Verfahren zur Datenintegration, das dazu dient, Daten aus Quellsystemen zu extrahieren, sie in verwertbare Formate umzuwandeln und in ein Zielsystem wie ein Data Warehouse zu laden.
Herkömmliche ETL-Prozesse haben jedoch ihre Grenzen, insbesondere in modernen Big Data-Umgebungen:
Da die Datenökosysteme immer komplexer werden, haben sich Ansätze wie ELT (Extrahieren, Laden, Transformieren) und CDC (Change Data Capture) herausgebildet, um die Aufnahme von Daten in Echtzeit und die Verarbeitung großer Datenmengen zu unterstützen.
In Kombination stellen diese Techniken einen breiteren Wandel hin zu modernem ETL dar, einem Ansatz der nächsten Generation, der auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt ist. Um auf die Analogie zurückzukommen: Während modernes ETL wie ein Hirnstamm ist, ist der Datenstack eines Unternehmens wie ein Nervensystem. Modernes ETL leitet kontinuierlich Informationen zwischen den Kernsystemen des Datenstacks und KI-Modellen weiter, die auf Echtzeiterkenntnisse angewiesen sind.
Modernes ETL nutzt Cloud-Services, Automatisierung und Streaming-Funktionen, um konvertierte Daten in Echtzeit bereitzustellen. Tools wie Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse unterstützen diese Orchestrierung und ermöglichen schnellere Entscheidungen, da KI immer mehr in den Mittelpunkt der Unternehmensabläufe rückt.
Traditionelles ETL wurde für vorhersehbare, strukturierte Workloads in On-Premises-Umgebungen entwickelt. Wie bereits erwähnt, stützt es sich häufig auf Stapelverarbeitung, manuelle Aktualisierungen und starre Pipelines, was eine Skalierung oder Unterstützung von Echtzeitanforderungen erschwert.
Im Gegensatz dazu ist modernes ETL für die Cloud konzipiert. Es unterstützt sowohl Batch- als auch Streaming-Workflows, sodass Unternehmen sofort nach der Generierung der Daten reagieren können. Beispielsweise verlagern ELT-Techniken die Transformation in das Data Warehouse, was die Aufnahme beschleunigt und die Flexibilität erhöht.
Cloudnative Tools wie Informatica, Apache Spark und IBM DataStage sowie Plattformen wie Snowflake bieten vorkonfigurierte Konnektoren und Automatisierungstools. Diese Flexibilität unterstützt die vielfältige Mischung aus Datenformaten, -quellen und -volumen, die in den Unternehmen von heute zu finden ist.
Modernes ETL ist jedoch mehr als nur ein technisches Upgrade, es ist zu einer Grundlage für datengesteuerte Entscheidungsfindung und KI-Befähigung geworden. Unstrukturierte Daten, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)-Streams in Echtzeit und maschinelles Lernen (ML)-Workloads bringen traditionelle Pipelines über ihre Grenzen hinaus. Da Unternehmen immer mehr Daten aus verschiedenen Quellen generieren, hilft modernes ETL bei der Bewältigung der wachsenden Komplexität mit skalierbarer, cloudnativer Verarbeitung.
Modernes ETL bietet eine Reihe von Vorteilen, die Unternehmen bei der Integration in die heutigen datengesteuerten Ökosysteme unterstützen, darunter:
Moderne ETL-Tools sind für Cloud Data Warehouses, Data Lakes und Software-as-a-Service (SaaS)-Umgebungen konzipiert. Sie nutzen die Möglichkeiten der cloudnativen Skalierbarkeit, Orchestrierung und Datenspeicher, sodass Unternehmen wachsende Datenmengen ohne große Infrastrukturinvestitionen verwalten können. Diese Flexibilität stellt sicher, dass ETL-Pipelines an die sich ändernden Geschäftsanforderungen angepasst werden können.
Streaming-Plattformen wie Apache Kafka ermöglichen es Unternehmen, Echtzeitdaten von IoT-Geräten und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) aufzunehmen und zu verarbeiten. Dies reduziert die Latenz und ermöglicht es den Datenpipelines, auf Veränderungen zu reagieren, sei es bei der Umleitung von Beständen oder der Auslösung von ML-Modellen zur Nachfrageprognose. Obwohl der Begriff „ETL“ weiterhin verwendet wird, folgen viele moderne Pipelines stattdessen ELT-Mustern, indem sie zuerst Daten laden und sie dann später im Warehouse mithilfe einer strukturierten Abfragesprache (Structured Query Language, SQL) oder mithilfe von Python transformieren.
Moderne ETL-Lösungen kombinieren Informationen aus verschiedenen Datenquellen wie relationalen Datenbanken, APIs, unstrukturierten Daten und Telemetriedatenströmen. Auf diese Weise erstellen sie transformierte Datensätze, die für die Analyse bereit sind, die erweiterte Business Intelligence vorantreiben, die Datenqualität verbessern und das Training von KI-Modellen für verschiedene Anwendungsfälle unterstützen.
ETL-Orchestrierungstools verwalten Datenflüsse in Echtzeit, lösen die Schemavalidierung aus, überwachen die Transformation und koordinieren die Übertragung von Rohdaten auf Plattformen wie AWS und Google BigQuery. Diese Funktionalität reduziert die manuellen Arbeitslasten für Dateningenieure und unterstützt konsistente, vertrauenswürdige Datenintegrationsprozesse.
Moderne ETL-Plattformen sind auf Skalierbarkeit ausgelegt. Sie passen sich automatisch an wachsende Datenmengen aus verschiedenen Quellen wie IoT-Geräten und unstrukturierten Daten an. Serverlose Architekturen und nutzungsabhängige Preise können dazu beitragen, Cloud-Computing-Ressourcen zu optimieren und ETL-Prozesse kosteneffizient zu halten.
Vor allem aber ermöglicht modernes ETL die kontinuierliche Bereitstellung hochwertiger, umgewandelter Daten für nachgelagerte KI- und Machine-Learning-Workflows. Indem sie sicherstellen, dass die Modelle trainiert und mit neuen oder Echtzeit-Informationen aktualisiert werden, können Unternehmen Datendrift verringern, die Vorhersagegenauigkeit verbessern und KI vertrauensvoll in ihre Kernabläufe einbinden.
Mehrere Plattformen bilden das Rückgrat moderner ETL-Pipelines und unterstützen die Echtzeit-Datenflüsse, mit denen KI in Unternehmen betrieben wird.
Die Implementierung von modernem ETL geht über die Auswahl von Tools hinaus; sie erfordert eine koordinierte Planung von Erfassung, Orchestrierung, Transformation und Governance, um Echtzeitanalysen und maschinelles Lernen in großem Maßstab zu unterstützen. Zu den Schritten für eine moderne ETL-Implementierung gehören:
Unternehmen sollten zunächst alle relevanten Datenquellen identifizieren, darunter SaaS-Plattformen, APIs, relationale Datenbanken und IoT-Streams. Das Verständnis der Vielfalt und Struktur dieser verschiedenen Quellen ermöglicht effizientere Aufnahmestrategien und eine bessere Abstimmung mit nachgelagerten Workflows.
Die Wahl des richtigen Zielsystems ist der Schlüssel zum modernen ETL-Erfolg. Cloud-Data-Warehouses wie Amazon Redshift und IBM Db2 unterstützen eine Reihe von Data-Warehouse-Bedürfnissen, von skalierbarer Analyse bis zum Training von KI-Modellen. Die beste Wahl hängt von Datenvolumen, Workload-Typen und Plattformkompatibilität ab.
Die Teams sollten prüfen, ob ein traditioneller ETL-Ansatz oder eine modernere ETL-Strategie besser auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Faktoren wie Datenformate, Datenmengen und Anforderungen an die Echtzeitverarbeitung beeinflussen, wie und wann Daten transformiert werden.
Die Automatisierung kann dazu beitragen, den Datenfluss zu optimieren, Genauigkeit zu gewährleisten und die Konsistenz über cloudnative Plattformen hinweg aufrechtzuerhalten. Dies umfasst Planung, Validierung, Überwachung und Schemaverwaltung, um eine zuverlässige und skalierbare Integration zu unterstützen.
Die Einbindung von Data Governance in den ETL-Prozess verbessert die Datenqualität und unterstützt die Compliance. Zu den bewährten Verfahren gehören Validierung, Zugangskontrollen, Nachverfolgung der Datenabfolge und laufende Bewertung der Datenintegrationsprozesse.
Moderne ETL-Prozesse können große Datenmengen effizient verarbeiten, aber die Steuerung der Preisgestaltung ist entscheidend. Unternehmen sollten nutzungsbasierte Preise, Serverlos-Optionen und hybride Cloud-Architekturen evaluieren, um die Kosten zu optimieren und Echtzeit-Analysen zu unterstützen.
Die moderne ETL-Landschaft wird durch mehrere Trends neu gestaltet:
Diese Plattformen ermöglichen es Geschäftsanwendern und Dateningenieuren gleichermaßen, Datenpipelines mit minimalem manuellem Programmieraufwand zu entwerfen und zu implementieren und so die Time-to-Value zu verkürzen.
KI-Modelle werden eingesetzt, um Daten-Workflows zu optimieren, Pipeline-Ausfälle vorherzusagen, die Wiederherstellung zu automatisieren und die Datenqualität durch die Erkennung von Anomalien zu verbessern.
Modernes ETL wird eng in Machine-Learning-Workflows integriert, wodurch eine schnellere Modellierung, Validierung und Bereitstellung von Modellen ermöglicht wird.
Serverlose Architekturen reduzieren den Verwaltungsaufwand für die Infrastruktur und ermöglichen eine automatische Skalierung der ETL-Prozesse entsprechend Datenvolumen und Workloads.
Diese Trends spiegeln einen anhaltenden Wandel hin zu intelligenteren und flexibleren Verfahren der Datenintegration wider. Da sich moderne ETL-Lösungen ständig weiterentwickeln, bleiben sie für die Unternehmensintelligenz unverzichtbar, da sie Daten dorthin leiten, wo sie am dringendsten benötigt werden, und gleichzeitig KI-Modelle auf einer soliden Grundlage halten.
IBM wurde im 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools zum 19. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Bereich Datenintegrationstools genannt.
Erfahren Sie, warum KI-gestützte Datenintelligenz und Datenintegration entscheidend sind, um die Bereitschaft für strukturierte und unstrukturierte Daten zu fördern und KI-Ergebnisse zu beschleunigen.
Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Erfahren Sie mehr über die 5 wichtigsten Gründe, warum Sie Ihre Datenintegration mit IBM Cloud Pak for Data modernisieren sollten.
Ein modernisiertes ETL-Tool für eine vertrauenswürdige Datenpipeline auf einer cloudnativen Erkenntnisplattform.
Erstellen Sie mit IBM-Datenintegrationslösungen belastbare, leistungsstarke und kostenoptimierte Datenpipelines für Ihre generativen KI-Initiativen, Echtzeitanalysen, Lagermodernisierungen und betrieblichen Anforderungen.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Entwerfen, entwickeln und führen Sie Jobs aus, die Daten verschieben und transformieren. Erleben Sie leistungsstarke automatisierte Integrationsfunktionen in einer Hybrid- oder Multicloud-Umgebung mit IBM DataStage, einem branchenführenden Datenintegrationstool.