WealthAPI ist ein in Deutschland ansässiges Fintechunternehmen, das Backend-Dienstleistungen für Echtzeit-, KI-gestützte Finanzanalyse entwickelt, einschließlich Portfolio, Cashflow-Erkenntnisse, Dividenden- und Compliance-Tracking. Diese Lösung wird den Partnern im Finanzinstitut über ein B2B2C-Modell bereitgestellt. Die Plattform unterstützt schnelle, personalisierte Finanzreisen, die mit rohen Konto- und Transaktionsdaten beginnen und bis hin zum Verständnis von Beständen, Leistung und Empfehlungen reichen.

Skalierbarkeit und Stabilität sind in diesem Anwendungsfall von zentraler Bedeutung: Die Infrastruktur muss darauf vorbereitet sein, sowohl gleichmäßige Workloads als auch plötzliche Nachfragespitzen zu bewältigen. WealthAPI wandte sich an IBM watsonx.data®, um große Workloads strukturierter Daten – einschließlich Vektorspeicher und Suche – zu bewältigen, die hohe Lese- und Schreibleistung in großem Maßstab erfordern. Das Ergebnis war eine Reduzierung der Antwortzeiten um bis zu 80 %.