WealthAPI wandelt unübersichtliche Finanzdaten in Echtzeit-Einblicke um – dank ereignisgesteuerter Datenerfassung, hoher Datenqualität und sicherer Einbettung auf Basis von watsonx.data.
WealthAPI ist ein in Deutschland ansässiges Fintechunternehmen, das Backend-Dienstleistungen für Echtzeit-, KI-gestützte Finanzanalyse entwickelt, einschließlich Portfolio, Cashflow-Erkenntnisse, Dividenden- und Compliance-Tracking. Diese Lösung wird den Partnern im Finanzinstitut über ein B2B2C-Modell bereitgestellt. Die Plattform unterstützt schnelle, personalisierte Finanzreisen, die mit rohen Konto- und Transaktionsdaten beginnen und bis hin zum Verständnis von Beständen, Leistung und Empfehlungen reichen.
Skalierbarkeit und Stabilität sind in diesem Anwendungsfall von zentraler Bedeutung: Die Infrastruktur muss darauf vorbereitet sein, sowohl gleichmäßige Workloads als auch plötzliche Nachfragespitzen zu bewältigen. WealthAPI wandte sich an IBM watsonx.data®, um große Workloads strukturierter Daten – einschließlich Vektorspeicher und Suche – zu bewältigen, die hohe Lese- und Schreibleistung in großem Maßstab erfordern. Das Ergebnis war eine Reduzierung der Antwortzeiten um bis zu 80 %.
In einem traditionellen Beratungsprozess werden die Daten langsam gesammelt, manuell abgeglichen und in regelmäßigen Sitzungen überprüft. WealthAPI verfolgt ein anderes Ziel: die Generierung einer kohärenten Sicht auf Nettovermögen, Positionen und Performance in Sekundenschnelle, mit umfassenderen Vergleichen über Anlageklassen und Produkte hinweg.
Dieser Wandel schafft drei praktische technische Einschränkungen:
Der messbare Nutzen zeigt sich im Endnutzererlebnis: schnellere Erkenntnisgewinnung, weniger verwirrende Fehler bei Beständen oder Transaktionen und zuverlässige Verfügbarkeit bei Lastspitzen, die andernfalls das Vertrauen in ein Finanzprodukt beeinträchtigen würden.
So hat WealthAPI diese technischen Einschränkungen erfüllt.
Die Architektur von WealthAPI trennt Workloads nach Zugriffsmuster, Latenz und Struktur:
Eingehende Daten durchlaufen eine Message-Queue-Schicht, um Produzenten von nachgelagerten Diensten zu entkoppeln. Google Publish/Subscribe bietet elastisches Puffern und Fan-Out, wodurch mehrere Dienste denselben Ereignisstrom ohne enge Kopplung nutzen können.
BigQuery ist der primäre Speicher von WealthAPI für große Mengen an oft unstrukturierten operativen Daten, einschließlich Nutzungsprotokollen, Fehlerverfolgung, Qualitätsverfolgung und Verfolgung von Bankantworten. Dieses Setup unterstützt Ad-hoc-Abfragen und Analyse über große Log-Sets hinweg, bei denen die Schema-Starrheit eher eine Belastung als ein Asset ist.
Für strukturierte Daten, die einen ausgezeichneten Lese- und Schreibdurchsatz erfordern, verwendet WealthAPI watsonx.data. Die Entscheidungskriterien sind als pragmatische Routing-Regel formuliert:
Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal in der Architektur ist das Einbetten von Generierung und Abruf:
Einbettungsgröße und -kosten sind operative Realitäten: Vektoren verbrauchen schnell Speicherplatz, wodurch Effizienz und Suchleistung zu vorrangigen Anliegen werden, denen watsonx.data effektiv begegnet. Ein wichtiger KI-Anwendungsfall für WealthAPI ist die Fähigkeit, eine Vielzahl von Assets aus verschiedenen Quellen vergleichbar zu machen – Aktienkurse, Referenzdaten und börsengehandelte Fonds. Einbettungen sind in diesem Kontext besonders leistungsstark und ermöglichen hochperformante Vektorsuchen.
Bei Finanzanwendungen stehen Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vordergrund: Die Wahl der Datenbank ist für den Benutzer erst dann relevant, wenn die Verfügbarkeit nachlässt oder sensible Daten durchsickern.
Mehrere Leitplanken sind entscheidend für die Wahrung von Zuverlässigkeit und Sicherheit:
Diese Kontrollen sind direkt mit den Gesamtkosten der Eigentümerschaft (TCO) verbunden: Weniger Vorfälle, weniger manuelle Überprüfungen und klarere Aufgabentrennung verringern die operative Belastung, die sonst schneller wächst als der Umsatz im Endverbraucher-Fintech-Bereich.
Modularität ist ein wiederkehrendes Thema für WealthAPI. Die Innovationzyklen verkürzen sich und die KI-Funktionen entwickeln sich schnell. Das System muss in der Lage sein, neue Dienste zu integrieren, ohne die Grundlage überarbeiten zu müssen.
Der Vorteil von IBM in diesem Muster beruht auf einer KI-fähigen Dateninfrastruktur, die den Abruf und die Steuerung der Produktion unterstützt, wenn die Architekturen erweitert werden. Watsonx.data bringt Vektorfunktionen in das watsonx®-Ökosystem, um Teams bei der Operationalisierung unstrukturierter und multimodaler Daten für KI-Workloads zu unterstützen.
Diese Tatsache ist von Bedeutung, da die Kosten für einen „Neuanfang“ in regulierten Umgebungen schnell steigen. Teams, die Finanzplattformen entwickeln, benötigen eine zuverlässige Methode, um sowohl operative Daten als auch KI-fähige Darstellungen zu speichern, abzurufen und zu verwalten und gleichzeitig die Leistung auch bei plötzlichen Nachfragespitzen vorhersehbar zu halten.
Auch Geschwindigkeit ist wichtig. WealthAPI stellte fest, dass watsonx.data zu einer 80%igen Verbesserung der Antwortzeiten, kürzeren Schreibzeiten und einer verbesserten Kollisionsbehandlung führte. All diese Fortschritte ermöglichen den Nutzern nahezu sofortige finanzielle Erkenntnisse.
Die Architektur von WealthAPI ist darauf ausgelegt, ein einfaches Versprechen gegenüber den Endnutzern einzuhalten: schnelle, kohärente finanzielle Erkenntnisse, die auch bei plötzlichen Wachstumsspitzen zuverlässig bleiben. Die Plattform trennt die ereignisgesteuerte Aufnahme von unstrukturierten Analysen und leistungsstarkem Vektorabruf und behandelt dabei Datenqualität und Sicherheit als kontinuierliche Designbeschränkungen und nicht als nachträgliche Überlegungen.
Durch die Nutzung der KI-fähigen Dateninfrastruktur von IBM – einschließlich Funktionen, die operative Workloads mit hohem Durchsatz und eine effiziente Vektorsuche unterstützen – können die Teams die Stabilität des Kerns gewährleisten. Anschließend können sie neue Modelle, neue Integration von Partnern und neue benutzerorientierte Funktionen einführen, ohne die Datenschicht jedes Mal neu aufbauen zu müssen.