Was ist OpenSearch?

Basierend auf Apache Lucene und ursprünglich abgeleitet von Elasticsearch– einer weiteren Such- und Analytics Engine – bietet OpenSearch eine skalierbare und verteilte Architektur für Echtzeitsuche, Observability, Analyse und Sicherheitsanalyse-Anwendungsfälle.

OpenSearch umfasst OpenSearch-Dashboards zur Datenvisualisierung und Anwendungsüberwachung. Es verfügt außerdem über ein breites Ökosystem von Plugins, Programmierschnittstellen (APIs) und Clients, die Workflows in modernen Datenumgebungen für die Analyse unterstützen.

Da OpenSearch als Open Source-Projekt mit einer von der Community gesteuerten Roadmap entwickelt wird, können Unternehmen OpenSearch ohne Lizenzbeschränkungen oder Anbieterbindung nutzen. Die Kompatibilität mit früheren Versionen von Elasticsearch – zusammen mit dem erweiterbaren Framework – ermöglicht es Teams, OpenSearch als flexible Analytics-Engine für operative Workloads, maschinelles Lernen und Anwendungen zu nutzen.