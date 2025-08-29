Cassandras Geschichte begann 2007 bei Facebook, wo Ingenieure nach einem System suchten, das Daten für die wachsende Messaging-Plattform des Unternehmens speichern konnte. Durch die Kombination etablierter NoSQL-Datenbankmodelle (Dynamo von Amazon und Bigtable von Google) wurde ein System mit effizienten Datenstrukturen und letztendlicher Konsistenz geschaffen, in dem sich Updates so lange ausbreiten, bis alle Replikate im Laufe der Zeit übereinstimmen.

2008 wurde Cassandra als Open-Source-Projekt veröffentlicht und gewann schnell an Bedeutung bei Entwicklern, die nach einer Alternative zu herkömmlichen relationalen Datenbanken suchten. Die Apache Software Foundation übernahm 2009 die Verwaltung, normte ihre Governance und beschleunigte die Einführung in der Community.

Die Dynamik von Cassandra wuchs, als frühe Anwender wie eBay, Spotify und Instagram es zur Verarbeitung von Big Data bereitstellten. Der Aufstieg von IoT und Echtzeit-Personalisierung festigte die Rolle von Cassandra als Go-to-Datenbank für Skalierbarkeit und Verfügbarkeit.

Die kommerzielle Unterstützung von DataStax fügte Unternehmensklasse-Tools, Tutorials und Dienstleistungen hinzu, während die offene Community Tools entwickelte und die Dokumentation erweiterte. Heute ist Cassandra nach wie vor von zentraler Bedeutung für viele verteilte Systeme und gedeiht sowohl im Open-Source-Ökosystem als auch in Unternehmensumgebungen.