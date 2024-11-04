Was ist eine Datenstruktur?

Datenstrukturen kombinieren primitive Datentypen wie Zahlen, Zeichen, boolesche Werte und ganze Zahlen in einem zusammenhängenden Format. Für sich genommen besitzt jeder dieser primitiven Datentypen nur einen einzigen Wert. Wenn sie in einer Datenstruktur kombiniert werden, ermöglichen sie übergeordnete Datenoperationen wie Sortieren, Suchen, Einfügen und Löschen.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Vertriebsteam vor, das tägliche Verkaufszahlen verfolgen möchte. Anstatt jeden Datenpunkt einzeln zu protokollieren, könnte das Team diese Daten in einer Art Datenstruktur speichern, die als „Array“ bezeichnet wird. (Weitere Informationen finden Sie unter „Arten von Datenstrukturen“.)

In Python könnte das Array wie folgt aussehen:

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

Die Verwendung eines Arrays ermöglicht es dem Team, all diese Daten zusammenzuhalten, Datenpunkte bei Bedarf einfach abzurufen und Funktionen sowohl für einzelne Elemente als auch für das gesamte Array auszuführen.

Computerprogrammierer verlassen sich bei der Erstellung effektiver Anwendungen auf Datenstrukturen. In den Bereichen Informatik und Data Science sind Datenstrukturen fürBetriebssysteme, Datenbanken, Websites, Grafiken, Analysen, Blockchain, Anwendungen des maschinellen Lernens (ML) und mehr unerlässlich.

Da Datenstrukturen für das Schreiben von effektivem Code von grundlegender Bedeutung sind, gehören sie oft zu den ersten Lektionen, die Anfängern bei der Programmierung beigebracht werden. Sie sind auch ein häufiges Thema bei Vorstellungsgesprächen für Bewerber im Bereich Computerprogrammierung.