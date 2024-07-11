Was ist Cluster-Computing

Neben dem Cluster-Computing gibt es zwei weitere häufig verwendete Arten des verteilten Computings, die ebenfalls über verbundene Computernetzwerke verfügen: Grid-Computing und Peer-to-Peer-Computing.

Grid-Computing: In der Informatik wird eine Grid-Computing-Infrastruktur eingerichtet, um Rechenressourcen zu kombinieren, die sich an verschiedenen physischen Standorten befinden. Die verfügbaren Rechenressourcen der verschiedenen Maschinen werden kombiniert und gemeinsam genutzt, um ein Problem zu lösen. Wie das Cluster nutzt auch das Grid-Computing die Ressourcen mehrerer miteinander verbundener Computer.

Im Gegensatz zum Clustering werden jedoch nur die ungenutzten Ressourcen auf den über die Grid-Architektur verbundenen Computern genutzt. SETI, die Suche nach außerirdischer Intelligenz, war ein berühmtes Beispiel für Grid-Computing, bei dem die ungenutzten Rechenressourcen vieler Computer verwendet wurden, um Funksignale aus dem Weltraum auf Anzeichen von außerirdischem Leben zu analysieren.2

Peer-to-Peer-Computing: Beim Peer-to-Peer-Computing (P2P ) sind zwei oder mehr Computer als „Peers“ in einem Netzwerk verbunden, d. h. sie haben die gleiche Leistung und die gleichen Berechtigungen. Im Gegensatz zu Cluster-Computing erfordert eine P2P-Architektur keinen zentralisierten Verwaltungsansatz.

In einem P2P-Netzwerk fungiert jeder Knoten sowohl als Clientcomputer (ein Computer, der Zugriff auf einen Dienst benötigt) als auch als Server (ein Computer, der einen Dienst bereitstellt). Jeder Knoten stellt Ressourcen für andere im Netzwerk zur Verfügung, einschließlich Speicher, Arbeitsspeicher, Bandbreite und mehr.