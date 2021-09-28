Was ist das CAP-Theorem?

Sie kennen bestimmt das Prinzip „Billig, schnell, gut – wählen Sie zwei“. Das CAP-Theorem wendet eine ähnliche Art von Logik auf verteilte Systeme an.

Ein verteiltes System ist ein Netz, das Daten auf mehr als einem Knoten (physische oder virtuelle Maschinen) gleichzeitig speichert. Da es sich bei allen Cloud-Anwendungen um verteilte Systeme handelt, ist es für das Entwerfen einer solchen Anwendung essenziell, das CAP-Theorem zu verstehen. Denn so können Sie ein Datenverwaltungssystem mit den Eigenschaften wählen, die für Ihre Anwendung am wichtigsten sind.

Das CAP-Theorem wird auch Brewers Theorem genannt, da es erstmals von Professor Eric A. Brewer in einem Vortrag über verteilte Datenverarbeitung im Jahr 2000 aufgestellt wurde. Zwei Jahre später veröffentlichten der MIT-Professor Seth Gilbert und die MIT-Professorin Nancy Lynch einen Beweis für „Brewer’s Conjecture“.