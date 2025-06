Was ist Database as a Service (DBaaS)?

Ohne praktische Tests ist es oft nicht möglich, genau zu verstehen, wie die Funktionen und Fähigkeiten einer Datenbank mit den Anforderungen Ihrer Anwendung harmonieren. Da es so einfach (und kostengünstig) ist, mit einem DBaaS-Angebot zu beginnen, sollte ein wichtiger Teil des Auswahlprozesses die Erstellung und Erprobung eines Prototyps sein.

So können Sie die Antwortzeiten bewerten, wenn Ihre Anwendung tatsächliche Anfragen an die Datenbank sendet, und die Leistung beobachten, wenn sie mit einer Vielzahl von Vorgängen und dem Traffic konfrontiert ist, die in Ihrer Produktionsumgebung auftreten.