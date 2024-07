Was ist Elasticsearch?

Die Geschwindigkeit und Flexibilität von Elasticsearch machen es ideal für zeitkritische Anwendungsfälle. Mit einer Reihe integrierter Funktionen kann Elasticsearch auf vielfältige Weise eingesetzt werden (Link liegt außerhalb von ibm.com), um sowohl die Überwachung der Infrastruktur als auch Sicherheitsanalysen zu unterstützen.

Application Performance Management



Beim Application Performance Management (APM) ist eine zuverlässige Suche das A und O, um Blockaden in Ihrem Code zu finden und zu beheben. Elasticsearch kann Protokolle und Metriken korrelieren, um sie zu indizieren und in der gesamten Infrastruktur leicht durchsuchbar zu machen. Dies gibt Entwicklungsteams die notwendigen Tools an die Hand, um die Vorlaufzeit für die Behebung kritischer Leistungsprobleme zu minimieren und kostspielige Engpässe zu vermeiden. Und da Elasticsearch Open Source ist, haben viele Entwickler bereits nützliche Möglichkeiten geschaffen, um die APM-Fähigkeiten von Elasticsearch in vollem Umfang zu nutzen.

SIEM



Sicherheitsinformations- und Ereignis-Management (SIEM) ist eine wichtige Komponente zur Verbesserung der Sicherheit in der heutigen digitalen Landschaft. Durch die Nutzung der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Analysefähigkeit von Elasticsearch können Sicherheitsteams die Korrelation von Milliarden von Zeilen an Protokolldaten automatisieren, um nach Netzwerkschwachstellen und potenziellen Datenverletzungen zu suchen.

Die Indizierung von Elasticsearch unterstützt die Überwachung nahezu in Echtzeit. Leistungsstarke Suchfunktionen helfen IT-Administratoren, vollständige Transparenz über das gesamte Netz zu erhalten, um potenzielle Bedrohungen schnell zu erkennen und zu bekämpfen, sobald sie auftreten.

Enterprise Search



Mit zunehmender Größe Ihres Unternehmens kann es notwendig werden, alle Ihre Inhalte über mehrere Plattformen, CRM-Tools und Datenbanken hinweg zu vereinheitlichen. Aufgrund der einfachen Bereitstellung und der intuitiven Benutzeroberfläche bietet Elasticsearch eine nachhaltige Lösung für unternehmensweite Suchfunktionen über alle Anwendungen und Dienste hinweg.

Da Elasticsearch sofort einsatzbereit ist, ist es sehr ausgefeilt und einfach zu bedienen, sodass es die perfekte Lösung für mehrere Teams ist, darunter Teams aus den Bereichen Technik, F&E, Marketing, Vertrieb und Kundensupport.