DataOps-Architektur: 5 Schlüsselkomponenten und erste Schritte

1. Datenquellen

Datenquellen sind das Rückgrat jeder DataOps-Architektur. Dazu gehören verschiedene Datenbanken, Anwendungen, APIs und externe Systeme, aus denen Daten gesammelt und aufgenommen werden. Datenquellen können strukturiert oder unstrukturiert sein und entweder lokal oder in der Cloud gespeichert werden.

Eine gut konzipierte DataOps-Architektur muss die Herausforderungen der Datenintegration aus verschiedenen Quellen bewältigen und sicherstellen, dass die Daten sauber, konsistent und korrekt sind. Die Implementierung von Datenqualitätsprüfungen, Datenprofilierung und Datenkatalogisierung sind unerlässlich, um eine genaue und aktuelle Übersicht über die Assets des Unternehmens zu erhalten.

2. Datenaufnahme und -erfassung

Datenaufnahme und -sammlung umfasst den Prozess des Erwerbs von Daten aus verschiedenen Quellen und deren Integration in die DataOps-Umgebung. Dieser Prozess kann mit einer Vielzahl von Tools und Techniken durchgeführt werden, wie Stapelverarbeitung, Streaming oder Aufnahme in Echtzeit.

In einer DataOps-Architektur ist ein effizienter und skalierbarer Datenaufnahme-Prozess unerlässlich, der Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten verarbeiten kann. Dies erfordert die Implementierung robuster Tools und Verfahren zur Datenintegration, wie Datenvalidierung, Datenbereinigung und Metadatenmanagement. Diese Vorgehensweisen tragen dazu bei, dass die erfassten Daten über alle Quellen hinweg korrekt, vollständig und konsistent sind.

3. Datenspeicher

Sobald die Daten aufgenommen sind, müssen sie auf einem geeigneten Datenspeicher gespeichert werden, der das Volumen, die Vielfalt und die Geschwindigkeit der verarbeiteten Daten aufnehmen kann. Datenspeicherplattformen können traditionelle relationale Datenbanken, NoSQL-Datenbanken, Data Lake oder Cloud-basierte Speicherdienste umfassen.

Eine DataOps-Architektur muss die Leistung, Skalierbarkeit und Kosten der gewählten Datenspeicherplattform berücksichtigen. Sie sollte auch Themen wie Datensicherheit, Datenschutz und Einhaltung behandeln, insbesondere im Umgang mit sensiblen oder regulierten Daten.

4. Datenverarbeitung und -transformation

Datenverarbeitung und -transformation umfassen die Bearbeitung und Umwandlung von Rohdaten in ein Format, das für Analyse, Modellierung und Visualisierung geeignet ist. Dies kann Operationen wie Filterung, Aggregation, Normalisierung und Anreicherung sowie fortgeschrittenere Techniken wie Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen umfassen.

In einer DataOps-Architektur sollten Datenverarbeitung und -transformation automatisiert und optimiert werden, indem Tools und Technologien eingesetzt werden, die große Datenmengen und komplexe Transformationen bewältigen können. Dies kann den Einsatz von Datenpipelines, Datenintegrationsplattformen oder Datenverarbeitungs-Frameworks umfassen.

5. Datenmodellierung und -berechnung

Datenmodellierung und -berechnung beinhalten die Erstellung analytischer Modelle, Algorithmen und Berechnungen, die es Unternehmen ermöglichen, Erkenntnisse zu gewinnen und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Dazu können statistische Analysen, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und andere fortgeschrittene Analysetechniken gehören.

Ein zentraler Aspekt einer DataOps-Architektur ist die Fähigkeit, Datenmodelle und Algorithmen schnell und effizient zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen. Dies erfordert die Integration von Data-Science-Plattformen, Modellmanagement-Tools und Versionskontrollsystemen, die die Zusammenarbeit und das Experimentieren zwischen Data Scientists, Analysten und Ingenieuren erleichtern.