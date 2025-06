Was ist Online Transactional Processing (OLTP)?

OLTP ermöglicht die schnelle, präzise Datenverarbeitung bei Geldautomaten und Online-Banking, Registrierkassen und E-Commerce sowie einer Vielzahl anderer Dienste, mit denen wir täglich interagieren.

Eine Datenbanktransaktion ist eine Änderung, Einfügung, Löschung oder Abfrage von Daten in einer Datenbank. OLTP-Systeme (und die damit ermöglichten Datenbanktransaktionen) steuern viele der Finanztransaktionen, die wir täglich durchführen, darunter Online-Banking und Transaktionen an Geldautomaten, E-Commerce und Einkäufe in Geschäften sowie Hotel- und Flugbuchungen, um nur einige zu nennen. In jedem dieser Fälle bleibt die Datenbanktransaktion auch als Datensatz der entsprechenden Finanztransaktion erhalten. OLTP kann auch nichtfinanzielle Datenbankaustausche vorantreiben, darunter Passwortänderungen und Textnachrichten.

Im OLTP ist das gemeinsame, definierende Merkmal jeder Datenbanktransaktion ihre Atomarität (oder Unteilbarkeit) – eine Transaktion ist entweder als Ganzes erfolgreich oder schlägt fehl (oder wird abgebrochen). Sie kann nicht in einem schwebenden oder Zwischenzustand verbleiben.