Was ist OLAP?

Der OLAP-Würfel, das Herzstück der meisten OLAP-Systeme, ist eine auf Arrays basierende multidimensionale Datenbank, die es ermöglicht, mehrere Datendimensionen viel schneller und effizienter zu verarbeiten und zu analysieren als eine traditionelle relationale Datenbank.

Eine relationale Datenbanktabelle ist wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut und speichert einzelne Datensätze in einem zweidimensionalen, zeilenweisen Format. Jedes Datenelement in der Datenbank befindet sich am Schnittpunkt von zwei Dimensionen (einer Zeile und einer Spalte) wie z. B. Region und Gesamtumsatz.

Die Reporting-Tools für SQL und relationale Datenbanken können zwar in Tabellen gespeicherte multidimensionale Daten abfragen, darüber berichten und sie analysieren, die Leistung nimmt jedoch mit zunehmendem Datenvolumen ab. Außerdem ist es sehr mühsam, die Ergebnisse neu zu organisieren, um sich auf verschiedene Dimensionen zu konzentrieren.

An dieser Stelle kommt der OLAP-Würfel ins Spiel. Der OLAP-Würfel erweitert die einzelne Tabelle um zusätzliche Ebenen, die jeweils zusätzliche Dimensionen hinzufügen – in der Regel die nächste Ebene in der „Konzepthierarchie“ der Dimension. Die oberste Ebene des Würfels könnte z. B. die Umsätze nach Region organisieren; weitere Ebenen könnten Land, Bundesland/Provinz, Stadt und sogar ein bestimmtes Geschäft sein.

Theoretisch kann ein Würfel eine unendliche Anzahl von Ebenen enthalten. (Ein OLAP-Würfel, der mehr als drei Dimensionen darstellt, wird manchmal auch als Hyperwürfel bezeichnet.) Innerhalb der Ebenen können auch kleinere Würfel vorhanden sein. So könnte beispielsweise jede Geschäftsebene Würfel enthalten, welche die Verkäufe nach Verkäufern und Produkten ordnen. In der Praxis werden Datenanalysten OLAP-Würfel erstellen, die nur die Ebenen enthalten, die sie für eine optimale Analyse und Leistung benötigen.