Constance Hotels, Resorts & Golf hat die neue IBM® Cloud-Plattform in seinen beiden Anlagen auf Mauritius eingeführt und plant, die Lösung in den kommenden Monaten auf seine sieben anderen Anlagen auszuweiten. Sobald der Rollout abgeschlossen ist, sollte es möglich sein, einen vollständigen Überblick über die Abläufe in der gesamten Hotelgruppe zu erhalten – eine Transparenz, die in der Vergangenheit nicht leicht zu erreichen war.

„Wenn wir bisher Berichte für die gesamte Hotelgruppe erstellen wollten, mussten wir die Berichte aus jedem unserer lokalen Hotelverwaltungssysteme extrahieren und sie dann manuell zusammenführen“, erklärt Roshan Koonja. „Bald können wir auf Knopfdruck Berichte für die gesamte Hotelgruppe erstellen – das macht das Leistungsmanagement und die Entscheidungsfindung sehr viel einfacher.“

Die operative Analyse einzelner Hotels ist ebenfalls viel schneller. Anstatt Daten vom IT-Team anzufordern und bis zu drei Wochen auf die Erstellung eines neuen Berichts zu warten, können Benutzer jetzt IBM Watson Analytics verwenden, um Daten zu untersuchen und Dashboards für sich selbst zu erstellen. Und da die Daten im Repository von IBM Db2 Warehouse on Cloud nun mehrmals täglich aktualisiert werden, erhalten sie stets aktuelle und relevante Erkenntnisse, die eine rasche Entscheidungsfindung unterstützen und dazu beitragen, Probleme viel schneller zu lösen.

Roshan Koonja kommentiert: „In Sachen Rollout liegt noch ein langer Weg vor uns, aber es gab bereits Momente, in denen die Lösung ihr Potenzial gezeigt hat. Wir haben uns zum Beispiel einige Daten über die Art der Unterkünfte in unseren verschiedenen Resorts angesehen und Watson Analytics schlug vor, dass wir unsere Einnahmen steigern könnten, wenn wir in einem unserer Hotels auf den Seychellen eine Familienvilla eröffnen würden. Diese Frage hatten wir dem Tool nicht einmal gestellt – es hat sich einfach die Daten angesehen, das Ergebnis daraus abgeleitet und es uns präsentiert, damit wir uns das Ganze näher anschauen. Das war der Moment, in dem wir wirklich begeistert davon waren, was Watson Analytics für uns tun könnte.“

Das Unternehmen ist auch sehr daran interessiert, andere IBM Cloud-Funktionen auszuloten, wie z. B. die Integration von Wetterdaten von The Weather Company, um Buchungstrends zu bewerten und Umsätze vorherzusagen – insbesondere in wetterabhängigen Geschäftsbereichen wie Golfplätzen und Outdoor-Aktivitäten.

Roshan Koonja fasst abschließend zusammen: „Unsere oberste Priorität ist es, den Rollout in der gesamten Hotelgruppe abzuschließen – erst dann wird sich der volle Nutzen zeigen. Danach werden wir uns darum kümmern, das Potenzial der Integration mit anderen Datenquellen zu erschließen und neue Technologien wie maschinelles Lernen und KI einzuführen. Damit setzen wir die Tradition von Constance Hotels, Resorts & Golf fort, Innovationen zu fördern und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.“