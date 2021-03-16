Wir leben in einem datengesteuerten Zeitalter, in dem die Unternehmen, die Daten nutzen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen und schneller auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, mit größerer Wahrscheinlichkeit die Nase vorn haben. Sie können diese Daten in neuen Service-Angeboten (z. B. Apps) sowie in den leistungsstarken Systemen, die den Einzelhandel vorantreiben (sowohl E-Commerce als auch Transaktionen im Laden), beobachten.

Im Bereich Data Science gibt es zwei Arten von Datenverarbeitungssystemen: Online Analytical Processing (OLAP) und Online Transaction Processing (OLTP). Der Hauptunterschied besteht darin, dass die eine Lösung Daten nutzt, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, während die andere rein operativ ist. Es gibt jedoch sinnvolle Möglichkeiten, beide Systeme zur Lösung von Datenproblemen zu nutzen.

Die Frage ist nicht, welche Sie wählen sollen, sondern wie Sie beide Verarbeitungsarten für Ihre Situation am besten nutzen können.