So automatisieren Sie Datenpipelines: Eine Anleitung in 10 Schritten

Historisch gesehen wurden Datenpipelines so konzipiert, dass sie Daten aus verschiedenen Quellen aufnehmen, transformieren und zur Analyse an einen Datenspeicher liefern. In vielerlei Hinsicht ähnelten sie einem Hobbykoch, der einem Rezept folgt: Zutaten werden gesammelt, vorbereitet, gekocht und sorgfältig überwacht – jeder Schritt wird nacheinander von einer einzigen Person ausgeführt.
Dieses Modell definiert zwar noch heute viele Pipelines, ist aber zunehmend unzureichend für die umfangreichen Datenverarbeitungs-Workloads, die der künstlichen Intelligenz (KI), dem maschinellen Lernen (ML) und modernen Data-Engineering-Praktiken zugrunde liegen.
Heute funktionieren automatisierte Datenpipelines eher wie eine professionelle Küche: Die Vorbereitung erfolgt im Voraus, spezialisierte Stationen erledigen gleichzeitig verschiedene Aufgaben und die Prozesse werden auf der Grundlage von Timing und Bedarf koordiniert. Anstatt auf einen einzelnen Koch zu setzen, standardisieren diese Systeme Workflows, um konsistente, skalierbare Ausgaben über verschiedene Umgebungen hinweg zu liefern.
Obwohl keine zwei Implementierungen gleich aussehen, beinhalten die meisten eine Reihe koordinierter Schritte, die Daten durch ihren Lebenszyklus führen und sich an die sich ändernden Datenbedürfnisse anpassen. Jeder Schritt kann unabhängig innerhalb eines Daten-Stacks automatisiert werden, aber echte Pipeline-Automatisierung entsteht, wenn diese Funktionen zusammenarbeiten.
Die folgenden Schritte erkunden Möglichkeiten zur Automatisierung jeder Phase der Datenpipeline, wobei der Schwerpunkt auf der Intention, den Implementierungsansätzen und den resultierenden Ergebnissen liegt:
Intention:
Beginnen Sie damit, klar zu definieren, was die Pipeline erreichen soll. Moderne Pipelines unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von Datenanalyse und maschinellem Lernen bis hin zu automatisierten Workflows und Echtzeit-Entscheidungsfindung. Die Festlegung des Zwecks der Pipeline zu Beginn der Implementierung hilft dabei, den Umfang und die Datenprozesse für die nachfolgenden Schritte zu definieren.
Implementierung:
Um sich auf die Datenziele auszurichten, sollten Teams:
Ergebnis:
Die Verbindung von Pipeline-Outputs mit spezifischen Anwendungsfällen stellt sicher, dass das System Geschäftsentscheidungen unterstützt.
Klare Zielvorgaben reduzieren Nacharbeit, indem sie Entscheidungen über Architektur und Tools schon früh im Prozess leiten.
Intention:
Sobald die Ziele definiert sind, müssen Unternehmen bestimmen, wo die relevanten Daten gespeichert sind und Verbindungen zwischen den Systemen herstellen. Datenquellen umfassen strukturierte, transaktionale Datenbanken sowie unstrukturierte und multimodale Quellen wie Text, Bilder und Audio – praktisch jedes System, das Daten erzeugt oder speichert.
Implementierung:
Um Datenquellen zu identifizieren und vorzubereiten, sollten Teams:
Ergebnis:
Automatisiertes Scannen ersetzt die manuelle Suche und reduziert den Zeitaufwand für das Auffinden relevanter Datensätze
Zentralisierte Kataloge bieten eine umfassendere und aktuellere Ansicht der verfügbaren Daten über verschiedene Systeme hinweg
Profilierung und Standardisierung verringern Schemakonflikte und nachgelagerte Integrationsprobleme
Absicht:
Dieser Schritt legt fest, wie Daten von Quellsystemen zu ihren vorgesehenen Zielen übertragen werden, und definiert das Kernmuster und die Betriebsanforderungen der Pipeline, bevor die Implementierung beginnt.
Implementierung:
Um die Pipeline-Architektur zu entwerfen, sollten die Teams:
Ergebnis:
Die frühzeitige Abbildung von Datenbewegungen und Abhängigkeiten hilft, nachgelagerte Engpässe und Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Die frühzeitige Definition von Eigentums-, Zugriffskontrollen- und Metadatenanforderungen unterstützt die Einhaltung von Vorschriften und die Verantwortlichkeit
Absicht:
Datenaufnahme-Pipelines müssen große Datenmengen verarbeiten und Rohdaten aus Batch-Systemen und Echtzeit-Datenstreaming-Plattformen erfassen. Ereignisgesteuerte Architekturen verarbeiten Daten, während sie generiert werden, daher müssen Datenteams sicherstellen, dass eingehende Daten genau, vollständig und bereit für die spätere Nutzung sind.
Implementierung:
Um Daten aufzunehmen und zu validieren, sollten Teams:
Ergebnis:
Die automatisierte Datenaufnahme stellt sicher, dass die Daten auf wiederholbare und zuverlässige Weise in das System gelangen.
Frühe Validierung reduziert Fehler, bevor sie sich weiter ausbreiten
Automatisierung minimiert manuelle Eingriffe und trägt zur Reduzierung menschlicher Fehler bei.
Intention:
Rohdaten müssen in strukturierte, nutzbare Formate umgewandelt werden, die Anwendungsfälle wie Analyse und maschinelles Lernen unterstützen. Dieser Schritt konzentriert sich auf die Umwandlung der validierten Daten in Ausgaben, die nachgelagerte Systeme interpretieren und effektiv nutzen können.
Implementierung:
Um Daten zu transformieren, sollten Teams:
Ergebnis:
Die Transformation wandelt Rohdaten in einheitliche Formate um, die von nachgelagerten Systemen interpretiert werden können.
Standardisierte Workflows reduzieren Abweichungen zwischen Datensätzen und Teams
Gut strukturierte Daten unterstützen skalierbare Datenverarbeitung und zeitnahe Business Intelligence
Absicht:
Nachdem Daten transformiert wurden, müssen sie so gespeichert und organisiert werden, dass Skalierbarkeit, Zugänglichkeit und langfristige Wiederverwendung systemübergreifend unterstützt werden.
Implementierung:
Um Daten zu speichern und zu organisieren, sollten Teams:
Ergebnis:
Gut strukturierte Systeme wie Snowflake und IBM watsonx.data unterstützen effizienten Zugriff über Teams und Anwendungen hinweg
Metadatenmanagement und Datenabstammung können Transparenz und Kontrolle darüber bieten, wie Daten verwendet werden
Organisierte Speicherebenen erleichtern das Teilen und die Wiederverwendung von Daten in verschiedenen Anwendungsfallen
Absicht:
Orchestrierung koordiniert Workflows im Ökosystem und stellt sicher, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge und zur richtigen Zeit ausgeführt werden.
Implementierung:
Um Workflows zu orchestrieren, sollten Teams:
Ergebnis:
Orchestrierung stellt sicher, dass Aufgaben systemübergreifend in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden
Parallelverarbeitung und Abhängigkeitsmanagement verbessern die Gesamteffizienz der Pipeline
Absicht:
Die Überwachung verfolgt, wie Pipelines im Laufe der Zeit funktionieren, bietet Einblick in Datenflüsse und zeigt Probleme, sobald sie auftreten. Dieser Schritt stellt sicher, dass Pipelines auch bei systemübergreifendem Betrieb beobachtbar und reaktionsfähig bleiben.
Implementierung:
Um die Pipeline-Leistung zu überwachen und entsprechende Alerts bereitzustellen, sollten Teams Folgendes tun:
Ergebnis:
Überwachung und Echtzeit-Warnungen helfen, Probleme zu erkennen (und zu lösen), bevor sie sich auf andere Systeme ausbreiten.
Kontinuierliche Transparenz reduziert Ausfallzeiten und Leistungseinbußen
Observability bietet einen klaren Überblick darüber, wie sich Daten verschieben und wo Probleme auftreten, was das Debugging schneller und effektiver macht
Absicht:
Wenn Pipelines in die Produktion übergehen, müssen sie in der Lage sein, mit wachsenden Datenmengen zu skalieren und eine konsistente Leistung über Systeme und Benutzer hinweg zu unterstützen.
Implementierung:
Um Skalierbarkeit und Leistung zu gewährleisten, sollten die Teams:
Ergebnis:
Optimierte Pipelines unterstützen Echtzeitentscheidungen und reaktionsschnelle Anwendungen und bieten zudem Low-Code- und No-Code-Tools für demokratischen Datenzugriff
Workload-Management hilft, Preisgestaltung, Leistung und Skalierbarkeit auszubalancieren
Absicht:
Im letzten Schritt werden Daten operationalisiert, indem Aktionen auf der Grundlage von Pipeline-Ausgaben ausgelöst und Feedbackschleifen eingerichtet werden, um die Leistung im Laufe der Zeit kontinuierlich zu verbessern.
Implementierung:
Um Datenpipelines weiterzuentwickeln, sollten Teams:
Ergebnis:
Pipelines gehen über die reine Datenverarbeitung hinaus und koordinieren Aktionen systemübergreifend ohne menschliches Eingreifen
Feedback-Schleifen ermöglichen fortlaufende Verbesserungen von Modellen, Workflows und Datenverarbeitung
Durch die Automatisierung verlagert sich der menschliche Aufwand von der Behebung von Problemen auf die Verbesserung der Systemleistung
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