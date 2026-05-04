So automatisieren Sie Datenpipelines: Eine Anleitung in 10 Schritten

Historisch gesehen wurden Datenpipelines so konzipiert, dass sie Daten aus verschiedenen Quellen aufnehmen, transformieren und zur Analyse an einen Datenspeicher liefern. In vielerlei Hinsicht ähnelten sie einem Hobbykoch, der einem Rezept folgt: Zutaten werden gesammelt, vorbereitet, gekocht und sorgfältig überwacht – jeder Schritt wird nacheinander von einer einzigen Person ausgeführt.

Dieses Modell definiert zwar noch heute viele Pipelines, ist aber zunehmend unzureichend für die umfangreichen Datenverarbeitungs-Workloads, die der künstlichen Intelligenz (KI), dem maschinellen Lernen (ML) und modernen Data-Engineering-Praktiken zugrunde liegen.

Heute funktionieren automatisierte Datenpipelines eher wie eine professionelle Küche: Die Vorbereitung erfolgt im Voraus, spezialisierte Stationen erledigen gleichzeitig verschiedene Aufgaben und die Prozesse werden auf der Grundlage von Timing und Bedarf koordiniert. Anstatt auf einen einzelnen Koch zu setzen, standardisieren diese Systeme Workflows, um konsistente, skalierbare Ausgaben über verschiedene Umgebungen hinweg zu liefern.