So automatisieren Sie Datenpipelines: Eine Anleitung in 10 Schritten

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Historisch gesehen wurden Datenpipelines so konzipiert, dass sie Daten aus verschiedenen Quellen aufnehmen, transformieren und zur Analyse an einen Datenspeicher liefern. In vielerlei Hinsicht ähnelten sie einem Hobbykoch, der einem Rezept folgt: Zutaten werden gesammelt, vorbereitet, gekocht und sorgfältig überwacht – jeder Schritt wird nacheinander von einer einzigen Person ausgeführt.

Dieses Modell definiert zwar noch heute viele Pipelines, ist aber zunehmend unzureichend für die umfangreichen Datenverarbeitungs-Workloads, die der künstlichen Intelligenz (KI), dem maschinellen Lernen (ML) und modernen Data-Engineering-Praktiken zugrunde liegen.  

Heute funktionieren automatisierte Datenpipelines eher wie eine professionelle Küche: Die Vorbereitung erfolgt im Voraus, spezialisierte Stationen erledigen gleichzeitig verschiedene Aufgaben und die Prozesse werden auf der Grundlage von Timing und Bedarf koordiniert. Anstatt auf einen einzelnen Koch zu setzen, standardisieren diese Systeme Workflows, um konsistente, skalierbare Ausgaben über verschiedene Umgebungen hinweg zu liefern.

10 Schritte zur Automatisierung von Datenpipelines

Obwohl keine zwei Implementierungen gleich aussehen, beinhalten die meisten eine Reihe koordinierter Schritte, die Daten durch ihren Lebenszyklus führen und sich an die sich ändernden Datenbedürfnisse anpassen. Jeder Schritt kann unabhängig innerhalb eines Daten-Stacks automatisiert werden, aber echte Pipeline-Automatisierung entsteht, wenn diese Funktionen zusammenarbeiten.

Die folgenden Schritte erkunden Möglichkeiten zur Automatisierung jeder Phase der Datenpipeline, wobei der Schwerpunkt auf der Intention, den Implementierungsansätzen und den resultierenden Ergebnissen liegt:

  1. Datenziele definieren
  2. Datenquellen identifizieren und profilieren
  3. Design der Pipeline-Architektur
  4. Daten aufnehmen und validieren
  5. Transformationslogik entwickeln
  6. Daten speichern und organisieren
  7. Workflows orchestrieren und planen
  8. Überwachung und Alarmierung hinzufügen
  9. Skalierbarkeit und Leistung sicherstellen
  10. Operationalisieren, warten und iterieren

1. Datenziele definieren

Intention:
Beginnen Sie damit, klar zu definieren, was die Pipeline erreichen soll. Moderne Pipelines unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von Datenanalyse und maschinellem Lernen bis hin zu automatisierten Workflows und Echtzeit-Entscheidungsfindung. Die Festlegung des Zwecks der Pipeline zu Beginn der Implementierung hilft dabei, den Umfang und die Datenprozesse für die nachfolgenden Schritte zu definieren.

Implementierung:
Um sich auf die Datenziele auszurichten, sollten Teams:

  • Definieren, wie Daten in Analyse, Data Science und operativen Systemen verwendet werden, einschließlich wichtiger Anwendungsfälle und Stakeholder
  • Pipelines mit Datenverwaltungs-Strategien und Geschäftszielen abstimmen, um sicherzustellen, dass sie messbare Ergebnisse unterstützen
  • Frühzeitig Datenabhängigkeiten und potenzielle nachgelagerte Einschränkungen berücksichtigen, einschließlich der Auswirkungen von Änderungen in vorgelagerten Systemen auf die Ausgaben.

Ergebnis:

Datengesteuerte Entscheidungsfindung

Die Verbindung von Pipeline-Outputs mit spezifischen Anwendungsfällen stellt sicher, dass das System Geschäftsentscheidungen unterstützt.
Effizientere Gestaltung von Pipelines

Klare Zielvorgaben reduzieren Nacharbeit, indem sie Entscheidungen über Architektur und Tools schon früh im Prozess leiten.

2. Datenquellen identifizieren und profilieren

Intention:
Sobald die Ziele definiert sind, müssen Unternehmen bestimmen, wo die relevanten Daten gespeichert sind und Verbindungen zwischen den Systemen herstellen. Datenquellen umfassen strukturierte, transaktionale Datenbanken sowie unstrukturierte und multimodale Quellen wie Text, Bilder und Audio – praktisch jedes System, das Daten erzeugt oder speichert. 

Implementierung:
Um Datenquellen zu identifizieren und vorzubereiten, sollten Teams:

  • Datensätze auf der Grundlage definierter Ziele und Anwendungsfälle filtern, um sich auf die relevantesten Daten zu konzentrieren, einschließlich neuer Daten
  • Datzensätze klassifizieren und katalogisieren nach Typ, Empfindlichkeit, Eigentum und Nutzung, um einen zentralen, durchsuchbaren Bestand zu schaffen
  • Datensätze profilieren zur Bewertung von Struktur, Vollständigkeit, Aktualität, Duplikation und Schemakonsistenz

Ergebnis:

Schnellere Datenerkennung

Automatisiertes Scannen ersetzt die manuelle Suche und reduziert den Zeitaufwand für das Auffinden relevanter Datensätze
Verbesserte Datentransparenz

Zentralisierte Kataloge bieten eine umfassendere und aktuellere Ansicht der verfügbaren Daten über verschiedene Systeme hinweg
Zuverlässigere Quelldaten

Profilierung und Standardisierung verringern Schemakonflikte und nachgelagerte Integrationsprobleme

3. Pipeline-Architektur entwerfen

Absicht:
Dieser Schritt legt fest, wie Daten von Quellsystemen zu ihren vorgesehenen Zielen übertragen werden, und definiert das Kernmuster und die Betriebsanforderungen der Pipeline, bevor die Implementierung beginnt.

Implementierung:
Um die Pipeline-Architektur zu entwerfen, sollten die Teams:

  • Die passende Dateninfrastruktur auswählen über Cloud-, Hybrid Cloud-, Multicloud- oder lokale Umgebungen hinweg, basierend auf Latenz-, Skalierungs-, Kosten- und Governance-Anforderungen
  • Für Interoperabilität planen, über den breiteren Daten-Stack hinweg, indem die erforderlichen APIs, Konnektoren, Daten-Integrationstools und Metadaten -Standards identifiziert werden
  • Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten dokumentieren, damit Daten- und Engineering-Teams verstehen, wie Systeme interagieren und wer für welchen Teil der Pipeline zuständig ist.
  • Pipelines mit Hilfe von Metadaten und deklarativen Konfigurationen definieren, wo immer dies möglich ist. So können die Systeme Abhängigkeiten automatisch verwalten und sich ohne ständige manuelle Eingriffe an Änderungen anpassen.

Ergebnis:

Reduzierte Integrationsprobleme

Die frühzeitige Abbildung von Datenbewegungen und Abhängigkeiten hilft, nachgelagerte Engpässe und Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Stärkere Governance

Die frühzeitige Definition von Eigentums-, Zugriffskontrollen- und Metadatenanforderungen unterstützt die Einhaltung von Vorschriften und die Verantwortlichkeit

4. Daten aufnehmen und validieren

Absicht:
Datenaufnahme-Pipelines müssen große Datenmengen verarbeiten und Rohdaten aus Batch-Systemen und Echtzeit-Datenstreaming-Plattformen erfassen. Ereignisgesteuerte Architekturen verarbeiten Daten, während sie generiert werden, daher müssen Datenteams sicherstellen, dass eingehende Daten genau, vollständig und bereit für die spätere Nutzung sind.

Implementierung:
Um Daten aufzunehmen und zu validieren, sollten Teams:

  • Rohdaten in großem Maßstab aufnehmen, von geplanten Exporten und Echtzeit-Datenstreaming-Plattformen wie Apache Kafka, um eine konsistente Aufnahme über verschiedene Umgebungen hinweg zu gewährleisten
  • Inkrementelle Lastmuster verwenden wie Change Data Capture (CDC), um Updates effizient zu verarbeiten, ohne Quellsysteme zu überlasten
  • Kontrollmechanismen implementieren wie Wiederholungen, Pufferung und Fehlerbehandlung, um eine zuverlässige Pipeline-Leistung aufrechtzuerhalten, Engpässe zu reduzieren und ein widerstandsfähigeres Pipeline-Verhalten mit automatischer Fehlerbehebung zu etablieren
  • Validierungsprüfungen während der Aufnahme erzwingen, um Duplikate, Missing Values und Schemainkonsistenzen beim Eintritt in die Pipeline zu erkennen
  • Sicherstellen, dass die Aufnahmeprozesse idempotent sind, d. h. dass sie bei wiederholten Durchläufen konsistente Ergebnisse liefern, um doppelte Daten bei erneuten Versuchen oder erneuter Verarbeitung zu vermeiden.

Ergebnis:

Konsistente und zuverlässige Datenflüsse

Die automatisierte Datenaufnahme stellt sicher, dass die Daten auf wiederholbare und zuverlässige Weise in das System gelangen.
Verbesserte Prüfungen der Datenqualität

Frühe Validierung reduziert Fehler, bevor sie sich weiter ausbreiten
Reduzierter Betriebsaufwand

Automatisierung minimiert manuelle Eingriffe und trägt zur Reduzierung menschlicher Fehler bei.

5. Transformationslogik entwickeln

Intention:
Rohdaten müssen in strukturierte, nutzbare Formate umgewandelt werden, die Anwendungsfälle wie Analyse und maschinelles Lernen unterstützen. Dieser Schritt konzentriert sich auf die Umwandlung der validierten Daten in Ausgaben, die nachgelagerte Systeme interpretieren und effektiv nutzen können.

Implementierung:
Um Daten zu transformieren, sollten Teams:

  • Transformations-Workflows definieren, mit ETL- oder ELT-Mustern basierend auf der Pipeline-Architektur und den Verarbeitungsanforderungen
  • Datenkonvertierung implementieren, mit Tools und Sprachen wie SQL, Python oder verteilten Verarbeitungs-Frameworks wie Apache Spark
  • Transformationen über Datensätze hinweg transformieren, über Plattformen wie Data Build Tool (DBT), um Konsistenz und Wiederverwendbarkeit über Workflows hinweg sicherzustellen
  • Daten bereinigen und normalisieren, um Inkonsistenzen zu beseitigen, Formate zu standardisieren und Daten für die nachgelagerte Verwendung vorzubereiten
  • Die beste Aktualisierungsstrategie bestimmen: Die vollständige Aktualisierung verarbeitet bei jedem Durchlauf alle Daten erneut, was die Genauigkeit sicherstellt, aber Kosten und Laufzeit erhöht. Die inkrementelle Verarbeitung aktualisiert nur neue oder geänderte Daten, was die Effizienz verbessert, aber Sicherheitsvorkehrungen zum Abfangen von Fehlern erfordert.
  • Datenverzerrungen berücksichtigen sowie Herausforderungen bei der großflächigen Aggregation in verteilten Umgebungen

Ergebnis:

Strukturierte und nutzbare Daten

Die Transformation wandelt Rohdaten in einheitliche Formate um, die von nachgelagerten Systemen interpretiert werden können.
Verbesserte Datenkonsistenz

Standardisierte Workflows reduzieren Abweichungen zwischen Datensätzen und Teams
Schnellere, datengesteuerte Entscheidungen

Gut strukturierte Daten unterstützen skalierbare Datenverarbeitung und zeitnahe Business Intelligence

6. Daten speichern und organisieren

Absicht:
Nachdem Daten transformiert wurden, müssen sie so gespeichert und organisiert werden, dass Skalierbarkeit, Zugänglichkeit und langfristige Wiederverwendung systemübergreifend unterstützt werden.

Implementierung:
Um Daten zu speichern und zu organisieren, sollten Teams:

  • Speichersysteme in Umgebungen bereitstellen, einschließlich cloudnativer Plattformen wie AWS, Microsoft Azure und IBM Cloud oder On-Premises-Infrastruktur

Ergebnis:

Skalierbarer und zugänglicher Datenspeicher

Gut strukturierte Systeme wie Snowflake und IBM watsonx.data unterstützen effizienten Zugriff über Teams und Anwendungen hinweg
Verbesserte Data Governance

Metadatenmanagement und Datenabstammung können Transparenz und Kontrolle darüber bieten, wie Daten verwendet werden
Größere Wiederverwendbarkeit von Daten-Assets

Organisierte Speicherebenen erleichtern das Teilen und die Wiederverwendung von Daten in verschiedenen Anwendungsfallen

7. Workflows orchestrieren und planen

Absicht:
Orchestrierung koordiniert Workflows im Ökosystem und stellt sicher, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge und zur richtigen Zeit ausgeführt werden.

Implementierung:
Um Workflows zu orchestrieren, sollten Teams:

  • Workflow-Abhängigkeiten und die Ausführungsreihenfolge definieren, mithilfe von gerichteten azyklischen Graphen (Directs Acyclic Graphs, DAGs), um zu modellieren, wie Aufgaben in der Pipeline interagieren.
  • Orchestrierungstools konfigurieren – einschließlich Open-Source-Tools wie Apache Airflow, Prefect oder Dagster – zur Verwaltung und Planung von Daten-Workflows.
  • Parallelverarbeitung und fehlertolerante Workflow-Planung aktivieren, um die Leistung zu verbessern und sicherzustellen, dass Workflows sich von Fehlern erholen können.
  • Workflows planen und auslösen, basierend auf Zeit, Ereignissen oder der Verfügbarkeit von vorgelagerten Daten
  • Orchestrierung mit CI/CD-Workflows integrieren, um eine kontrollierte, wiederholbare Bereitstellung über verschiedene Umgebungen hinweg zu unterstützen
  • Die Ausführung mithilfe von Automatisierung koordinieren, sodass Datenteams durchgängige Pipeline-Operationen verwalten können. In fortgeschrittenen Umgebungen können KI-Agenten Workflows und Dateninteraktionen dynamisch orchestrieren.

Ergebnis:

Koordinierte Pipeline-Ausführung

Orchestrierung stellt sicher, dass Aufgaben systemübergreifend in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden
Reduzierte Engpässe

Parallelverarbeitung und Abhängigkeitsmanagement verbessern die Gesamteffizienz der Pipeline

8. Überwachung und Warnmeldungen hinzufügen

Absicht:
Die Überwachung verfolgt, wie Pipelines im Laufe der Zeit funktionieren, bietet Einblick in Datenflüsse und zeigt Probleme, sobald sie auftreten. Dieser Schritt stellt sicher, dass Pipelines auch bei systemübergreifendem Betrieb beobachtbar und reaktionsfähig bleiben.

Implementierung:
Um die Pipeline-Leistung zu überwachen und entsprechende Alerts bereitzustellen, sollten Teams Folgendes tun:

  • Wichtige Metriken erfassen, wie Datenaktualität, Durchsatz und Fehlerraten, um die Leistung der Pipeline zu messen.

  • Datenqualitäts-Signale überwachen, wie Verteilungsverschiebungen und Nullraten zusammen mit Systemmetriken

  • Workflows instrumentieren, um Signale zu erzeugen, die widerspiegeln, wie Daten sich durch das System bewegen

  • Sowohl die Infrastruktur als auch die Datenebenen überwachen, um Leistungsprobleme bis zur Quelle zurückzuverfolgen

  • Alarme und Schwellenwerte konfigurieren, um Teams zu benachrichtigen, wenn die Metriken von den erwarteten Bereichen abweichen.

  • Echtzeit-Warnungen und Eskalation ermöglichen, damit Probleme behoben werden können, bevor sie sich auf nachgelagerte Prozesse auswirken.

Ergebnis:

Frühzeitige Problemerkennung

Überwachung und Echtzeit-Warnungen helfen, Probleme zu erkennen (und zu lösen), bevor sie sich auf andere Systeme ausbreiten.
Verbesserte Pipeline-Zuverlässigkeit

Kontinuierliche Transparenz reduziert Ausfallzeiten und Leistungseinbußen
Größere betriebliche Transparenz

Observability bietet einen klaren Überblick darüber, wie sich Daten verschieben und wo Probleme auftreten, was das Debugging schneller und effektiver macht

9. Skalierbarkeit und Leistung sicherstellen

Absicht:
Wenn Pipelines in die Produktion übergehen, müssen sie in der Lage sein, mit wachsenden Datenmengen zu skalieren und eine konsistente Leistung über Systeme und Benutzer hinweg zu unterstützen.

Implementierung:
Um Skalierbarkeit und Leistung zu gewährleisten, sollten die Teams:

  • Für skalierbare Datenverarbeitung entwerfen, durch Optimierung von Pipelines, um zunehmende Datenmengen und Arbeitslasten in verteilten Umgebungen zu bewältigen
  • Die Abfrageleistungs- und Datenzugriffsmuster optimieren, um effiziente Abrufe über Data Warehouses, Data Lakes und Anwendungen hinweg zu unterstützen
  • Verteilte Computer-Frameworks nutzen, um den Durchsatz zu verbessern und die Latenz zu reduzieren
  • Workload-Management und Ressourcenzuweisung implementieren, um Leistung, Kosten und Systemnachfrage in Einklang zu bringen
  • Parallelität und Workload-Isolierung berücksichtigen, zwischen Teams und Anwendungen
  • Einen effizienten systemübergreifenden Datenzugriff ermöglichen, sodass nachgelagerte Anwendungen, Dashboards und Modelle für maschinelles Lernen Daten in Echtzeit verarbeiten können

Ergebnis:

Schnellerer Datenzugriff und schnellere Datennutzung

Optimierte Pipelines unterstützen Echtzeitentscheidungen und reaktionsschnelle Anwendungen und bieten zudem Low-Code- und No-Code-Tools für demokratischen Datenzugriff
Effiziente Ressourcennutzung

Workload-Management hilft, Preisgestaltung, Leistung und Skalierbarkeit auszubalancieren

10. Operationalisieren, warten und iterieren

Absicht:
Im letzten Schritt werden Daten operationalisiert, indem Aktionen auf der Grundlage von Pipeline-Ausgaben ausgelöst und Feedbackschleifen eingerichtet werden, um die Leistung im Laufe der Zeit kontinuierlich zu verbessern.

Implementierung:
Um Datenpipelines weiterzuentwickeln, sollten Teams:

  • Aktionen aus Pipeline-Ausgaben wie Benachrichtigungen, automatisierten Workflows oder Systemaktualisierungen in Echtzeit auslösen
  • Pipelines mit nachgelagerten Systemen integrieren, und so die End-to-End-Automatisierung über Anwendungen und Ökosysteme hinweg optimieren
  • Feedback-Schleifen einrichten, die Ergebnisse von pipeline-gesteuerten Maßnahmen erfassen und Ergebnisse in Modelle, Workflows und Datenverarbeitungslogik zurückführem, um zukünftige Entscheidungsfindungen zu unterstützen
  • Schutzmechanismen implementieren, um zu verhindern, dass automatisierte Aktionen unbeabsichtigte Nebenwirkungen hervorrufen
  • Korrekturmaßnahmen automatisieren, in fortgeschrittenen Implementierungen, um die Behebung von Problemen ohne manuelles Eingreifen und somit einen zunehmend autonomen Pipelinebetrieb zu ermöglichen
  • Die Pipeline-Logik pflegen und dokumentieren, um Transparenz, Reproduzierbarkeit und einfachere Fehlerbehebung zu gewährleisten.
  • Kontinuierliche Iteration der Pipeline-Leistung durch Verfeinerung von Workflows und Anpassung an sich ändernde Anforderungen

Ergebnis:

Durchgängige Automatisierung

Pipelines gehen über die reine Datenverarbeitung hinaus und koordinieren Aktionen systemübergreifend ohne menschliches Eingreifen
Kontinuierliche Optimierung

Feedback-Schleifen ermöglichen fortlaufende Verbesserungen von Modellen, Workflows und Datenverarbeitung
Reduzierter manueller Eingriff

Durch die Automatisierung verlagert sich der menschliche Aufwand von der Behebung von Problemen auf die Verbesserung der Systemleistung

Autoren

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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