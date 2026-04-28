RAG-Vektordatenbanken verändern die Art und Weise, wie Systeme des maschinellen Lernens und der generativen KI (Gen-KI) auf Informationen zugreifen und diese anwenden. Anstatt Wissen als etwas Fixiertes in einem Modell zu behandeln, behandeln sie es als etwas, das dynamisch abgerufen, bewertet und im Kontext verwendet werden kann.

Dieser Wandel hat Auswirkungen auf vier Schlüsselbereiche: Wissen, Abruf, Erdung und Betrieb.