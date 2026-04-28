Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Vektordatenbanken kombinieren künstliche Intelligenz (KI) mit fortschrittlicher Suche, wodurch große Sprachmodelle (LLMs) relevante Informationen in Echtzeit abrufen und genauere, kontextbewusstere Antworten erzeugen können.
Eine RAG-Vektordatenbank besteht aus zwei Schlüsselkomponenten: einer Abruf-Architektur (RAG) und einer Datenbankenschicht (Vektordatenbank).
RAG ist eine Architektur, die ein Sprachmodell mit externen Wissensquellen verbindet, sodass es relevante Informationen abrufen und diesen Kontext zur Abfragezeit in seine Antworten einbeziehen kann. Dieser Ansatz adressiert häufige Einschränkungen von LLMs, darunter Wissensgrenzen, Halluzinationen und fehlende Domänenspezifität.
Eine Vektordatenbank (oder Vektordatenbank) speichert und ruft Daten als numerische Darstellungen ab, sogenannte Vektor-Einbettungen, was eine Suche basierend auf semantischer Ähnlichkeit statt exakten Schlüsselwortübereinstimmungen ermöglicht. Dieser Prozess ermöglicht es Systemen, Informationen auf der Grundlage ihrer Bedeutung abzurufen, auch wenn die Formulierung unterschiedlich ist.
Die Leistungsgewinne dieser Technologie sind messbar. Als Wikimedia Deutschland den Wissensgraphen von Wikidata mit 120 Millionen Einträgen für LLMs zugänglich machen musste, wählten sie DataStax Astra DB auf IBM watsonx.data als Vektordatenbank. Das Ergebnis: 30-mal schnellere Abfragegeschwindigkeiten im Vergleich zur lokalen Vektorberechnung und eine 90-prozentige Reduzierung der Entwicklungszeit, sodass sich das Team auf den Aufbau konzentrieren kann, anstatt sich um die Wartung der Infrastruktur zu kümmern.
In den meisten RAG-Implementierungen verlassen sich RAG-Systeme auf Vektordatenbanken oder Vektorindexierungstechniken, um semantische Suche zu ermöglichen. Eine Vektorsuche ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. RAG-Architekturen können je nach Anwendungsfall auch Schlüsselwortsuche, strukturierte Abfragen oder hybride Ansätze integrieren.
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RAG-Vektordatenbanken verändern die Art und Weise, wie Systeme des maschinellen Lernens und der generativen KI (Gen-KI) auf Informationen zugreifen und diese anwenden. Anstatt Wissen als etwas Fixiertes in einem Modell zu behandeln, behandeln sie es als etwas, das dynamisch abgerufen, bewertet und im Kontext verwendet werden kann.
Dieser Wandel hat Auswirkungen auf vier Schlüsselbereiche: Wissen, Abruf, Erdung und Betrieb.
Selbst die fortschrittlichsten Modelle sind durch ihre Trainingsdaten eingeschränkt. Je älter diese Daten werden oder je spezieller die Anwendungsfälle werden, desto mehr Lücken entstehen.
RAG adressiert dies, indem es das einführt, was Forscher oft als „nicht-parametrischen Speicher“ bezeichnen – externe Informationen, die zur Laufzeit abgerufen werden können, anstatt in den Parametern des Modells gespeichert zu werden. 1
Herkömmliche Suchsysteme basieren typischerweise auf dem Abgleich von Schlüsselwörtern, wobei davon ausgegangen wird, dass Benutzer und Daten die gleiche Sprache verwenden. In der Praxis ist das oft nicht der Fall. Vektordatenbanken verlagern die Suche vom Abgleich von Wörtern auf den Abgleich von Bedeutungen, indem sie die Vektorähnlichkeit nutzen, um zu vergleichen, wie sehr die Darstellungen übereinstimmen.
Hybride Abrufansätze, die in RAG-Systemen verwendet werden, kombinieren semantischen Abruf mit traditionellen Suchmethoden, um sowohl Abruf als auch Präzision zu verbessern, insbesondere in Unternehmensumgebungen, in denen Daten heterogen und komplex sind.2
Generative Modelle sind probabilistisch, das heißt, sie erzeugen plausible Antworten, keine verifizierten Fakten. Dadurch besteht die Gefahr einer Halluzination.
RAG mildert dies ab, indem es Antworten auf abgerufene Daten basiert. Studien in Bereichen wie Gesundheitswesen und Bildung zeigen, dass die Kombination von Abrufen und Generieren die sachliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Frage-Antwort-Systemen verbessert. 3
RAG verändert die Art und Weise, wie KI-Systeme gewartet und skaliert werden. Anstatt Modelle neu zu trainieren, um neues Wissen zu integrieren, können Organisationen die zugrunde liegenden Daten oder die Abruflogik aktualisieren, was eine schnellere Iteration und eine größere Anpassungsfähigkeit über verschiedene Anwendungsfälle hinweg ermöglicht.
Infolgedessen ist RAG zu einem dominierenden architektonischen Muster in modernen KI-Systemen geworden, insbesondere in Unternehmensumgebungen und verbraucherorientierten Apps, bei denen Modelle auf aktuelle oder externe Daten zugreifen müssen, um genaue Antworten zu erzeugen.
Auf einer hohen Ebene folgen RAG-Vektordatenbanken einer strukturierten Abfolge:
Jede Interaktion beginnt mit einer Nutzerfrage, die in natürlicher Sprache formuliert ist. In diesem Stadium existiert die Eingabe als Token– die Texteinheiten, die Sprachmodelle verarbeiten. Tokens repräsentieren, wie Sprache geschrieben und strukturiert ist, aber sie erfassen die Bedeutung noch nicht auf eine Weise, die durchsucht werden kann.
Um die Suchanfrage durchsuchbar zu machen, wird sie in eine Einbettung umgewandelt, die eine numerische Repräsentation der Bedeutung liefert. Eine Möglichkeit, dies zu verstehen, bietet die Geographie.
Durch die Umwandlung von Token in Einbettungen, verschiebt sich das System von der Sprache in einen Raum, in dem Bedeutungen mathematisch verglichen werden können (hochdimensionaler Vektorraum).
Sobald die Abfrage als Einbettung (oder Abfragevektor) dargestellt ist, sucht die Vektordatenbank nach ähnlichen Vektoren. Dieser Prozess basiert auf Ähnlichkeitsmetriken wie der Kosinusähnlichkeit, die messen, wie eng Vektoren im hochdimensionalen Raum ausgerichtet sind. Viele Systeme enthalten auch Ranking-Ebenen, die die relevantesten Ergebnisse priorisieren und so die Genauigkeit und Kohärenz verbessern.
Das System ruft kleinere Segmente oder „Chunks“ von Daten ab, die mit den ähnlichsten Einbetten verknüpft sind. Dieser Prozess – auch als „Chunking“ bekannt –bestimmt die Abrufqualität, je nachdem, wie die Chunks definiert sind. Sind sie zu groß, kann die Abrufgenauigkeit beeinträchtigt sein. Sind sie zu klein, können sie den Kontext verlieren.
Die abgerufenen Informationen werden in die Eingabe des Modells eingefügt, was als Prompt-Augmentation bezeichnet wird. Die ursprüngliche Abfrage und der abgerufene Kontext bilden eine einzige Sequenz von Tokens. Das Modell unterscheidet nicht zwischen ihnen. Es verarbeitet einfach die kombinierten Eingaben und generiert eine Antwort, weshalb eine prompte Strukturierung von entscheidender Bedeutung ist.
Nachdem der Prompt eingerichtet ist, generiert das Modell anschließend eine Antwort. Diese Stufe verdeutlicht, wie RAG sich von Prozessen wie Fine-Tuning unterscheidet, das die internen Parameter eines Modells verändert und Wissen direkt in das Modell einbettet. RAG ruft Wissen zur Laufzeit ab, das Modell bleibt dabei unverändert. Mit anderen Worten: Feinabstimmung verbessert das, was das Modell weiß, während RAG verbessert, worauf das Modell zugreifen kann.
RAG-Vektordatenbanksysteme sind kein einzelnes Werkzeug, sondern ein koordiniertes Set von Komponenten, die zusammenarbeiten, um Antworten zu strukturieren und zu generieren. Zu den Kernkomponenten dieses Prozesses gehören:
Die Wissensbasis ist die externe Wahrheitsquelle des Systems. Es enthält die Daten, aus denen das Modell abrufen wird, darunter Dokumente, PDFs, strukturierte Datensätze, Support-Tickets oder andere unstrukturierte Inhalte.
In Unternehmensumgebungen sind diese Daten oft system- und formatübergreifend fragmentiert . Infolgedessen wirkt sich die Qualität der Wissensbasis direkt auf die Qualität der Ergebnisse des Systems aus.
Das Embedding-Modell übersetzt natürliche Sprache in Vektorrepräsentationen, die Bedeutung erfassen.
Diese Komponente legt fest, wie Informationen im semantischen Raum positioniert werden und bestimmt, wie Anfragen und Dokumente bei der Suche verglichen werden. Wenn das Embedding-Modell domänenspezifische Nuancen wie technische Terminologie oder kontextuelle Beziehungen nicht erfasst, leidet die Abrufqualität.
Die Vektordatenbank speichert und indexiert Einbetten, was eine schnelle Ähnlichkeitssuche über große Datensatz hinweg ermöglicht. Seine Rolle besteht nicht nur im Speicher, sondern auch in der Leistung. Indizierungstechniken wie die ANN-Suche (Approximate Nearest Neighbour) ermöglichen es dem System, relevante Vektoren schnell zu finden, sogar in großem Maßstab. Neuere IBM-Forschungen zeigen Systeme, die in der Lage sind, zig bis hunderte Milliarden von Vektoren zu verarbeiten.
Gleichzeitig unterstützen Vektordatenbanken häufig Metadatenfilterung und hybride Suche. Dadurch können Systeme die Ergebnisse anhand zusätzlicher Einschränkungen wie Datum, Kategorie oder Quelle verfeinern.
Der Retriever fungiert als Schnittstelle zwischen der Benutzeranfrage und der Vektordatenbank. Es verwendet ein Einbetten-Modell, um die Abfrage in eine Vektorrepräsentation umzuwandeln, führt die Suche mit Programmierschnittstellen (APIs) oder Software-Entwicklungs-Kit (SDKs) aus und liefert die relevantesten Ergebnisse.
Dieser Prozess bildet die Grundlage für die moderne KI-Suche. In fortgeschritteneren Systemen kann der Retriever auch Ranglogik, Filtermechanismen oder mehrstufige Strategien zur Verbesserung der Genauigkeit einbeziehen.
Die Integration steuert das System, verwaltet, wie Daten zwischen Komponenten fließen und wie Prompts aufgebaut werden. Es nimmt die abgerufenen Ergebnisse, organisiert sie und fügt sie strukturiert in die Eingabe des Modells ein.
Bei der Integration kommen Prompt Engineering- und Orchestrierungs-Frameworks ins Spiel, um sicherzustellen, dass das Modell einen klaren und relevanten Kontext erhält. Oft werden Systeme mit einer Kombination aus Open-Source-Tools, Python-Bibliotheken und Vektordatenbankplattformen wie Pinecone oder Milvus aufgebaut. Diese Koordination ermöglicht letztlich eine skalierbare KI-Suche in Apps und großen Datensätzen.
Der Generator ist das Sprachmodell, das für die Erstellung der endgültigen Antwort verantwortlich ist. Die Informationen werden selbst nicht abgerufen. Stattdessen interpretiert er den augmentierten Prompt und generiert eine Antwort basierend auf dem gegebenen Kontext. Diese Unterscheidung ist wichtig. Die Rolle des Generators besteht nicht darin, alles zu „wissen“, sondern vielmehr darin, die vom System bereitgestellten Informationen zu synthetisieren und auszudrücken.
Die Gestaltung und Bereitstellung von RAG-Vektordatenbanken erfordert Abwägungen zwischen Genauigkeit, Leistung und Systemkomplexität. Obwohl die Architektur konzeptionell unkompliziert ist, hängt ihre Effektivität davon ab, wie gut jede Komponente auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt ist. Zu den Überlegungen gehören oft:
RAG-Systeme sind auf das Abrufen als ihre primäre Informationsquelle angewiesen. Wenn das System unvollständige oder irrelevante Informationen abruft, erzeugt das Modell eine fehlerhafte Antwort. Diese Herausforderung rührt oft von der Einbettung von Qualitäts- und Ranking-Logik her. Bei Einbettungen können domänenspezifische Nuancen übersehen werden, während bei der Ähnlichkeitssuche Ergebnisse angezeigt werden können, die zwar technisch ähnlich, aber kontextuell falsch sind.
Um dieses Problem zu lösen, verwenden moderne Systeme Reranking-Ebenen, domänenspezifische Einbettungs-Modelle und hybride Suchtechniken, die semantische Ähnlichkeit mit strukturierter Filterung kombinieren.
Die Leistung hängt auch davon ab, wie die Daten segmentiert werden. Da Dokumente vor dem Abruf in kleinere Teile zerlegt werden, können schlecht definierte Chunking-Strategien die Bedeutung fragmentieren oder die Präzision verringern. Oft behandeln Teams das Chunking als Designüberlegung, bei der Spezifität und Kontext in Einklang gebracht werden.
Selbst wenn die Abfrage effektiv ist, kann das Modell nur eine begrenzte Menge an Informationen auf einmal verarbeiten (sein Kontextfenster). Bei komplexen Abfragen, insbesondere solchen, die eine Synthese aus mehreren Quellen erfordern, kann diese Einschränkung die Argumentation einschränken, indem das System gezwungen wird, das zu priorisieren, was am relevantesten ist. Kostengünstige Systeme behandeln Kontext als knappe Ressource und nutzen Techniken wie Zusammenfassung und selektives Abrufen, um seinen Wert zu maximieren.
RAG führt zusätzliche Schritte in die Inferenzpipeline ein, darunter Einbettungs-Generierung, Vektorsuche und Prompt-Konstruktion. Jeder Schritt bietet zwar einen Mehrwert, erhöht aber auch die Latenz.
Bei KI-Anwendungen in Echtzeit können selbst kleine Verzögerungen die Benutzererfahrung beeinträchtigen. Bei groß angelegten Bereitstellungen können sie Herausforderungen in Bezug auf Durchsatz und Reaktionsfähigkeit darstellen. Deshalb verlassen sich Produktionssysteme oft auf optimierte Indexierungstechniken wie ANN-Suche, Caching und parallele Verarbeitung, um Genauigkeit und Komplexität auszubalancieren.
Da RAG-Systeme Modelle mit externen Datenquellen verbinden, bringen sie neue Sicherheitsaspekte in Bezug auf Datenzugriff, Datenschutz und Compliance mit sich.
Im Gegensatz zu traditionellen Modellen, bei denen Wissen in Parameter eingebettet ist, arbeiten RAG-Anwendungen mit Live-Daten. Dies ermöglicht Echtzeit-Updates und Zugriffskontrolle, erfordert aber auch Schutzmaßnahmen wie Leitplanken, um sensible Informationen während der gesamten Pipeline zu schützen.
Vektordatenbanken speichern insbesondere Einbetten, die aus Quelldaten abgeleitet sind. Diese Darstellungen sind zwar keine direkten Kopien, können aber rückentwickelt werden, um die zugrunde liegenden Informationen abzuleiten. Daher benötigen Unternehmens-RAG-Systeme robuste Governance-Frameworks , einschließlich Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Prüfbarkeit.
RAG-Vektordatenbanken sind besonders wertvoll in Szenarien, in denen Informationen umfangreich, dynamisch und schwer mit traditionellen Schnittstellen zu navigieren sind. Einige Beispiele:
RAG-Vektordatenbanken versorgen sowohl Unternehmens-Chatbots als auch interne Wissensassistenten, indem sie Informationen aus großen, verteilten Datenquellen in Echtzeit abrufen und synthetisieren. Dies ermöglicht Chatbots, aktuelle Supportantworten zu liefern und gleichzeitig Mitarbeitern zu helfen, interne Dokumente und Workflows in natürlicher Sprache abzufragen, ohne in mehreren Systemen suchen zu müssen.
In Bereichen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Rechtsanalyse präsentieren RAG-Systeme relevante Informationen aus mehreren Quellen im Kontext, sodass Nutzer komplexe, mehrteilige Fragen stellen und synthetische Antworten erhalten können. Das Ergebnis ist eine verbesserte Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Entscheidungsfindung.
RAG-Vektordatenbanken verbessern Empfehlungsmaschinen, indem sie semantische Ähnlichkeit zwischen Benutzerpräferenzen und Inhalten ermöglichen. Diese Systeme können neben Empfehlungen auch Erklärungen generieren und Ergebnisse präsentieren, die nicht nur auf dem bisherigen Verhalten, sondern auch auf gemeinsamen Funktionen, Reviews oder Nutzungsmustern basieren, die aus den zugrunde liegenden Daten gewonnen werden.
RAG-Vektordatenbanken entwickeln sich rasant, da Organisationen von experimentellen Implementierungen zu Produktionssystemen übergehen. Forschung und Branchenentwicklung deuten auf mehrere neue Trends hin, darunter:
Frühe RAG-Systeme folgten festen Arbeitsabläufen: Abrufen, Anreichern, Generieren. Neue Systeme führen dynamischeres Verhalten ein.
Agentic Retrieval ermöglicht es Modellen zu entscheiden, was, wann und wie Informationen abgerufen werden. Anstelle eines einzelnen Abrufschritts können Systeme mehrere Abrufaktionen durchführen, Abfragen verfeinern oder während der Generierung zusätzlichen Kontext anfordern.
Neuere Forschungen zu KI-Agenten deuten darauf hin, dass dieser Ansatz die Leistung bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben verbessern kann, insbesondere bei solchen, die iteratives Denken oder Erkunden erfordern.⁴
Während die Vektorsuche nach wie vor grundlegend ist, wird sie zunehmend mit der Stichwortsuche, der Metadatenfilterung und in einigen Fällen mit dem graphenbasierten Retrieval (GraphRAG) kombiniert. Durch diese Koordination können die Systeme sowohl die semantische Bedeutung als auch strukturierte Beziehungen erfassen und so die Präzision und die Wiedererkennung in komplexen Umgebungen verbessern.
RAG-Systeme entwickeln sich hin zu Echtzeit-Pipelines, die kontinuierlich Informationen aufnehmen und aktualisieren. Dadurch wird die Lücke zwischen Datenerstellung und Verfügbarkeit verringert, sodass Systeme auf Änderungen reagieren können, sobald sie eintreten.
In Umgebungen wie den Finanzmärkten oder der operativen Überwachung wird diese Fähigkeit immer wichtiger. Fortschritte beim Streaming von Daten und bei der inkrementellen Indizierung ermöglichen es Vektordatenbanken, Einbettungen zu aktualisieren, ohne sie vollständig neu zu verarbeiten.
RAG erweitert sich über den Text hinaus und integriert Bilder, Audio und strukturierte Daten, wodurch Modelle verschiedene Modalitäten abrufen und argumentieren können.
Gleichzeitig verbessert die Forschung zum logisch getriebenen RAG die Art und Weise, wie Modelle abgerufene Informationen synthetisieren, und bewegt sich von einfacher Abruf hin zu strukturierteren, mehrstufigen Schlussfolgerungs-Workflows.
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1 „Retrieval-Augmented Generation für wissensintensive NLP-Aufgaben“, ACM, 2020
2 „Hybrid Dense-Sparse Retrieval for High-Recall Information Retrieval“, ResearchGate, 2026
3 „Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey,“ arXiv, 2023
4 „Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG“, arXiv, 2025