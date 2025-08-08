Was ist eine KI-Suchmaschine?

Künstliche Intelligenz Emerging technology
8. August 2025

 

 

Autoren

Amanda McGrath

Writer

IBM

Amanda Downie

Inbound Content Lead, AI Productivity & IBM Consulting

Was ist eine KI-Suchmaschine?

Eine KI-Suchmaschine ist ein Suchwerkzeug, das auf Technologien der künstlichen Intelligenz basiert, darunter die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), maschinelles Lernen (ML) und große Sprachmodelle (LLMs).

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die sich auf die Indizierung anhand von Schlüsselwörtern konzentrieren, analysieren KI-Suchmaschinen den Kontext, die Absicht und die Semantik von Suchanfragen, um personalisierte und hochrelevante Ergebnisse zu liefern. Sie interpretieren Benutzereingaben auf dialogorientierte Weise und gehen über den einfachen Abgleich von Stichwörtern hinaus, um Muster zu analysieren und maßgeschneiderte Antworten zu liefern.

KI-Suchmaschinen sind darauf ausgelegt, komplexe Suchanfragen, Folgefragen und Aufgaben zu bearbeiten, die ein tieferes Verständnis des Kontexts erfordern. Ihre Suchfunktionen und -merkmale können sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten verarbeiten, sodass sie für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Traditionelle Suchmaschinen vs. KI-Suchmaschinen

Traditionelle Suchmaschinen stützen sich auf eine stichwortbasierte Indizierung, um Suchanfragen der Nutzer mit relevanten Ergebnissen abzugleichen. Dieser Ansatz ist zwar skalierbar und für einfache Suchanfragen effektiv, hat jedoch seine Grenzen. Die Ergebnisse sind oft sehr allgemein gehalten und die Personalisierung ist minimal. Darüber hinaus sind traditionelle Suchmaschinen möglicherweise nicht in der Lage, unstrukturierte Daten zu verarbeiten oder komplexe, dialogorientierte Suchanfragen zu bewältigen.

Im Gegensatz dazu verwenden KI-gestützte Suchmaschinen fortschrittliche Algorithmen, um Kontext, Absicht und Semantik zu analysieren. Sie können hochwertige Ergebnisse liefern, indem sie Techniken wie Vektor-Einbettungen (Umwandlung von Daten wie Text oder Bildern in Zahlenreihen für ML-Zwecke) einsetzen. Außerdem verwenden sie die semantische Suche (die nicht nur Stichwörter, sondern auch Bedeutungen versteht). Durch dieses System eignen sich KI-Suchmaschinen besser für differenzierte Suchanfragen, Folgefragen und dynamische Datenumgebungen.

Traditionelle Suchmaschinen integrieren mittlerweile KI-Übersichten, die eine KI-gestützte Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse bieten. Darüber hinaus verändert sich die Natur der Suchmaschinenoptimierung (SEO). Anstatt sich ausschließlich auf die Stichwortdichte und Backlink-Strategien zu konzentrieren, müssen Content-Ersteller nun auch die Interpretation von Kontext, Relevanz und Nutzerabsicht durch KI-Modelle berücksichtigen.

Warum sind KI-Suchmaschinen wichtig?

KI-Suchmaschinen können die Erfahrung durch Folgendes verbessern:

  • Verbesserung der Benutzererfahrung: Sie reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Recherche relevanter Informationen, indem sie präzise, personalisierte Ergebnisse liefern.
  • Handhabung komplexer Abfragen: Ihre Fähigkeit, nuancierte oder mehrschichtige Abfragen zu interpretieren, macht sie für Benutzer, die detaillierte Antworten suchen, unverzichtbar.
  • Verarbeitung großer Datensätze: Sie eignen sich hervorragend für die Analyse großer Datenmengen und sind daher für Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Einzelhandel von entscheidender Bedeutung.
  • Angebot von Echtzeit-Erkenntnissen: Durch die Datenverarbeitung in Echtzeit ermöglichen sie eine schnellere Entscheidungsfindung für Unternehmen.
  • Begünstigung der Automatisierung: Sie unterstützen die Automatisierung in Workflows, z. B. die Integration mit intelligenten Chatbots oder virtuellen Agenten.

Hauptmerkmale von KI-Suchmaschinen

KI-Suchmaschinen funktionieren an der Schnittstelle zwischen fortschrittlichem maschinellem Lernen, natürlicher Sprachverarbeitung und Informationsabrufsystemen. Zu ihren Kernkomponenten gehören:

Vektordarstellungen und semantische Suche

KI-Suchmaschinen verwenden Vektor-Einbettungen zur semantischen Darstellung von Daten. Diese Einbettungen wandeln Text, Bilder oder andere Arten von Eingaben in hochdimensionale Vektoren um, die Beziehungen zwischen Konzepten kodieren. Dieses System ermöglicht eine semantische Suche, bei welcher der Algorithmus entsprechende Suchanfragen nicht nur anhand von Stichwörtern, sondern auch deren konzeptioneller Bedeutung abgleicht.

Nearest-Neighbor-Algorithmen (NNA) helfen dabei, die relevantesten Ergebnisse anhand ihrer Nähe in diesem Vektorraum zu identifizieren. Diese Methoden ermöglichen es KI-Suchmaschinen, große Datensätze effizient zu durchsuchen und Muster und Zusammenhänge zu finden, die mit herkömmlichen Indizierungstechniken nicht möglich wären.

Transformer-Modelle und LLMs

Moderne KI-Suchmaschinen basieren auf Transformer-Modellen wie GPT (Generative Pretrained Transformer) und BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Diese Modelle analysieren ganze Sätze oder Phrasen auf einmal, anstatt ein Wort nach dem anderen. Auf diese Weise können sie den Kontext und die Beziehungen zwischen Wörtern besser verstehen und differenzierte, personalisierte Antworten bereitstellen.

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Eine wesentliche Weiterentwicklung bei KI-Suchmaschinen ist die Integration von Retrieval-Augmented Generation (RAG). RAG kombiniert die generativen Fähigkeiten von LLMs mit externen Wissensdatenbanken oder Echtzeit-Datenquellen. Bei der Eingabe einer Suchanfrage ruft das System relevante Dokumente oder Datenpunkte ab, die dann vom generativen KI-Modell zu kohärenten und präzisen Antworten zusammengefasst werden.

Verteilte Indizierung und Optimierung

KI-Suchmaschinen sind für die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt. Dazu verwenden sie verteilte Indexierungssysteme, die Informationen so organisieren, dass sie schnell und einfach gefunden werden können. Diese Systeme kombinieren traditionelle Methoden wie die invertierte Indexierung (Erstellung von Stichwortlisten) mit neueren Techniken wie der vektorbasierten Suche (die sich auf das Verständnis der Bedeutung hinter den Daten konzentriert).

Um die Suche noch schneller zu machen, setzen KI-Suchmaschinen auf Optimierungsmethoden wie fortschrittliche Algorithmen und Caching, bei denen häufig abgerufene Informationen vorübergehend gespeichert werden, um sie schneller wiederzufinden.

Aktualisierungen in Echtzeit

KI-Suchmaschinen werden häufig mit Programmierschnittstellen (APIs) und externen Datenquellen integriert, um Echtzeit-Updates bereitzustellen. Diese Funktion ist nützlich für Anwendungen, die dynamische und aktuelle Informationen erfordern, beispielsweise Finanzmärkte oder Wettervorhersagen. Der Integrationsprozess umfasst die Verbindung des Backends der Suchmaschine mit externen Systemen, um eine nahtlose Datennutzung zu gewährleisten.

Wofür werden KI-Suchmaschinen verwendet?

KI-gestützte Suchmaschinen sind vielseitige Tools, die in vielen Branchen und Anwendungsfällen eingesetzt werden können.

Websuche

KI-Suchmaschinen verbessern die traditionelle Websuche. Sie sind ideal für Nutzer, die detaillierte, kontextreiche Antworten anstelle einer einfachen Liste von Links wünschen. Sie können für Folgefragen, mehrschichtige Suchanfragen oder bei der Erforschung unbekannter Themen nützlich sein.

E-Commerce

Im E-Commerce können KI-Suchmaschinen das Nutzerverhalten, Präferenzen und die Kaufhistorie analysieren, um maßgeschneiderte Ergebnisse anzuzeigen. Unternehmen setzen KI-Suchmaschinen ein, wenn sie das Shopping-Erlebnis verbessern, den Umsatz durch Personalisierung steigern oder große Mengen an Suchanfragen effizient bearbeiten möchten.

Kundensupport

KI-Suchmaschinen unterstützen Chatbots und virtuelle Assistenten und ermöglichen es Unternehmen, Kundensupport-Workflows zu automatisieren. Diese Tools können häufig gestellte Fragen beantworten, Probleme lösen und komplexe Probleme bei Bedarf an menschliche Mitarbeiter weiterleiten.

Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen können KI-Suchmaschinen unterstützen, indem sie relevante medizinische Forschungsergebnisse, Patientenakten oder Diagnoseinformationen schnell und präzise abrufen. Sie können medizinisches Fachpersonal unterstützen, indem sie den Zugang zu großen Mengen unstrukturierter Daten wie Forschungsarbeiten, Dokumenten oder Fallstudien verbessern.

Unternehmenslösungen

Einige Unternehmen nutzen möglicherweise KI-Funktionen, um das interne Wissensmanagement zu optimieren. Diese sind besonders in Unternehmen nützlich, die über große, dezentrale Datensätze verfügen, auf die Mitarbeiter bei der Suche nach bestimmten Informationen schnell zugreifen müssen.

Beispiele für KI-Suchmaschinen

Zu den besten KI-Suchmaschinen gehören:

  • IBM® Watson Discovery: Beschleunigt Geschäftsentscheidungen und -prozesse als leistungsstarke KI-Suchmaschine, die für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde. Das Tool bietet erweiterte Funktionen für NLP und maschinelles Lernen.
  • Google AI (Search with Gemini): Integriert generative KI in die Google-Suche und bietet KI-generierte Zusammenfassungen und erweiterte Suchfunktionen im KI-Modus.
  • Microsoft Copilot (ehemals Bing AI): Kombiniert die LLMs von OpenAI mit der Suchplattform von Microsoft für dialogorientierte Ergebnisse und einen integrierten KI-Assistenten.
  • ChatGPT von OpenAI: Kombiniert die traditionelle Websuche mit Echtzeit-Antworten und Zusammenfassungen in natürlicher Sprache.
  • Perplexity KI: Wird für forschungsintensive Suchabfragen und Automatisierungs-Workflows verwendet.
  • Claude Search von Anthropic: Konzentriert sich auf nuancierte Antworten in natürlicher Sprache und KI-Übersichten.
  • You.com: Ein anpassbares, auf den Datenschutz ausgerichtetes KI-Tool, das Chat, Suche und App-ähnliche Funktionen kombiniert.

Vorteile von KI-Suchmaschinen

Zu den Vorteilen von KI-Suchmaschinen gehören:

Verbesserte Genauigkeit

KI-Suchmaschinen liefern präzisere Ergebnisse, indem sie den Kontext und die Absicht hinter Suchanfragen verstehen.

Mehr Effizienz

Benutzer verbringen weniger Zeit mit dem Durchsuchen irrelevanter Ergebnisse.

Personalisierte Erfahrungen

Empfehlungen und Antworten werden auf individuelle Präferenzen und Verhaltensweisen zugeschnitten.

Skalierbarkeit

KI-Suchmaschinen können umfangreiche Datensätze verarbeiten und mit dem Datenwachstum skalieren.

Herausforderungen und Grenzen von KI-Suchmaschinen

  • Datenqualität und Ungenauigkeiten: Daten von schlechter Qualität oder veraltete Daten können zu ungenauen Ergebnissen führen. Modelle können „Halluzinationen“ aufweisen, d. h. sie geben mit hoher Sicherheit falsche oder irreführende Antworten.
  • Verzerrungen: KI-Modelle können in den Trainingsdaten vorhandene Verzerrungen erben, die sich auf Fairness und Inklusivität auswirken.
  • Kosten: Die Implementierung und Wartung von KI-gestützten Systemen kann teuer sein, insbesondere für Startups oder kleine Unternehmen.
  • Datenschutzfragen: Der Umgang mit sensiblen Daten erfordert tragfähige Sicherheitsmaßnahmen, um die Privatsphäre der Benutzer zu schützen.

Fortschritte in den Bereichen KI-Transparenz, Data Governance und Modelltraining tragen dazu bei, viele dieser Einschränkungen zu beseitigen. Mit der Weiterentwicklung der Technologie ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stakeholdern für die Entwicklung präziserer, fairer und datenschutzbewussterer KI-Suchmaschinen von entscheidender Bedeutung.

Ressourcen

Gartner Prognose 2024: Wie sich KI auf Analytics-Nutzer auswirken wird

Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Das hybride, offene Data Lakehouse für KI

Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Das Datendifferenzierungsmerkmal

Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Verwaltung von Daten für KI und Analysen in großem Maßstab

Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
So können Sie Ihre KI-, Daten- und Analysestrategien erfolgreich aufeinander abstimmen

Mit diesen vier Schritten verknüpfen Sie Ihre Daten- und Analysestrategie mit Ihren Geschäftszielen.
Geringe Akzeptanz überwinden, um intelligente Entscheidungen zu treffen

Erfahren Sie mehr darüber, warum Herausforderungen im Bereich Business Intelligence weiterhin bestehen könnten und was dies für die Nutzer in einem Unternehmen bedeutet.
Weiterführende Lösungen
Analysetools und -lösungen

Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um die Kundenbindung zu stärken, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.

 Analyselösungen entdecken
Beratungsservices für Daten und Analysen

Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.

 Analyse-Services entdecken
IBM Cognos Analytics

Wir stellen vor: Cognos Analytics 12.0, KI-gestützte Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung.

 Cognos Analytics erkunden
Machen Sie den nächsten Schritt

Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um die Kundenbindung zu stärken, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.

 Analyselösungen entdecken Analyse-Services entdecken