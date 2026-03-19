Abwägung zwischen Leistung und Kosten

Das von Ihnen gewählte Einbettungsmodell hat einen erheblichen Einfluss auf die Abrufgenauigkeit, die Latenz und die Rechenkosten Ihres RAG-Systems. Die Wahl des Einbettungsmodells wird maßgeblich von dessen Größe beeinflusst, die von zwei Eigenschaften abhängt: der Einbettungsdimension und der Anzahl der Modellparameter.

Ein größeres Einbettungsmodell verbessert typischerweise die Abrufleistung, allerdings auf Kosten erhöhter Latenz, Speicher und rechnerischer (finanzieller) Kosten. Umgekehrt bietet ein kleineres Einbettungsmodell in der Regel eine geringere Leistung, benötigt aber weniger Speicher, benötigt weniger Power und ist zur Laufzeit schneller. Wählen Sie ein Einbettungsmodell, das die Leistungsanforderungen mit den verfügbaren Ressourcen in Einklang bringt.

Bestimmte Einbettungsmodelle sind sprachspezifisch (z.B. spanische Einbettungsmodell, die für spanische Kunden entwickelt wurden) und domänenspezifisch (z. B. ein Modell, das auf onkologische Terminologie trainiert wurde, um RAG über medizinische Dateien zu ermöglichen).