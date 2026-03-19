Modellparameter

Die Zahlen hinter den Namen der Open-Source-LLMs bezeichnen die Parameter des Modells. Beispielsweise ist Granite 3.0 8B Instruct ein Modell mit 8B-Parametern. Denken Sie an die Parameter als die Dirigenten, die steuern, wie das Modell die Eingabe manipuliert und versteht und Ausgaben erzeugt. Sie könnten sich als Gewichtungen oder Verzerrungen manifestieren und die Bedeutung bestimmter Eingabemerkmale für die generierte Ausgabe beeinflussen.

Eine größere Parameteranzahl entspricht im Allgemeinen einem Modell mit erhöhter Komplexität und Anpassungsfähigkeit (obwohl dies nicht unbedingt auf verschiedene Architekturen zutrifft, im Allgemeinen innerhalb einer Transformer-Architektur). Ein großes Sprachmodell mit einer höheren Parameteranzahl kann aus den Daten komplexere Muster erkennen und so den Weg für reichhaltigere und präzisere Ausgaben ebnen. Aber wie bei vielen Dingen im Leben gibt es auch hier einen Kompromiss. Ein Anstieg der Parameter bedeutet höhere Rechenanforderungen, einen größeren Speicherbedarf und das Risiko einer Überanpassung.

Modelltypen: Anweisungen und Code im Vergleich, Anweisungen und Chat im Vergleich

Der Chat-Modus ist für Gesprächskontexte konzipiert, während der Anweisungsmodus für Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache in spezifischen Bereichen entwickelt wurde.

Die Feinabstimmung im Chat-Modus hilft dem LLM dabei, natürliche und kohärente Antworten zu generieren, die für den Benutzer relevant und ansprechend sind. Die Feinabstimmung im Anweisungsmodus hilft dem LLM, verschiedene Arten von Anweisungen besser zu befolgen und Ausgaben zu generieren, die genau und für die Aufgabe geeignet sind.

Modell-Einstellungen

LLMs bieten eine Handvoll Einstellungen, um zu „konfigurieren“, wie Antworten generiert werden.

Die Einstellung „Temperatur“ bestimmt, wie variabel die Antworten des Modells sind. Einfach ausgedrückt: Je niedriger die Temperatur, desto deterministischer und konsistenter sind die Antworten des Modells. Für RAG-Lösungen wird ein sehr niedriger Temperaturwert, idealerweise 0, empfohlen.

„max_tokens / max_new_tokens“ begrenzt die Anzahl der Token (ein Wort entspricht ungefähr 1,5 Token), die das Modell in seiner Antwort verwendet. Lösungsentwickler müssen experimentieren, um einen Wert zu finden, der vollständige Antworten mit zu vielen Informationen für ihren Anwendungsfall ausgleicht, aber 100 ist im Allgemeinen ein guter Grenzwert für RAG-Lösungen.

Die Stichprobenstrategie bestimmt, wie das Modell den nächsten Token in einer Antwort auswählt. Bei RAG-Lösungen sollte eine Greedy-Sampling-Strategie verwendet werden, die konsistente Antworten auf Eingabeaufforderungen gewährleistet.

Prompt Engineering

Zunächst einmal wollen wir uns mit Prompt-Regeln befassen, um die Leistung der Generierung von vornherein zu verbessern.

Regel Nr. 1: Einfach anfangen

Beginnen Sie nicht damit, einen sehr langen Prompt zu schreiben und diesen erst anschließend zu testen.

Beginnen Sie beispielsweise nicht mit einem langen Prompt wie:

- Sie arbeiten in der Finanzabteilung eines großen Elektronikunternehmens in der S&P 1000. Sie müssen die Protokolle der vierteljährlichen Aktionärsversammlungen zusammenfassen, um die wichtigsten Themen, Trends und Stimmungen zu ermitteln.

Antworten Sie in einem numerischen Listenformat mit Aufzählungszeichen.

Stellen Sie sicher, dass jeder Satz ein vollständiger Satz ist.

Halluzinieren Sie nicht. Beantworten Sie die Fragen ausschließlich mit Informationen aus dem Protokoll.

Hier ist das Transkript in Kurzform:

Fangen Sie hier an:

- Fassen Sie die wichtigsten Themen aus dem folgenden Besprechungsprotokoll zusammen:



Regel Nr. 2: Nur Inkremente

Nehmen Sie keine großen Änderungen an den Modellparametern vor.

In den meisten Fällen:

Geringfügige Änderungen der Temperatur und der Wiederholungsstrafe haben spürbare Auswirkungen.

Große Veränderungen verbergen oft Erfolge, die durch kleine Veränderungen möglich sind.

Wenden Sie die besten technischen Prinzipien an:

Ändern Sie jeweils nur einen Parameter. Validieren Sie jede Änderung einzeln.

Machen Sie Änderungen rückgängig, die nicht den gewünschten Effekt haben. Zurück zum vorherigen Wert.

Jede Änderung gegenüber der Standardeinstellung sollte eine gute Erklärung haben.

Regel Nr. 3: Kreuzvalidierung

Versuchen Sie, Ihren Prompt zu unterbrechen. Testen Sie Ihren Prompt nicht ein einziges Mal und behaupten Sie, er sei erfolgreich. Führen Sie Dutzende von Tests mit Ihrem Prompt durch.

Versuchen Sie, Ihren Prompt zu unterbrechen, bevor der Kunde es tut.

Erstellen Sie einen Testdatensatz und fügen Sie fortlaufend Ihre Beispiele hinzu. Testen Sie nach jeder POC-Veröffentlichung erneut, um sicherzustellen, dass Ihr Prompt weiterhin funktioniert.

Regel Nr. 4: Komplexe Extraktionen können nicht durch einzelne Eingabeaufforderungen durchgeführt werden.

Kein Problem, mehrere Prompts werden parallel mit watsonx.ai verarbeitet