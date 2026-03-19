Im Folgenden finden Sie einige Lektionen, die wir bei der Aufnahme von Dokumenten mit komplexen Tabellen gelernt haben, sowie verschiedene Ansätze, die bei einem der Aufträge getestet wurden. Bitte beachten Sie, dass einige der Beobachtungen von Engagement zu Engagement unterschiedlich sein können. Die meisten Schlussfolgerungen sollten jedoch für Engagements, die Dokumente mit verschachtelten und komplexen Tabellen umfassen, ähnlich sein.

Watson Discovery

Watson Discovery unterstützt keine Dokumente, die größer als 50 MB sind. In Fällen, in denen die große Größe darauf zurückzuführen ist, dass die Originaldokumente im Word-Format vorliegen, müssen wir die ursprünglichen Word-Dokumente in PDF konvertieren, um Watson Discovery nutzen zu können. Mit diesem Ansatz gelingt es Watson Discovery jedoch manchmal nicht, Tabellenformate richtig zu erfassen, insbesondere bei komplexen oder verschachtelten Tabellen.

Für die Ingestion mit Watson Discovery können zwei verschiedene Ansätze getestet werden: ein vorab trainiertes Modell und ein Benutzermodell, das durch manuelles Kommentieren einiger Seiten über das Smart Document Understanding von Discovery trainiert wurde. Im Folgenden werden die Erfahrungen mit diesen beiden Ansätzen für einen der Aufträge erörtert, der komplexe verschachtelte Tabellen umfasste.

vortrainiertes Modell Vorteile: Die HTML-Ausgabe von Discovery konnte die Struktur der Tabellen oft besser erfassen als ein benutzertrainiertes Modell (SDU) Nachteile: Discovery hatte immer noch Schwierigkeiten, verschachtelte Tabellen zu erkennen. In manchen Fällen sieht es nur die innerste Tabelle als Tabelle und erfasst die äußeren Tabellen als Text, wodurch die Datenstruktur verloren geht.

Bei der Verwendung von Watson Discovery kann die Verwendung des Rohtextes im Vergleich zur Verwendung von HTML-Ausgaben zu besseren Ergebnissen führen.



benutzerdefiniertes Modell Vorteile: Sehr einfach zu kommentieren und gut geeignet für einfache Dokumente, in denen man später bestimmte Abschnitte herausfiltern möchte. Nachteile: Wir konnten die verschachtelten Tabellenstrukturen nicht erkennen, selbst wenn wir alle Tabellen innerhalb der Tabellen annotiert hätten. Selbst bei einfachen Tabellen hatte es Probleme, diese in neuen Dokumenten zu erkennen; selbst nach der manuellen Annotation von 20 Seiten aus mehr als 7 Dokumenten.



Obwohl die Ergebnisse von Watson Discovery nicht so genau waren wie andere unten erwähnte benutzerdefinierte Bibliotheken für komplexe und verschachtelte Tabellen, enthielten die Ergebnisse viele Metadaten wie Seitenzahlen und Koordinaten der Texte, die hilfreich sind, um die Highlights für die Benutzeroberfläche darzustellen. Diese Metadaten können sehr hilfreich sein, um beim Abruf zusätzliche Filter hinzuzufügen oder die Dokumente anhand bestimmter HTML-Abschnitte aufzuteilen.

PyPDFLoader und PyMuPDF im Vergleich

Die PyMuPDF-Bibliothek ist deutlich schneller und liefert genauere Ergebnisse, insbesondere bei größeren Daten. Bei Verwendung der folgenden zwei Funktionen auf einem 50,6 MB großen Datensatz benötigte PyMuPDF 0,131 Sekunden gegenüber 0,366 Sekunden für PypdfLoader von LangChain. Für große Dateien und wenn Sie nicht einzelne Abschnitte des Dokuments extrahieren möchten, verwenden Sie die PyMuPdf-Bibliothek.

Unstrukturierter PDF-Loader für HTML-Aufnahme UnstructuredPDFLoader von LangChain

Vorteile: Enthält viele Metadaten wie Seitenzahlen und x,y-Koordinaten der Texte, ähnlich wie bei Watson Discovery, was später nützlich sein könnte, um Hervorhebungen anzuzeigen.

Nachteile: Viele verschachtelte oder komplexe Tabellen konnten nicht korrekt erfasst werden. Außerdem müssten wir für diesen Ansatz jedes der ursprünglichen DOCX-Formate in PDF konvertieren.



Unstrukturierter Wortlader für HTML-Eingabe UnstructuredWordDocumentLoader von LangChain

Vorteile: Die Verwendung der Dokumente führte zu einer besseren Erfassung der Tabellen und half den LLMs, einen besseren Kontext für die Generierung von Antworten zu erhalten.

Nachteile: Metadaten wie Seitenzahlen wurden im Vergleich zum PDF-Loader auch nach dem Einfügen von Seitenumbrüchen nicht korrekt erfasst.



Zusammenfassung der HTML-Tabelle

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Wandelt PDF in Klartext um.Params:Pfad (STR): Pfad zur PDF-Datei.start_page (int): Seite, von der aus der Text abgerufen werden soll.end_page (int): Letzte Seite, von der Text empfangen wird."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text using PyMuPDF, impressive execution speed, making it suitable forlarge-scale PDF processing. Auch wenn es keine speziellen Funktionen zur Tabellenextraktion bietet, kann esdennoch zur Analyse der PDF-Struktur und zur Extraktion tabellarischer Daten mit zusätzlicher Verarbeitung verwendet werden. 50,6 MB -> 0,131 Sekunden (PyMuPDF) und 0,366 Sekunden (pypdf) im VergleichParams:file_stream (stream): Stream zur PDF-Datei.Pfad (str): Pfad zur PDFstart_page (int): Seite, von der aus der Text abgerufen werden soll.end_page (int): Letzte Seite, von der Text empfangen wird.remove_string_list (list[str]): String-Liste entfernen."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

Um die Struktur der Tabellen zu erhalten, geben wir Tabellenelemente aus extrahiertem HTML (mithilfe der Unstructured-Bibliothek) in ein LLM ein (Mixtral ist aufgrund seiner Kontextgröße eine gute Option für lange Tabellen). Anschließend können wir eine Eingabe erstellen, um entweder die Tabellen zusammenzufassen oder Few-Shot-Learning zu verwenden, um die Tabellen in ein Format zu konvertieren, von dem wir denken, dass es für die großen Sprachmodelle verständlicher sein könnte.

Vorteile: Der Ausgabetext ließe sich leichter zerlegen und aufnehmen und die Struktur der Tabellen bliebe erhalten.

Nachteile: Bei großen, mehrseitigen Tabellen kann es passieren, dass wir bei der Eingabe zur Zusammenfassung einige Informationen verlieren, sodass die wenigen Shots, die lernen, die Tabellen zu konvertieren, anstatt sie zusammenzufassen, zu besseren Ergebnissen führen können.



Andere Tabellenleserbibliotheken wie Camelot und Tabula wurden ebenfalls getestet, jedoch waren diese Bibliotheken für komplexe Tabellen nicht so genau wie unstrukturierte, und da sie nur Tabellen innerhalb eines Dokuments erkennen, könnte mehr Vorverarbeitung nötig sein, um sinnvolle Chunks für die großen Sprachmodelle zu erstellen.

Zum Abschluss lässt sich sagen, dass Watson Discovery zwar eine einfache und schnelle Möglichkeit wäre, Dokumente aufzunehmen und viele zusätzliche Metadaten zu erfassen, die beim Erstellen der Benutzeroberfläche hilfreich sein können (zum Beispiel zum Markieren der Passagen), aber die „unstrukturierte“ Bibliothek (die sowohl in LlamaIndex als auch in LangChain Wrapper enthält) könnte die komplexen Tabellen innerhalb der Dokumente genauer erfassen als Watson Discovery. Eine Kombination beider Ansätze kann also für Projekte hilfreich sein, die komplexe Tabellen in ihren Dokumenten enthalten.