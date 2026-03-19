Entdecken Sie weitere Angebote des RAG-Kochbuchs, um einen tieferen Einblick in die heutigen RAG-Lösungen zu gewinnen
Die Orchestrierungsschicht spielt bei Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Lösungen eine zentrale Rolle. Sie fungiert als Steuerungssystem, das das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten der Lösung verwaltet. In einer typischen RAG-Pipeline koordiniert die Orchestrierungsschicht den Abruf relevanter Daten oder Dokumente und stellt sicher, dass diese Daten an das Generierungsmodell (oft ein Large Language Model oder LLM) weitergegeben werden. Dadurch verbessert die Orchestrierungsschicht nicht nur die Genauigkeit der Antworten, sondern stellt auch sicher, dass sie kontextabhängig und datenbasiert sind.
Bei weniger kundenspezifischen Lösungen, die lediglich die nativen Funktionen von watsonx Assistant oder watsonx Orchestrate mit Elastic Search oder watsonx.data nutzen, ist die Orchestrierungsschicht in die Produkte integriert und muss nicht geändert werden. Für komplexere oder kundenspezifische Systeme stehen jedoch sowohl von IBM empfohlene Standardlösungen als auch individuelle Open-Source-Optionen zur Verfügung.
NeuralSeek vereinfacht die Orchestrierungsschicht für Retrieval-Augmented Generation (RAG), indem Verbindungen zwischen mehreren Wissensbasen und über 40 Sprachmodellen (LLMs) automatisiert werden. Mit der mAIstro-Plattform können Benutzer skalierbare LLM-gestützte Workflows ohne Codierung erstellen und profitieren von Unternehmenskontrollen, menschlicher Aufsicht und dynamischer Versionierung.
Zu den wichtigsten Orchestrierungsmerkmalen gehören:
Vollständige Governance durch Executive Dashboards für die Überwachung der Systemleistung, die Generierung von Antworten und die Konfiguration. Schutz vor Prompt Injection und schädlichen Inhalten durch automatische Bereinigung und Erkennung/Entfernung personenbezogener Daten. Sprachübergreifende Unterstützung und automatische Übersetzung für mehrsprachige Anfragen. Nahtlose Integration mit watson Assistant und anderen Tools, automatische Generierung von Aktionen und Indexierung von Frage-Antwort-Paaren. Sofortiger Wechsel zwischen LLMs, wodurch Flexibilität und Kontrolle ohne Retooling gewährleistet werden. NeuralSeek bietet eine umfassende Orchestrierungslösung für die effiziente Skalierung und Verwaltung komplexer RAG-Implementierungen.
Weitere Informationen zum Einstieg und alles Weitere zu Neural Seek finden Sie in der Neural Seek-Dokumentation
Neural Seek ist zwar eine ausgereifte, sofort einsatzbereite Lösung, doch LlamaIndex und LangChain bieten leistungsstarke Open-Source-Alternativen für diejenigen, die mehr Anpassungsmöglichkeiten und Kontrolle über ihre RAG-Orchestrierung wünschen.
LlamaIndex: Dieses Framework ermöglicht die flexible Orchestrierung von Datenabruf- und -generierungsprozessen durch Modularität und Erweiterbarkeit. Mit Llama Index können Entwickler mit verschiedenen Abrufmethoden experimentieren, eigene Strategien zum Segmentieren von Dokumenten definieren und verschiedene Datenquellen verbinden, um die Orchestrierung auf ihre individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Es ist hochgradig anpassungsfähig und ermöglicht eine fein abgestufte Kontrolle, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen macht, die sich intensiv mit benutzerdefinierten Lösungen befassen möchten.
Weitere Informationen zum Einstieg und alles Weitere zum Llama Index finden Sie auf der LlamaIndex-Seite
LangChain: LangChain ist ein weiteres Open-Source-Orchestrierungs-Framework, das für die Integration von Sprachmodellen mit externen Datenquellen entwickelt wurde. Es bietet eine Reihe von Tools zur Steuerung des Datenflusses zwischen Abrufsystemen und LLMs und trägt so zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe in RAG-Lösungen bei. LangChain unterstützt außerdem mehrere Integrationen, einschließlich Nicht-IBM-Modelle, was es zu einer vielseitigeren Wahl für hybride Umgebungen macht, die verschiedene KI-Tools und -Dienste nutzen.
Weitere Informationen zum Einstieg und alles Weitere zu LangChain finden Sie auf der LangChain-Seite